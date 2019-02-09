Yatırımcı rehberi (8)09 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,70
|-10,53
|-12,82
|ABD Dolar BYF
|506,70
|0,38
|-1,11
|Acıpayam Selüloz
|3,48
|-2,52
|6,75
|Adana Çimento (A)
|6,10
|-0,16
|0,83
|Adana Çimento (B)
|4,18
|-0,24
|1,70
|Adana Çimento (C)
|1,50
|0,67
|6,38
|Adel Kalemcilik
|11,78
|-0,08
|7,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,70
|20,00
|15,38
|Afyon Çimento
|4,66
|-2,10
|1,53
|Ak Enerji
|0,65
|-1,52
|3,17
|Akbank
|6,73
|-2,18
|14,36
|Akçansa
|7,89
|-0,25
|7,35
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|3,62
|13,93
|Akfen GMYO
|1,74
|-0,57
|5,45
|Akın Tekstil
|9,22
|-2,33
|-2,43
|Akiş GMYO
|2,67
|3,49
|4,30
|Akmerkez GMYO
|15,90
|-0,06
|-2,87
|Aksa
|9,09
|5,94
|21,85
|Aksa Enerji
|2,90
|-1,02
|8,21
|Aksigorta
|3,96
|4,21
|8,20
|Aksu Enerji
|8,25
|-0,60
|6,87
|Alarko Carrıer
|46,70
|0,86
|18,65
|Alarko GMYO
|49,00
|2,30
|9,08
|Alarko Holding
|2,47
|-5,36
|19,32
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.171,70
|0,09
|0,51
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.106,30
|0,09
|0,53
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.120,70
|0,09
|0,52
|Albaraka Türk
|1,65
|29,92
|35,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,50
|0,78
|12,85
|Alkim Kağıt
|4,34
|-0,69
|4,58
|Alkim Kimya
|24,68
|2,49
|4,14
|Altınyağ
|0,30
|11,11
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,11
|0,24
|-0,96
|Anadolu Cam
|3,24
|6,23
|20,90
|Anadolu Efes
|22,20
|2,40
|7,77
|Anadolu Grubu Holding
|12,47
|-2,20
|21,78
|Anadolu Hayat Emek.
|5,86
|1,38
|-2,50
|Anadolu Isuzu
|6,39
|-5,19
|3,40
|Anadolu Sigorta
|4,34
|2,12
|5,34
|Anel Elektrik
|1,95
|4,84
|20,37
|Arçelik
|19,87
|8,88
|25,84
|Arena Bilgisayar
|3,42
|-6,81
|-22,45
|Armada Bilgisayar
|8,36
|-2,68
|-10,01
|Arsan Tekstil
|1,78
|1,71
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-5,00
|9,20
|Aselsan
|23,72
|-4,59
|-1,50
|Aslan Çimento
|28,26
|-1,94
|0,36
|Ata GMYO
|3,80
|-2,31
|-5,24
|Atakule GMYO
|1,25
|-6,02
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-5,13
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|5,00
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,39
|1,94
|9,39
|Avrasya GMYO
|1,10
|13,40
|25,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|3,51
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.253,30
|0,10
|0,56
|Avrupa Yatırım Holding
|2,47
|2,49
|1,65
|Ayen Enerji
|2,45
|-4,30
|4,26
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,56
|1,30
|9,86
|Aygaz
|11,89
|-2,30
|4,94
|Bagfaş
|5,68
|0,71
|17,84
|Bak Ambalaj
|4,78
|-2,05
|-5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|2,63
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,28
|-3,03
|1,99
|Banvit
|10,95
|0,18
|1,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-1,96
|-0,99
|Batı Çimento
|2,68
|6,77
|11,20
|Batısöke Çimento
|1,05
|-1,87
|-3,67
|Bera Holding
|1,99
|-5,24
|-3,40
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|0,00
|-2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|9,64
|12,35
|Beyaz Filo
|4,03
|-4,50
|47,62
|Bilici Yatırım
|1,71
|8,23
|25,74
|Bim Mağazalar
|92,85
|2,26
|6,72
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|-6,45
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|0,00
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|7,47
|9,53
|9,85
|Bizim Portföy Altın BYF
|201,00
|-0,50
|1,03
|Bolu Çimento
|3,59
|1,70
|4,66
|Bomonti Elektrik
|1,09
|-7,63
|127,08
|Borusan Mannesmann
|8,10
|-4,48
|3,85
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|-1,31
|-0,11
|Bosch Fren Sistemleri
|168,40
|-0,24
|3,95
|Bossa
|7,78
|-0,64
|9,27
|Boyner Perakende Yat.
