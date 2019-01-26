Yatırımcı rehberi (8)26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,13
|3,90
|9,23
|ABD Dolar BYF
|510,30
|-1,14
|-0,41
|Acıpayam Selüloz
|3,75
|10,95
|15,03
|Adana Çimento (A)
|6,11
|0,33
|0,99
|Adana Çimento (B)
|4,21
|1,45
|2,43
|Adana Çimento (C)
|1,48
|0,68
|4,96
|Adel Kalemcilik
|11,99
|6,96
|9,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-3,06
|-5,13
|Afyon Çimento
|4,84
|1,26
|5,45
|Ak Enerji
|0,63
|1,61
|0,00
|Akbank
|6,50
|-0,76
|10,45
|Akçansa
|7,97
|0,89
|8,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|3,50
|2,99
|Akfen GMYO
|1,76
|10,00
|6,67
|Akın Tekstil
|9,58
|5,04
|1,38
|Akiş GMYO
|2,63
|0,00
|2,73
|Akmerkez GMYO
|15,85
|-0,94
|-3,18
|Aksa
|8,35
|5,56
|11,93
|Aksa Enerji
|2,93
|3,90
|9,33
|Aksigorta
|3,82
|-1,29
|4,37
|Aksu Enerji
|7,75
|-5,95
|0,39
|Alarko Carrıer
|42,32
|2,17
|7,52
|Alarko GMYO
|45,88
|0,26
|2,14
|Alarko Holding
|2,46
|10,31
|18,84
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.169,70
|0,09
|0,34
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.104,30
|0,09
|0,35
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.118,70
|0,11
|0,34
|Albaraka Türk
|1,29
|0,00
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,49
|4,85
|12,67
|Alkim Kağıt
|4,34
|2,12
|4,58
|Alkim Kimya
|24,28
|8,98
|2,45
|Altınyağ
|0,30
|-9,09
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,14
|-1,43
|-0,24
|Anadolu Cam
|2,80
|2,94
|4,48
|Anadolu Efes
|21,20
|2,61
|2,91
|Anadolu Grubu Holding
|11,40
|2,70
|11,33
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|-0,34
|-2,83
|Anadolu Isuzu
|6,65
|7,26
|7,61
|Anadolu Sigorta
|4,35
|0,23
|5,58
|Anel Elektrik
|1,87
|2,19
|15,43
|Arçelik
|17,95
|-0,39
|13,68
|Arena Bilgisayar
|3,84
|0,00
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|7,95
|0,38
|-14,42
|Arsan Tekstil
|1,72
|2,38
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,13
|20,21
|29,89
|Aselsan
|25,12
|3,97
|4,32
|Aslan Çimento
|29,12
|2,32
|3,41
|Ata GMYO
|3,96
|-0,50
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,47
|1,38
|-1,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-2,70
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|16,67
|13,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,78
|0,78
|1,43
|Avrasya GMYO
|0,85
|2,41
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,92
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,90
|0,10
|0,37
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|-0,84
|-2,88
|Ayen Enerji
|2,51
|2,87
|6,81
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,52
|0,66
|7,04
|Aygaz
|12,25
|2,85
|8,12
|Bagfaş
|5,58
|7,31
|15,77
|Bak Ambalaj
|4,69
|2,85
|-7,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|-16,33
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-1,30
|0,66
|Banvit
|11,61
|6,51
|7,60
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|0,00
|-4,46
|Batı Çimento
|2,43
|-1,62
|0,83
|Batısöke Çimento
|1,10
|0,00
|0,92
|Bera Holding
|2,10
|-6,25
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|0,58
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,21
|3,09
|Beyaz Filo
|4,42
|17,24
|61,90
|Bilici Yatırım
|1,45
|-3,33
|6,62
|Bim Mağazalar
|92,85
|-0,59
|6,72
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,30
|7,14
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|-2,20
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,55
|6,33
|-3,68
|Bizim Portföy Altın BYF
|200,55
|-2,15
|0,80
|Bolu Çimento
|3,53
|2,92
|2,92
|Bomonti Elektrik
|1,25
|-11,97
|160,42
|Borusan Mannesmann
|8,29
|4,28
|6,28
|Borusan Yat. Paz.
|38,10
|1,49
|1,28
|Bosch Fren Sistemleri
|168,90
|2,24
|4,26
|Bossa
|8,17
|3,94
|14,75
|Boyner Perakende Yat.
