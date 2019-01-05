Yatırımcı rehberi (8)05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,05
|-5,96
|5,13
|ABD Dolar BYF
|523,80
|2,75
|2,22
|Acıpayam Selüloz
|3,14
|-3,38
|-3,68
|Adana Çimento (A)
|5,94
|-1,00
|-1,82
|Adana Çimento (B)
|4,05
|-0,74
|-1,46
|Adana Çimento (C)
|1,42
|2,16
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,75
|-2,18
|-2,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|5,86
|0,43
|Afyon Çimento
|4,55
|-0,44
|-0,87
|Ak Enerji
|0,60
|-3,23
|-4,76
|Akbank
|5,84
|-0,47
|-0,76
|Akçansa
|7,27
|1,82
|-1,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|-0,92
|-2,49
|Akfen GMYO
|1,75
|12,18
|6,06
|Akın Tekstil
|9,20
|-1,18
|-2,65
|Akiş GMYO
|2,55
|0,79
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|15,89
|-3,11
|-2,93
|Aksa
|7,40
|-0,54
|-0,80
|Aksa Enerji
|2,62
|-3,32
|-2,24
|Aksigorta
|3,58
|-3,24
|-2,19
|Aksu Enerji
|7,30
|-5,93
|-5,44
|Alarko Carrıer
|38,50
|-2,33
|-2,18
|Alarko GMYO
|42,76
|-5,73
|-4,81
|Alarko Holding
|1,91
|-5,45
|-7,73
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.166,50
|0,07
|0,07
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.101,30
|0,07
|0,07
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.115,70
|0,07
|0,07
|Albaraka Türk
|1,23
|0,82
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,52
|-4,66
|-4,17
|Alkim Kağıt
|4,10
|0,99
|-1,20
|Alkim Kimya
|22,36
|-2,78
|-5,65
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|-1,20
|-1,20
|Anadolu Cam
|2,53
|-1,56
|-5,60
|Anadolu Efes
|19,49
|-4,83
|-5,39
|Anadolu Grubu Holding
|10,50
|-0,28
|2,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|-0,85
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|5,95
|-3,41
|-3,72
|Anadolu Sigorta
|4,20
|1,20
|1,94
|Anel Elektrik
|1,57
|0,00
|-3,09
|Arçelik
|14,49
|-6,52
|-8,23
|Arena Bilgisayar
|4,16
|-3,70
|-5,67
|Armada Bilgisayar
|9,14
|0,55
|-1,61
|Arsan Tekstil
|1,57
|-1,26
|-3,09
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|2,27
|3,45
|Aselsan
|22,94
|-4,02
|-4,73
|Aslan Çimento
|27,66
|-0,86
|-1,78
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,44
|-2,04
|-3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,28
|55,56
|55,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|23,70
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,63
|0,53
|-0,52
|Avrasya GMYO
|0,85
|-1,16
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,93
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.247,30
|0,25
|0,08
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|-2,13
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,16
|-13,25
|-8,09
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,45
|-2,03
|2,11
|Aygaz
|11,45
|0,35
|1,06
|Bagfaş
|4,65
|-3,33
|-3,53
|Bak Ambalaj
|4,71
|-6,55
|-7,10
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-5,71
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-3,90
|-1,99
|Banvit
|10,30
|-3,65
|-4,54
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-1,49
|-1,49
|Batı Çimento
|2,39
|-1,24
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,05
|-4,55
|-3,67
|Bera Holding
|2,05
|-0,49
|-0,49
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-6,49
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|-1,25
|-2,47
|Beyaz Filo
|2,73
|-0,36
|0,00
|Bilici Yatırım
|1,33
|-1,48
|-2,21
|Bim Mağazalar
|86,60
|1,41
|-0,46
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,14
|8,57
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|6,45
|-1,98
|-5,15
|Bizim Portföy Altın BYF
|201,00
|1,41
|1,03
|Bolu Çimento
|3,35
|-1,76
|-2,33
|Bomonti Elektrik
|0,46
|-4,17
|-4,17
|Borusan Mannesmann
|7,63
|-1,68
|-2,18
|Borusan Yat. Paz.
|37,86
|0,91
|0,64
|Bosch Fren Sistemleri
|158,60
|-2,04
|-2,10
|Bossa
|7,30
|7,20
|2,53
|Boyner Perakende Yat.