|4,67
|-2,30
|18,53
|Brisa
|7,17
|11,34
|13,27
|Burçelik
|3,37
|3,06
|4,98
|Burçelik Vana
|1,60
|3,90
|8,11
|Bursa Çimento
|4,77
|0,63
|8,41
|Carrefoursa
|3,92
|1,55
|12,64
|Coca Cola İçecek
|34,06
|3,46
|10,30
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|1,03
|1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-1,96
|-3,85
|Çelebi
|61,45
|-3,98
|-3,08
|Çelik Halat
|5,92
|1,54
|-1,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|5,88
|-0,68
|-3,29
|Çimbeton
|29,46
|0,61
|3,01
|Çimentaş
|11,56
|0,78
|-8,98
|Çimsa
|7,85
|-2,36
|3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-1,08
|3,37
|Dagi Giyim
|1,31
|1,55
|5,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-1,90
|1,98
|Dardanel
|1,22
|8,93
|10,91
|Datagate Bilgisayar
|4,47
|-1,11
|4,44
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|-3,40
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,88
|3,97
|16,13
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|13,79
|Deniz GMYO
|3,21
|-1,83
|5,59
|Denizbank
|16,02
|-0,99
|-16,13
|Denizli Cam
|10,74
|-0,09
|-6,77
|Derimod
|9,17
|0,33
|5,77
|Desa Deri
|2,21
|-0,90
|27,75
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-4,22
|-10,06
|Deva Holding
|3,52
|-1,95
|6,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,67
|-0,35
|3,47
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,04
|-0,50
|12,94
|DO-CO
|494,90
|-2,19
|3,36
|Doğan Burda
|2,99
|-5,97
|-0,66
|Doğan Holding
|1,15
|2,68
|12,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-1,72
|-6,56
|Doğusan
|1,83
|-4,19
|-24,07
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,92
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,63
|-2,53
|6,68
|Döktaş Dökümcülük
|9,86
|10,66
|20,98
|Duran Doğan Basım
|6,84
|3,79
|34,12
|Dyo Boya
|2,89
|-3,02
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|1,02
|9,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,07
|0,88
|12,08
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|-5,88
|-16,88
|Ege Endüstri
|401,20
|4,81
|16,63
|Ege Gübre
|24,54
|-2,23
|13,09
|Ege Profil
|10,65
|-4,48
|20,07
|Ege Seramik
|3,67
|0,82
|9,55
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|-5,41
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,62
|-1,90
|-5,73
|Ekiz Kimya
|0,35
|6,06
|6,06
|Emek Elektrik
|0,97
|-3,00
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-4,55
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|5,53
|-3,32
|8,43
|Enka İnşaat
|4,92
|0,41
|7,42
|Erbosan
|64,30
|6,11
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|0,36
|15,10
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,72
|-2,70
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,09
|-2,79
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,81
|2,53
|14,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|19,30
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|-5,90
|8,24
|Finans Portföy Altın BYF
|20,00
|-0,25
|1,68
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,65
|-0,90
|1,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,99
|1,36
|12,41
|F-M İzmit Piston
|18,67
|1,52
|8,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,51
|-3,31
|2,63
|Ford Otosan
|56,95
|-1,89
|13,90
|Formet Çelik Kapı
|2,77
|0,73
|118,11
|Frigo Pak Gıda
|1,61
|1,90
|-5,29
|Galatasaray Sportif
|1,44
|-4,64
|16,13
|Garanti Bankası
|8,88
|-1,66
|11,56
|Garanti Faktoring
|2,79
|26,24
|40,91
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|-5,56
|-13,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,53
|0,00
|9,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|2,93
|19,57
|Gediz Ambalaj
|4,75
|4,86
|14,46
|Gentaş
|1,88
|-3,59
|6,21
|Gersan Elektrik
|3,53
|2,32
|0,00
|Global Men. Değ.
|0,45
|-4,26
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,81
|7,02
|27,42
|Good-Year
|3,63
|1,68
|5,52
|Göltaş Çimento
|11,52
|-3,60
|-7,32
|Gözde Girişim
|3,32
|0,91
|24,34
|GSD Denizcilik
|1,19
|-4,03
|3,48
|GSD Holding
|0,86
|-1,15
|7,50
|Gübre Fabrik.
|3,21
|-1,23
|8,45
|Güler Yat. Holding
|1,03
|0,98
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,68
|3,70
|12,00
|Halk GMYO
|0,76
|4,11
|8,57
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,12
|-0,48
|4,30
|Hedef Girişim
|1,18
|0,00
|1,72
|Hektaş
|10,94
|3,50
|18,02
|HUB Girişim
|1,86
|-2,11
|-1,06
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|2,11
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|4,47
|-14,60
|İdealist Danışmanlık
|16,10
|15,91
|49,07
|İdealist GMYO
|1,64
|-10,87
|0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|-0,93
|1,90
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|0,00
|-3,28
|İhlas Holding
|0,32
|-3,03
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|15,15
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|-2,80
|10,55
|Info Yatırım
|1,13
|0,00
|9,71
|İntema
|29,08
|-1,82
|56,09
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|-3,90
|-3,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|0,75
|18,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
YORUM YAZ