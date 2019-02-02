Yatırımcı rehberi (8)02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,90
|-10,80
|-2,56
|ABD Dolar BYF
|504,80
|-1,08
|-1,48
|Acıpayam Selüloz
|3,57
|-4,80
|9,51
|Adana Çimento (A)
|6,11
|0,00
|0,99
|Adana Çimento (B)
|4,19
|-0,48
|1,95
|Adana Çimento (C)
|1,49
|0,68
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,79
|-1,67
|7,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|1,35
|-3,85
|Afyon Çimento
|4,76
|-1,65
|3,70
|Ak Enerji
|0,66
|4,76
|4,76
|Akbank
|6,88
|5,85
|16,91
|Akçansa
|7,91
|-0,75
|7,62
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,21
|6,76
|9,95
|Akfen GMYO
|1,75
|-0,57
|6,06
|Akın Tekstil
|9,44
|-1,46
|-0,11
|Akiş GMYO
|2,58
|-1,90
|0,78
|Akmerkez GMYO
|15,91
|0,38
|-2,81
|Aksa
|8,58
|2,75
|15,01
|Aksa Enerji
|2,93
|0,00
|9,33
|Aksigorta
|3,80
|-0,52
|3,83
|Aksu Enerji
|8,30
|7,10
|7,51
|Alarko Carrıer
|46,30
|9,40
|17,63
|Alarko GMYO
|47,90
|4,40
|6,63
|Alarko Holding
|2,61
|6,10
|26,09
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.170,70
|0,09
|0,43
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.105,30
|0,09
|0,44
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.119,70
|0,09
|0,43
|Albaraka Türk
|1,27
|-1,55
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,45
|-0,62
|11,98
|Alkim Kağıt
|4,37
|0,69
|5,30
|Alkim Kimya
|24,08
|-0,82
|1,60
|Altınyağ
|0,27
|-10,00
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|-0,97
|-1,20
|Anadolu Cam
|3,05
|8,93
|13,81
|Anadolu Efes
|21,68
|2,26
|5,24
|Anadolu Grubu Holding
|12,75
|11,84
|24,51
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-1,03
|-3,83
|Anadolu Isuzu
|6,74
|1,35
|9,06
|Anadolu Sigorta
|4,25
|-2,30
|3,16
|Anel Elektrik
|1,86
|-0,53
|14,81
|Arçelik
|18,25
|1,67
|15,58
|Arena Bilgisayar
|3,67
|-4,43
|-16,78
|Armada Bilgisayar
|8,59
|8,05
|-7,53
|Arsan Tekstil
|1,75
|1,74
|8,02
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-11,50
|14,94
|Aselsan
|24,86
|-1,04
|3,24
|Aslan Çimento
|28,82
|-1,03
|2,34
|Ata GMYO
|3,89
|-1,77
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,33
|2,45
|1,08
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|8,33
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|42,86
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,23
|5,78
|7,30
|Avrasya GMYO
|0,97
|14,12
|10,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|3,64
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.252,10
|0,10
|0,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,41
|2,12
|-0,82
|Ayen Enerji
|2,56
|1,99
|8,94
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,54
|1,32
|8,45
|Aygaz
|12,17
|-0,65
|7,41
|Bagfaş
|5,64
|1,08
|17,01
|Bak Ambalaj
|4,88
|4,05
|-3,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-7,32
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,32
|4,49
|5,18
|Banvit
|10,93
|-5,86
|1,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,04
|5,70
|0,99
|Batı Çimento
|2,51
|3,29
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,07
|-2,73
|-1,83
|Bera Holding
|2,10
|0,00
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|1,73
|-2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|-0,60
|2,47
|Beyaz Filo
|4,22
|-4,52
|54,58
|Bilici Yatırım
|1,58
|8,97
|16,18
|Bim Mağazalar
|90,80
|-2,21
|4,37
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,31
|3,33
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|6,82
|4,12
|0,29
|Bizim Portföy Altın BYF
|202,00
|0,72
|1,53
|Bolu Çimento
|3,53
|0,00
|2,92
|Bomonti Elektrik
|1,18
|-5,60
|145,83
|Borusan Mannesmann
|8,48
|2,29
|8,72
|Borusan Yat. Paz.
|38,08
|-0,05
|1,22
|Bosch Fren Sistemleri
|168,80
|-0,06
|4,20
|Bossa
|7,83
|-4,16
|9,97
|Boyner Perakende Yat.
