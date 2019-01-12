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Yatırımcı rehberi (8)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,5323,4129,74
ABD Dolar BYF530,101,203,45
Acıpayam Selüloz3,12-0,64-4,29
Adana Çimento (A)6,001,01-0,83
Adana Çimento (B)4,111,480,00
Adana Çimento (C)1,430,701,42
Adel Kalemcilik11,083,070,73
Adese Alışveriş Ticaret2,26-3,83-3,42
Afyon Çimento4,580,66-0,22
Ak Enerji0,600,00-4,76
Akbank5,890,860,09
Akçansa7,543,712,59
Akdenız Güvenlık Hız.1,960,00-2,49
Akfen GMYO1,792,298,48
Akın Tekstil9,220,22-2,43
Akiş GMYO2,664,313,91
Akmerkez GMYO15,990,63-2,32
Aksa7,552,031,21
Aksa Enerji2,827,635,22
Aksigorta3,672,510,27
Aksu Enerji8,5717,4011,01
Alarko Carrıer39,201,82-0,41
Alarko GMYO43,742,29-2,63
Alarko Holding2,088,900,48
Albaraka PY Batışehir GMYF1.167,500,090,15
Albaraka PY Dükkan GMYF1.102,300,090,16
Albaraka PY One Tower GMYF1.116,700,090,16
Albaraka Türk1,240,811,64
Alcatel Lucent Teletaş5,662,54-1,74
Alkim Kağıt4,07-0,73-1,93
Alkim Kimya21,80-2,50-8,02
Altınyağ0,36-12,20-18,18
Altınyunus Çeşme4,202,441,20
Anadolu Cam2,623,56-2,24
Anadolu Efes19,520,15-5,24
Anadolu Grubu Holding10,40-0,951,56
Anadolu Hayat Emek.5,72-1,38-4,83
Anadolu Isuzu6,173,70-0,16
Anadolu Sigorta4,281,903,88
Anel Elektrik1,729,556,17
Arçelik16,1111,182,03
Arena Bilgisayar4,13-0,72-6,35
Armada Bilgisayar8,69-4,92-6,46
Arsan Tekstil1,633,820,62
Artı Yatırım Holding0,911,114,60
Aselsan23,241,31-3,49
Aslan Çimento27,920,94-0,85
Ata GMYO3,990,76-0,50
Atakule GMYO1,472,08-1,34
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,60114,29233,33
Atlas Yat. Ort.0,80-13,98-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat7,640,13-0,39
Avrasya GMYO0,861,18-2,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,08-0,920,00
Avrasya Stratejik GMYF1.248,500,100,18
Avrupa Yatırım Holding2,383,48-2,06
Ayen Enerji2,4814,815,53
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,492,764,93
Aygaz11,742,533,62
Bagfaş4,884,951,24
Bak Ambalaj4,64-1,49-8,48
Balatacılar Balatacılık0,5051,5251,52
Bantaş Ambalaj1,533,381,32
Banvit10,734,17-0,56
Baştaş Başkent Çimento1,94-2,51-3,96
Batı Çimento2,390,00-0,83
Batısöke Çimento1,050,00-3,67
Bera Holding1,82-11,22-11,65
Berkosan Yalıtım1,71-1,16-5,52
Beşiktaş Futbol Yat.1,633,160,62
Beyaz Filo2,885,495,49
Bilici Yatırım1,448,275,88
Bim Mağazalar90,003,933,45
Bimeks0,0716,6716,67
Birko Mensucat0,290,00-3,33
Birlik Mensucat1,02-10,53-12,82
Bizim Mağazaları6,07-5,89-10,74
Bizim Portföy Altın BYF206,652,813,87
Bolu Çimento3,391,19-1,17
Bomonti Elektrik0,8482,6175,00
Borusan Mannesmann7,964,332,05
Borusan Yat. Paz.37,80-0,160,48
Bosch Fren Sistemleri161,802,02-0,12
Bossa7,553,426,04
Boyner Perakende Yat.4,06-5,803,05
Brisa6,283,29-0,79
Burçelik3,284,132,18
Burçelik Vana1,51-1,312,03
Bursa Çimento4,270,71-2,95
Carrefoursa3,433,31-1,44
Coca Cola İçecek31,103,870,71
Cosmos Yat. Holding1,00-4,763,09
Credıtwest Faktorıng0,95-3,06-8,65
Çelebi63,452,340,08
Çelik Halat5,925,90-1,33
Çemaş Döküm0,79-7,063,95
Çemtaş5,65-3,09-7,07
Çimbeton29,543,653,29
Çimentaş12,201,67-3,94
Çimsa7,371,94-2,38
Çuhadaroğlu Metal1,75-5,41-1,69
Dagi Giyim1,264,131,61