|4,31
|9,67
|9,39
|Brisa
|6,08
|-2,25
|-3,95
|Burçelik
|3,15
|1,94
|-1,87
|Burçelik Vana
|1,53
|4,79
|3,38
|Bursa Çimento
|4,24
|-3,64
|-3,64
|Carrefoursa
|3,32
|-4,87
|-4,60
|Coca Cola İçecek
|29,94
|-0,53
|-3,04
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|9,38
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-2,00
|-5,77
|Çelebi
|62,00
|-0,96
|-2,21
|Çelik Halat
|5,59
|-4,61
|-6,83
|Çemaş Döküm
|0,85
|13,33
|11,84
|Çemtaş
|5,83
|0,52
|-4,11
|Çimbeton
|28,50
|-8,83
|-0,35
|Çimentaş
|12,00
|-8,12
|-5,51
|Çimsa
|7,23
|-2,69
|-4,24
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|4,52
|3,93
|Dagi Giyim
|1,21
|-4,72
|-2,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|0,00
|0,00
|Dardanel
|1,11
|-1,77
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,08
|3,55
|-4,67
|Demirören Gazetecilik
|10,14
|0,40
|5,63
|Demısaş Döküm
|2,44
|-1,21
|-1,61
|Denge Holding
|1,07
|-1,83
|-7,76
|Deniz GMYO
|2,97
|-1,00
|-2,30
|Denizbank
|20,14
|10,54
|5,45
|Denizli Cam
|11,09
|-3,40
|-3,73
|Derimod
|8,66
|0,23
|-0,12
|Desa Deri
|1,73
|-4,95
|0,00
|Despec Bilgisayar
|2,89
|-8,54
|-11,89
|Deva Holding
|3,16
|-3,07
|-3,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|5,63
|-3,85
|Ditaş Doğan
|5,22
|-3,87
|-4,74
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|31,14
|-1,61
|-2,41
|DO-CO
|500,10
|4,47
|4,45
|Doğan Burda
|3,05
|1,33
|1,33
|Doğan Holding
|0,96
|-4,95
|-5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|4,96
|4,10
|Doğusan
|2,57
|6,64
|6,64
|Doğuş GMYO
|2,09
|-1,42
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|4,19
|-1,41
|-3,46
|Döktaş Dökümcülük
|8,00
|-4,08
|-1,84
|Duran Doğan Basım
|5,48
|9,60
|7,45
|Dyo Boya
|2,93
|2,45
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|-2,94
|-3,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|0,00
|-0,56
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-2,63
|-3,90
|Ege Endüstri
|325,90
|-4,01
|-5,26
|Ege Gübre
|22,00
|1,85
|1,38
|Ege Profil
|8,80
|-0,68
|-0,79
|Ege Seramik
|3,19
|-3,04
|-4,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-10,00
|Egeplast
|3,91
|-0,76
|1,82
|Ekiz Kimya
|0,32
|-5,88
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|-1,03
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|-1,71
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|-5,92
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|4,94
|-1,40
|-3,14
|Enka İnşaat
|4,55
|1,34
|-0,66
|Erbosan
|56,95
|-8,22
|-8,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,29
|2,53
|0,97
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,76
|1,33
|0,00
|Etiler Gıda
|2,20
|2,33
|3,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,67
|-2,90
|-5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-4,76
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|-1,85
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|3,23
|1,73
|Finans Por. Banka HY BYF
|11,82
|-1,25
|-2,15
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|46,03
|-1,65
|-2,46
|Finans Portföy Altın BYF
|20,14
|3,02
|2,39
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,00
|4,53
|3,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,37
|2,63
|F-M İzmit Piston
|16,38
|-4,71
|-5,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,26
|-0,61
|-4,68
|Ford Otosan
|48,88
|-3,49
|-2,24
|Formet Çelik Kapı
|1,57
|21,71
|23,62
|Frigo Pak Gıda
|1,64
|-5,20
|-3,53
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,30
|-0,11
|-0,45
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-0,82
|-2,42
|Garanti Bankası
|8,00
|0,50
|0,50
|Garanti Faktoring
|1,90
|-4,04
|-4,04
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-7,59
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,77
|18,55
|17,08
|Gedik Yatırım Holding
|2,65
|15,22
|12,77
|Gediz Ambalaj
|4,25
|3,41
|2,41
|Gentaş
|1,72
|-3,37
|-2,82
|Gersan Elektrik
|3,26
|5,84
|-7,65
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,97
|-0,67
|-0,67
|Good-Year
|3,23
|-5,00
|-6,10
|Göltaş Çimento
|11,52
|-7,62
|-7,32
|Gözde Girişim
|2,58
|-3,37
|-3,37
|GSD Denizcilik
|1,15
|0,00
|0,00
|GSD Holding
|0,77
|-2,53
|-3,75
|Gübre Fabrik.
|2,73
|-9,00
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-2,80
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,51
|2,03
|0,67
|Halk GMYO
|0,68
|-1,45
|-2,86
|Halk Sigorta
|1,09
|-4,39
|-0,91
|Hatay Tekstil
|4,00
|4,44
|1,27
|Hedef Girişim
|1,12
|-0,88
|-3,45
|Hektaş
|8,89
|-3,16
|-4,10
|HUB Girişim
|1,98
|5,32
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|-3,23
|-3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,73
|-3,67
|-4,06
|İdealist Danışmanlık
|11,00
|3,77
|1,85
|İdealist GMYO
|1,62
|-0,61
|-0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|3,23
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-3,81
|-3,81
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|-1,69
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|-3,03
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,62
|-0,18
|-5,86
|Info Yatırım
|1,02
|-0,97
|-0,97
|İntema
|18,43
|-0,97
|-1,07
|İpek Doğal Enerji
|5,35
|1,33
|-0,37
|İskenderun Demir Çelik
|5,56
|-1,42
|-1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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