|4,78
|-4,02
|21,32
|Brisa
|6,44
|0,78
|1,74
|Burçelik
|3,27
|0,00
|1,87
|Burçelik Vana
|1,54
|0,65
|4,05
|Bursa Çimento
|4,74
|7,97
|7,73
|Carrefoursa
|3,86
|1,58
|10,92
|Coca Cola İçecek
|32,92
|-0,24
|6,61
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|0,00
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|2,00
|-1,92
|Çelebi
|64,00
|7,93
|0,95
|Çelik Halat
|5,83
|-2,83
|-2,83
|Çemaş Döküm
|0,79
|-1,25
|3,95
|Çemtaş
|5,92
|-3,11
|-2,63
|Çimbeton
|29,28
|0,69
|2,38
|Çimentaş
|11,47
|2,78
|-9,69
|Çimsa
|8,04
|-1,23
|6,49
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,09
|4,49
|Dagi Giyim
|1,29
|2,38
|4,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,05
|1,94
|3,96
|Dardanel
|1,12
|0,90
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,52
|-1,09
|5,61
|Demirören Gazetecilik
|15,01
|7,44
|56,35
|Demısaş Döküm
|2,77
|2,21
|11,69
|Denge Holding
|1,30
|2,36
|12,07
|Deniz GMYO
|3,27
|2,19
|7,57
|Denizbank
|16,18
|-7,44
|-15,29
|Denizli Cam
|10,75
|-1,56
|-6,68
|Derimod
|9,14
|-2,45
|5,42
|Desa Deri
|2,23
|-3,46
|28,90
|Despec Bilgisayar
|3,08
|0,98
|-6,10
|Deva Holding
|3,59
|2,57
|9,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,69
|1,61
|3,83
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,22
|1,14
|13,51
|DO-CO
|506,00
|-4,17
|5,68
|Doğan Burda
|3,18
|1,27
|5,65
|Doğan Holding
|1,12
|4,67
|9,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,87
|-4,92
|Doğusan
|1,91
|0,00
|-20,75
|Doğuş GMYO
|2,17
|-1,81
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|4,75
|0,21
|9,45
|Döktaş Dökümcülük
|8,91
|-10,00
|9,33
|Duran Doğan Basım
|6,59
|9,29
|29,22
|Dyo Boya
|2,98
|-2,30
|2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|1,72
|8,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,00
|1,91
|11,11
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-4,23
|-11,69
|Ege Endüstri
|382,80
|1,67
|11,28
|Ege Gübre
|25,10
|-4,56
|15,67
|Ege Profil
|11,15
|25,70
|25,70
|Ege Seramik
|3,64
|5,20
|8,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-16,67
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|12,12
|54,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|-7,69
|20,00
|Egeplast
|3,69
|1,10
|-3,91
|Ekiz Kimya
|0,33
|3,13
|0,00
|Emek Elektrik
|1,00
|2,04
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|0,00
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,72
|9,79
|12,16
|Enka İnşaat
|4,90
|1,66
|6,99
|Erbosan
|60,60
|-0,08
|-2,88
|Ereğli Demir Çelik
|8,28
|-2,24
|14,68
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,74
|-3,90
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,15
|3,86
|0,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|8,22
|11,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|13,11
|7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|9,62
|3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,96
|8,74
|15,03
|Finans Portföy Altın BYF
|20,05
|1,37
|1,93
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,81
|1,77
|2,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|-5,45
|10,90
|F-M İzmit Piston
|18,39
|2,62
|6,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,63
|8,04
|6,14
|Ford Otosan
|58,05
|-1,94
|16,10
|Formet Çelik Kapı
|2,75
|65,66
|116,54
|Frigo Pak Gıda
|1,58
|-5,39
|-7,06
|Galatasaray Sportif
|1,51
|11,85
|21,77
|Garanti Bankası
|9,03
|-1,20
|13,44
|Garanti Faktoring
|2,21
|9,95
|11,62
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-8,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,53
|-1,67
|9,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,73
|-9,30
|16,17
|Gediz Ambalaj
|4,53
|4,62
|9,16
|Gentaş
|1,95
|4,28
|10,17
|Gersan Elektrik
|3,45
|-4,43
|-2,27
|Global Men. Değ.
|0,47
|4,44
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,56
|2,30
|19,06
|Good-Year
|3,57
|-1,38
|3,78
|Göltaş Çimento
|11,95
|2,75
|-3,86
|Gözde Girişim
|3,29
|2,81
|23,22
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,87
|6,10
|8,75
|Gübre Fabrik.
|3,25
|2,85
|9,80
|Güler Yat. Holding
|1,02
|-1,92
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,62
|-1,82
|8,00
|Halk GMYO
|0,73
|1,39
|4,29
|Halk Sigorta
|1,12
|1,82
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,14
|-1,43
|4,81
|Hedef Girişim
|1,18
|-0,84
|1,72
|Hektaş
|10,57
|2,42
|14,02
|HUB Girişim
|1,90
|-3,06
|1,06
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|-3,06
|2,15
|ICBC Turkey Bank
|4,03
|-35,10
|-18,26
|İdealist Danışmanlık
|13,89
|7,67
|28,61
|İdealist GMYO
|1,84
|10,18
|12,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|3,13
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|8,00
|2,86
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|3,51
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|3,13
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|15,62
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|1,04
|13,74
|Info Yatırım
|1,13
|-0,88
|9,71
|İntema
|29,62
|19,34
|58,99
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|-7,23
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|6,65
|-0,45
|17,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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