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Yatırımcı rehberi (8)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,05-5,965,13
ABD Dolar BYF523,802,752,22
Acıpayam Selüloz3,14-3,38-3,68
Adana Çimento (A)5,94-1,00-1,82
Adana Çimento (B)4,05-0,74-1,46
Adana Çimento (C)1,422,160,71
Adel Kalemcilik10,75-2,18-2,27
Adese Alışveriş Ticaret2,355,860,43
Afyon Çimento4,55-0,44-0,87
Ak Enerji0,60-3,23-4,76
Akbank5,84-0,47-0,76
Akçansa7,271,82-1,09
Akdenız Güvenlık Hız.1,96-0,92-2,49
Akfen GMYO1,7512,186,06
Akın Tekstil9,20-1,18-2,65
Akiş GMYO2,550,79-0,39
Akmerkez GMYO15,89-3,11-2,93
Aksa7,40-0,54-0,80
Aksa Enerji2,62-3,32-2,24
Aksigorta3,58-3,24-2,19
Aksu Enerji7,30-5,93-5,44
Alarko Carrıer38,50-2,33-2,18
Alarko GMYO42,76-5,73-4,81
Alarko Holding1,91-5,45-7,73
Albaraka PY Batışehir GMYF1.166,500,070,07
Albaraka PY Dükkan GMYF1.101,300,070,07
Albaraka PY One Tower GMYF1.115,700,070,07
Albaraka Türk1,230,820,82
Alcatel Lucent Teletaş5,52-4,66-4,17
Alkim Kağıt4,100,99-1,20
Alkim Kimya22,36-2,78-5,65
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme4,10-1,20-1,20
Anadolu Cam2,53-1,56-5,60
Anadolu Efes19,49-4,83-5,39
Anadolu Grubu Holding10,50-0,282,54
Anadolu Hayat Emek.5,80-0,85-3,49
Anadolu Isuzu5,95-3,41-3,72
Anadolu Sigorta4,201,201,94
Anel Elektrik1,570,00-3,09
Arçelik14,49-6,52-8,23
Arena Bilgisayar4,16-3,70-5,67
Armada Bilgisayar9,140,55-1,61
Arsan Tekstil1,57-1,26-3,09
Artı Yatırım Holding0,902,273,45
Aselsan22,94-4,02-4,73
Aslan Çimento27,66-0,86-1,78
Ata GMYO3,96-0,25-1,25
Atakule GMYO1,44-2,04-3,36
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,2855,5655,56
Atlas Yat. Ort.0,9323,708,14
AvivaSA Emeklilik Hayat7,630,53-0,52
Avrasya GMYO0,85-1,16-3,41
Avrasya Petrol ve Tur.1,090,930,93
Avrasya Stratejik GMYF1.247,300,250,08
Avrupa Yatırım Holding2,30-2,13-5,35
Ayen Enerji2,16-13,25-8,09
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,45-2,032,11
Aygaz11,450,351,06
Bagfaş4,65-3,33-3,53
Bak Ambalaj4,71-6,55-7,10
Balatacılar Balatacılık0,33-5,710,00
Bantaş Ambalaj1,48-3,90-1,99
Banvit10,30-3,65-4,54
Baştaş Başkent Çimento1,99-1,49-1,49
Batı Çimento2,39-1,24-0,83
Batısöke Çimento1,05-4,55-3,67
Bera Holding2,05-0,49-0,49
Berkosan Yalıtım1,73-6,49-4,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,58-1,25-2,47
Beyaz Filo2,73-0,360,00
Bilici Yatırım1,33-1,48-2,21
Bim Mağazalar86,601,41-0,46
Bimeks0,06-14,290,00
Birko Mensucat0,293,57-3,33
Birlik Mensucat1,148,57-2,56
Bizim Mağazaları6,45-1,98-5,15
Bizim Portföy Altın BYF201,001,411,03
Bolu Çimento3,35-1,76-2,33
Bomonti Elektrik0,46-4,17-4,17
Borusan Mannesmann7,63-1,68-2,18
Borusan Yat. Paz.37,860,910,64
Bosch Fren Sistemleri158,60-2,04-2,10
Bossa7,307,202,53
Boyner Perakende Yat.4,319,679,39
Brisa6,08-2,25-3,95
Burçelik3,151,94-1,87
Burçelik Vana1,534,793,38
Bursa Çimento4,24-3,64-3,64
Carrefoursa3,32-4,87-4,60
Coca Cola İçecek29,94-0,53-3,04
Cosmos Yat. Holding1,059,388,25
Credıtwest Faktorıng0,98-2,00-5,77
Çelebi62,00-0,96-2,21
Çelik Halat5,59-4,61-6,83
Çemaş Döküm0,8513,3311,84
Çemtaş5,830,52-4,11
Çimbeton28,50-8,83-0,35
Çimentaş12,00-8,12-5,51
Çimsa7,23-2,69-4,24
Çuhadaroğlu Metal1,854,523,93
Dagi Giyim1,21-4,72-2,42
Dagi Yatırım Holding1,010,000,00