Dagi Yatırım Holding1,010,000,00
Dardanel1,110,000,91
Datagate Bilgisayar4,254,17-0,70
Demirören Gazetecilik17,6073,5783,33
Demısaş Döküm2,523,281,61
Denge Holding1,157,48-0,86
Deniz GMYO3,3211,789,21
Denizbank21,727,8513,72
Denizli Cam11,110,18-3,56
Derimod8,882,542,42
Desa Deri1,761,731,73
Despec Bilgisayar2,81-2,77-14,33
Deva Holding3,376,652,43
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-5,13
Ditaş Doğan5,20-0,38-5,11
DJ İstanbul 20 HY BYF32,052,920,44
DO-CO519,303,848,46
Doğan Burda2,99-1,97-0,66
Doğan Holding0,971,04-4,90
Doğtaş Kelebek Mobilya1,313,157,38
Doğusan3,0619,0726,97
Doğuş GMYO2,184,313,32
Doğuş Otomotiv4,261,67-1,84
Döktaş Dökümcülük9,0012,5010,43
Duran Doğan Basım5,846,5714,51
Dyo Boya2,82-3,75-2,76
Eczacıbaşı İlaç2,743,790,37
Eczacıbaşı Yatırım7,494,614,03
Edip Gayrimenkul0,69-6,76-10,39
Ege Endüstri348,106,811,19
Ege Gübre22,180,822,21
Ege Profil8,77-0,34-1,13
Ege Seramik3,241,57-3,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,1536,3615,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,3030,4325,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,1455,5640,00
Egeplast3,80-2,81-1,04
Ekiz Kimya0,320,00-3,03
Emek Elektrik0,95-1,04-3,06
Eminiş Ambalaj1,247,835,98
Emlak Konut GMYO1,440,70-4,00
Enerjisa Enerji4,940,00-3,14
Enka İnşaat4,51-0,88-1,53
Erbosan56,75-0,35-9,05
Ereğli Demir Çelik7,401,512,49
Ersu Gıda0,900,00-2,17
Escort Teknoloji0,75-1,32-1,32
Etiler Gıda2,05-6,82-3,76
Euro Kapital Yat. Ort.0,692,99-2,82
Euro Trend Yat. Ort.0,600,00-6,25
Euro Yat. Ort.0,631,610,00
Euro Yatırım Holding0,52-1,89-5,45
Fenerbahçe Futbol7,03-0,141,59
Finans Por. Banka HY BYF11,79-0,25-2,40
Finans Por. BIST30 HY BYF47,463,110,57
Finans Portföy Altın BYF20,491,744,17
Finans Portföy Gümüş BYF18,160,894,73
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-0,731,88
F-M İzmit Piston16,893,11-2,09
Fonet Bilgi Teknolojileri3,383,68-1,17
Ford Otosan55,5013,5411,00
Formet Çelik Kapı1,46-7,0114,96
Frigo Pak Gıda1,714,270,59
FTSE İst. Bono FBIST BYF267,000,640,19
Galatasaray Sportif1,253,310,81
Garanti Bankası7,91-1,12-0,63
Garanti Faktoring1,942,11-2,02
Garanti Yat. Ort.0,71-2,74-10,13
Gedik Y. Men. Değ.3,52-6,639,32
Gedik Yatırım Holding2,857,5521,28
Gediz Ambalaj4,22-0,711,69
Gentaş1,794,071,13
Gersan Elektrik3,18-2,45-9,92
Global Men. Değ.0,45-4,26-4,26
Global Yat. Holding3,197,416,69
Good-Year3,333,10-3,20
Göltaş Çimento11,20-2,78-9,90
Gözde Girişim2,56-0,78-4,12
GSD Denizcilik1,215,225,22
GSD Holding0,792,60-1,25
Gübre Fabrik.2,771,47-6,42
Güler Yat. Holding1,02-1,92-4,67
Güneş Sigorta1,552,653,33
Halk GMYO0,691,47-1,43
Halk Sigorta1,090,00-0,91
Hatay Tekstil3,97-0,750,51
Hedef Girişim1,120,00-3,45
Hektaş9,122,59-1,62
HUB Girişim1,980,005,32
Hürriyet Gzt.0,933,330,00
ICBC Turkey Bank4,934,230,00
İdealist Danışmanlık10,63-3,36-1,57
İdealist GMYO1,61-0,62-1,23
İhlas Ev Aletleri0,320,00-3,03
İhlas Gayrimenkul0,99-1,98-5,71
İhlas Gazetecilik0,57-1,72-6,56
İhlas Holding0,320,000,00
İhlas Yayın Holding0,320,00-3,03
İndeks Bilgisayar5,772,67-3,35
Info Yatırım1,030,980,00
İntema18,28-0,81-1,88
İpek Doğal Enerji5,737,106,70
İskenderun Demir Çelik6,099,537,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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