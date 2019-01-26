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Yatırımcı rehberi (8)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,133,909,23
ABD Dolar BYF510,30-1,14-0,41
Acıpayam Selüloz3,7510,9515,03
Adana Çimento (A)6,110,330,99
Adana Çimento (B)4,211,452,43
Adana Çimento (C)1,480,684,96
Adel Kalemcilik11,996,969,00
Adese Alışveriş Ticaret2,22-3,06-5,13
Afyon Çimento4,841,265,45
Ak Enerji0,631,610,00
Akbank6,50-0,7610,45
Akçansa7,970,898,44
Akdenız Güvenlık Hız.2,073,502,99
Akfen GMYO1,7610,006,67
Akın Tekstil9,585,041,38
Akiş GMYO2,630,002,73
Akmerkez GMYO15,85-0,94-3,18
Aksa8,355,5611,93
Aksa Enerji2,933,909,33
Aksigorta3,82-1,294,37
Aksu Enerji7,75-5,950,39
Alarko Carrıer42,322,177,52
Alarko GMYO45,880,262,14
Alarko Holding2,4610,3118,84
Albaraka PY Batışehir GMYF1.169,700,090,34
Albaraka PY Dükkan GMYF1.104,300,090,35
Albaraka PY One Tower GMYF1.118,700,110,34
Albaraka Türk1,290,005,74
Alcatel Lucent Teletaş6,494,8512,67
Alkim Kağıt4,342,124,58
Alkim Kimya24,288,982,45
Altınyağ0,30-9,09-31,82
Altınyunus Çeşme4,14-1,43-0,24
Anadolu Cam2,802,944,48
Anadolu Efes21,202,612,91
Anadolu Grubu Holding11,402,7011,33
Anadolu Hayat Emek.5,84-0,34-2,83
Anadolu Isuzu6,657,267,61
Anadolu Sigorta4,350,235,58
Anel Elektrik1,872,1915,43
Arçelik17,95-0,3913,68
Arena Bilgisayar3,840,00-12,93
Armada Bilgisayar7,950,38-14,42
Arsan Tekstil1,722,386,17
Artı Yatırım Holding1,1320,2129,89
Aselsan25,123,974,32
Aslan Çimento29,122,323,41
Ata GMYO3,96-0,50-1,25
Atakule GMYO1,471,38-1,34
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,36-2,70100,00
Atlas Yat. Ort.0,9816,6713,95
AvivaSA Emeklilik Hayat7,780,781,43
Avrasya GMYO0,852,41-3,41
Avrasya Petrol ve Tur.1,100,921,85
Avrasya Stratejik GMYF1.250,900,100,37
Avrupa Yatırım Holding2,36-0,84-2,88
Ayen Enerji2,512,876,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,520,667,04
Aygaz12,252,858,12
Bagfaş5,587,3115,77
Bak Ambalaj4,692,85-7,50
Balatacılar Balatacılık0,41-16,3324,24
Bantaş Ambalaj1,52-1,300,66
Banvit11,616,517,60
Baştaş Başkent Çimento1,930,00-4,46
Batı Çimento2,43-1,620,83
Batısöke Çimento1,100,000,92
Bera Holding2,10-6,251,94
Berkosan Yalıtım1,730,58-4,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,671,213,09
Beyaz Filo4,4217,2461,90
Bilici Yatırım1,45-3,336,62
Bim Mağazalar92,85-0,596,72
Bimeks0,070,0016,67
Birko Mensucat0,307,140,00
Birlik Mensucat0,89-2,20-23,93
Bizim Mağazaları6,556,33-3,68
Bizim Portföy Altın BYF200,55-2,150,80
Bolu Çimento3,532,922,92
Bomonti Elektrik1,25-11,97160,42
Borusan Mannesmann8,294,286,28
Borusan Yat. Paz.38,101,491,28
Bosch Fren Sistemleri168,902,244,26
Bossa8,173,9414,75
Boyner Perakende Yat.4,9813,1826,40
Brisa6,39-1,240,95
Burçelik3,27-2,391,87
Burçelik Vana1,53-0,653,38
Bursa Çimento4,391,39-0,23
Carrefoursa3,807,349,20
Coca Cola İçecek33,00-2,606,87
Cosmos Yat. Holding0,97-2,020,00
Credıtwest Faktorıng1,004,17-3,85
Çelebi59,301,28-6,47
Çelik Halat6,002,210,00
Çemaş Döküm0,800,005,26
Çemtaş6,114,440,49
Çimbeton29,081,681,68
Çimentaş11,161,45-12,13
Çimsa8,144,767,81