Dardanel1,11-1,770,91
Datagate Bilgisayar4,083,55-4,67
Demirören Gazetecilik10,140,405,63
Demısaş Döküm2,44-1,21-1,61
Denge Holding1,07-1,83-7,76
Deniz GMYO2,97-1,00-2,30
Denizbank20,1410,545,45
Denizli Cam11,09-3,40-3,73
Derimod8,660,23-0,12
Desa Deri1,73-4,950,00
Despec Bilgisayar2,89-8,54-11,89
Deva Holding3,16-3,07-3,95
Diriteks Diriliş Tekstil0,755,63-3,85
Ditaş Doğan5,22-3,87-4,74
DJ İstanbul 20 HY BYF31,14-1,61-2,41
DO-CO500,104,474,45
Doğan Burda3,051,331,33
Doğan Holding0,96-4,95-5,88
Doğtaş Kelebek Mobilya1,274,964,10
Doğusan2,576,646,64
Doğuş GMYO2,09-1,42-0,95
Doğuş Otomotiv4,19-1,41-3,46
Döktaş Dökümcülük8,00-4,08-1,84
Duran Doğan Basım5,489,607,45
Dyo Boya2,932,451,03
Eczacıbaşı İlaç2,64-2,94-3,30
Eczacıbaşı Yatırım7,160,00-0,56
Edip Gayrimenkul0,74-2,63-3,90
Ege Endüstri325,90-4,01-5,26
Ege Gübre22,001,851,38
Ege Profil8,80-0,68-0,79
Ege Seramik3,19-3,04-4,78
Egeli & Co Tarım Girişim0,11-8,33-15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-4,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,090,00-10,00
Egeplast3,91-0,761,82
Ekiz Kimya0,32-5,88-3,03
Emek Elektrik0,96-1,03-2,04
Eminiş Ambalaj1,15-1,71-1,71
Emlak Konut GMYO1,43-5,92-4,67
Enerjisa Enerji4,94-1,40-3,14
Enka İnşaat4,551,34-0,66
Erbosan56,95-8,22-8,73
Ereğli Demir Çelik7,292,530,97
Ersu Gıda0,901,12-2,17
Escort Teknoloji0,761,330,00
Etiler Gıda2,202,333,29
Euro Kapital Yat. Ort.0,67-2,90-5,63
Euro Trend Yat. Ort.0,60-4,76-6,25
Euro Yat. Ort.0,620,00-1,59
Euro Yatırım Holding0,53-1,85-3,64
Fenerbahçe Futbol7,043,231,73
Finans Por. Banka HY BYF11,82-1,25-2,15
Finans Por. BIST30 HY BYF46,03-1,65-2,46
Finans Portföy Altın BYF20,143,022,39
Finans Portföy Gümüş BYF18,004,533,81
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,730,372,63
F-M İzmit Piston16,38-4,71-5,04
Fonet Bilgi Teknolojileri3,26-0,61-4,68
Ford Otosan48,88-3,49-2,24
Formet Çelik Kapı1,5721,7123,62
Frigo Pak Gıda1,64-5,20-3,53
FTSE İst. Bono FBIST BYF265,30-0,11-0,45
Galatasaray Sportif1,21-0,82-2,42
Garanti Bankası8,000,500,50
Garanti Faktoring1,90-4,04-4,04
Garanti Yat. Ort.0,73-7,59-7,59
Gedik Y. Men. Değ.3,7718,5517,08
Gedik Yatırım Holding2,6515,2212,77
Gediz Ambalaj4,253,412,41
Gentaş1,72-3,37-2,82
Gersan Elektrik3,265,84-7,65
Global Men. Değ.0,470,000,00
Global Yat. Holding2,97-0,67-0,67
Good-Year3,23-5,00-6,10
Göltaş Çimento11,52-7,62-7,32
Gözde Girişim2,58-3,37-3,37
GSD Denizcilik1,150,000,00
GSD Holding0,77-2,53-3,75
Gübre Fabrik.2,73-9,00-7,77
Güler Yat. Holding1,04-2,80-2,80
Güneş Sigorta1,512,030,67
Halk GMYO0,68-1,45-2,86
Halk Sigorta1,09-4,39-0,91
Hatay Tekstil4,004,441,27
Hedef Girişim1,12-0,88-3,45
Hektaş8,89-3,16-4,10
HUB Girişim1,985,325,32
Hürriyet Gzt.0,90-3,23-3,23
ICBC Turkey Bank4,73-3,67-4,06
İdealist Danışmanlık11,003,771,85
İdealist GMYO1,62-0,61-0,61
İhlas Ev Aletleri0,323,23-3,03
İhlas Gayrimenkul1,01-3,81-3,81
İhlas Gazetecilik0,58-1,69-4,92
İhlas Holding0,320,000,00
İhlas Yayın Holding0,32-3,03-3,03
İndeks Bilgisayar5,62-0,18-5,86
Info Yatırım1,02-0,97-0,97
İntema18,43-0,97-1,07
İpek Doğal Enerji5,351,33-0,37
İskenderun Demir Çelik5,56-1,42-1,77


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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