|4,98
|13,18
|26,40
|Brisa
|6,39
|-1,24
|0,95
|Burçelik
|3,27
|-2,39
|1,87
|Burçelik Vana
|1,53
|-0,65
|3,38
|Bursa Çimento
|4,39
|1,39
|-0,23
|Carrefoursa
|3,80
|7,34
|9,20
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-2,60
|6,87
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|-2,02
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|4,17
|-3,85
|Çelebi
|59,30
|1,28
|-6,47
|Çelik Halat
|6,00
|2,21
|0,00
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,00
|5,26
|Çemtaş
|6,11
|4,44
|0,49
|Çimbeton
|29,08
|1,68
|1,68
|Çimentaş
|11,16
|1,45
|-12,13
|Çimsa
|8,14
|4,76
|7,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|2,22
|3,37
|Dagi Giyim
|1,26
|0,00
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,11
|0,00
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,57
|2,93
|6,78
|Demirören Gazetecilik
|13,97
|-4,18
|45,52
|Demısaş Döküm
|2,71
|3,04
|9,27
|Denge Holding
|1,27
|3,25
|9,48
|Deniz GMYO
|3,20
|1,27
|5,26
|Denizbank
|17,48
|12,77
|-8,48
|Denizli Cam
|10,92
|3,02
|-5,21
|Derimod
|9,37
|4,58
|8,07
|Desa Deri
|2,31
|24,86
|33,53
|Despec Bilgisayar
|3,05
|2,35
|-7,01
|Deva Holding
|3,50
|2,04
|6,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,60
|3,51
|2,19
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,81
|2,87
|12,22
|DO-CO
|528,00
|2,15
|10,28
|Doğan Burda
|3,14
|2,95
|4,32
|Doğan Holding
|1,07
|3,88
|4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-8,00
|-5,74
|Doğusan
|1,91
|-10,75
|-20,75
|Doğuş GMYO
|2,21
|0,91
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|4,74
|5,33
|9,22
|Döktaş Dökümcülük
|9,90
|10,86
|21,47
|Duran Doğan Basım
|6,03
|6,54
|18,24
|Dyo Boya
|3,05
|10,11
|5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,90
|2,47
|6,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,85
|2,21
|9,03
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-7,79
|Ege Endüstri
|376,50
|1,13
|9,45
|Ege Gübre
|26,30
|1,23
|21,20
|Ege Profil
|8,87
|-2,74
|0,00
|Ege Seramik
|3,46
|3,28
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|-5,26
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-17,50
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-18,75
|30,00
|Egeplast
|3,65
|0,00
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,32
|-11,11
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|2,08
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-1,72
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,32
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,21
|2,56
|2,16
|Enka İnşaat
|4,82
|5,01
|5,24
|Erbosan
|60,65
|4,48
|-2,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,47
|7,35
|17,31
|Ersu Gıda
|0,91
|1,11
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,77
|2,67
|1,32
|Etiler Gıda
|2,07
|2,48
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|4,29
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|4,00
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,32
|2,95
|5,78
|Finans Portföy Altın BYF
|19,78
|-0,20
|0,56
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,50
|-0,28
|0,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|4,00
|17,29
|F-M İzmit Piston
|17,92
|2,40
|3,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,36
|-0,88
|-1,75
|Ford Otosan
|59,20
|3,59
|18,40
|Formet Çelik Kapı
|1,66
|9,21
|30,71
|Frigo Pak Gıda
|1,67
|3,09
|-1,76
|Galatasaray Sportif
|1,35
|4,65
|8,87
|Garanti Bankası
|9,14
|-0,11
|14,82
|Garanti Faktoring
|2,01
|2,03
|1,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|2,28
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|3,01
|13,58
|28,09
|Gediz Ambalaj
|4,33
|0,93
|4,34
|Gentaş
|1,87
|1,63
|5,65
|Gersan Elektrik
|3,61
|6,80
|2,27
|Global Men. Değ.
|0,45
|-2,17
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,48
|2,96
|16,39
|Good-Year
|3,62
|3,72
|5,23
|Göltaş Çimento
|11,63
|2,56
|-6,44
|Gözde Girişim
|3,20
|8,11
|19,85
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,82
|2,50
|2,50
|Gübre Fabrik.
|3,16
|7,85
|6,76
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,65
|2,48
|10,00
|Halk GMYO
|0,72
|1,41
|2,86
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,20
|1,94
|6,33
|Hedef Girişim
|1,19
|5,31
|2,59
|Hektaş
|10,32
|7,17
|11,33
|HUB Girişim
|1,96
|-1,01
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,00
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|14,58
|25,96
|İdealist Danışmanlık
|12,90
|31,63
|19,44
|İdealist GMYO
|1,67
|2,45
|2,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|3,23
|12,56
|Info Yatırım
|1,14
|7,55
|10,68
|İntema
|24,82
|28,40
|33,23
|İpek Doğal Enerji
|5,81
|0,17
|8,19
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|2,77
|18,02
(SÜRECEK)
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