Çuhadaroğlu Metal1,842,223,37
Dagi Giyim1,260,001,61
Dagi Yatırım Holding1,030,001,98
Dardanel1,110,000,91
Datagate Bilgisayar4,572,936,78
Demirören Gazetecilik13,97-4,1845,52
Demısaş Döküm2,713,049,27
Denge Holding1,273,259,48
Deniz GMYO3,201,275,26
Denizbank17,4812,77-8,48
Denizli Cam10,923,02-5,21
Derimod9,374,588,07
Desa Deri2,3124,8633,53
Despec Bilgisayar3,052,35-7,01
Deva Holding3,502,046,38
Diriteks Diriliş Tekstil0,731,39-6,41
Ditaş Doğan5,603,512,19
DJ İstanbul 20 HY BYF35,812,8712,22
DO-CO528,002,1510,28
Doğan Burda3,142,954,32
Doğan Holding1,073,884,90
Doğtaş Kelebek Mobilya1,15-8,00-5,74
Doğusan1,91-10,75-20,75
Doğuş GMYO2,210,914,74
Doğuş Otomotiv4,745,339,22
Döktaş Dökümcülük9,9010,8621,47
Duran Doğan Basım6,036,5418,24
Dyo Boya3,0510,115,17
Eczacıbaşı İlaç2,902,476,23
Eczacıbaşı Yatırım7,852,219,03
Edip Gayrimenkul0,710,00-7,79
Ege Endüstri376,501,139,45
Ege Gübre26,301,2321,20
Ege Profil8,87-2,740,00
Ege Seramik3,463,283,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,18-5,2638,46
Egeli&Co Enerji Yatırım0,33-17,5037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,13-18,7530,00
Egeplast3,650,00-4,95
Ekiz Kimya0,32-11,11-3,03
Emek Elektrik0,982,080,00
Eminiş Ambalaj1,14-1,72-2,56
Emlak Konut GMYO1,541,322,67
Enerjisa Enerji5,212,562,16
Enka İnşaat4,825,015,24
Erbosan60,654,48-2,80
Ereğli Demir Çelik8,477,3517,31
Ersu Gıda0,911,11-1,09
Escort Teknoloji0,772,671,32
Etiler Gıda2,072,48-2,82
Euro Kapital Yat. Ort.0,734,292,82
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,65-1,523,17
Euro Yatırım Holding0,524,00-5,45
Fenerbahçe Futbol7,322,955,78
Finans Portföy Altın BYF19,78-0,200,56
Finans Portföy Gümüş BYF17,50-0,280,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,124,0017,29
F-M İzmit Piston17,922,403,88
Fonet Bilgi Teknolojileri3,36-0,88-1,75
Ford Otosan59,203,5918,40
Formet Çelik Kapı1,669,2130,71
Frigo Pak Gıda1,673,09-1,76
Galatasaray Sportif1,354,658,87
Garanti Bankası9,14-0,1114,82
Garanti Faktoring2,012,031,52
Garanti Yat. Ort.0,730,00-7,59
Gedik Y. Men. Değ.3,592,2811,49
Gedik Yatırım Holding3,0113,5828,09
Gediz Ambalaj4,330,934,34
Gentaş1,871,635,65
Gersan Elektrik3,616,802,27
Global Men. Değ.0,45-2,17-4,26
Global Yat. Holding3,482,9616,39
Good-Year3,623,725,23
Göltaş Çimento11,632,56-6,44
Gözde Girişim3,208,1119,85
GSD Denizcilik1,240,007,83
GSD Holding0,822,502,50
Gübre Fabrik.3,167,856,76
Güler Yat. Holding1,04-0,95-2,80
Güneş Sigorta1,652,4810,00
Halk GMYO0,721,412,86
Halk Sigorta1,10-1,790,00
Hatay Tekstil4,201,946,33
Hedef Girişim1,195,312,59
Hektaş10,327,1711,33
HUB Girişim1,96-1,014,26
Hürriyet Gzt.0,980,005,38
ICBC Turkey Bank6,2114,5825,96
İdealist Danışmanlık12,9031,6319,44
İdealist GMYO1,672,452,45
İhlas Ev Aletleri0,320,00-3,03
İhlas Gayrimenkul1,001,01-4,76
İhlas Gazetecilik0,570,00-6,56
İhlas Holding0,320,000,00
İhlas Yayın Holding0,320,00-3,03
İndeks Bilgisayar6,723,2312,56
Info Yatırım1,147,5510,68
İntema24,8228,4033,23
İpek Doğal Enerji5,810,178,19
İskenderun Demir Çelik6,682,7718,02

(SÜRECEK)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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