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Yatırımcı rehberi (8)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,53-1,1796,12
ABD Dolar BYF513,80-1,5039,39
Acıpayam Selüloz3,245,5425,06
Adana Çimento (A)6,061,8513,15
Adana Çimento (B)4,061,508,08
Adana Çimento (C)1,411,4479,76
Adel Kalemcilik11,07-0,63-28,70
Adese Alışveriş Ticaret4,3623,16119,10
Afyon Çimento4,631,54-40,49
Ak Enerji0,621,64-31,87
Akbank6,888,35-27,15
Akçansa7,171,27-29,96
Akdenız Güvenlık Hız.2,073,50-60,97
Akfen GMYO1,578,28-34,85
Akın Tekstil9,460,11-32,96
Akiş GMYO2,603,17-6,87
Akmerkez GMYO16,60-0,24-10,98
Aksa7,39-0,67-38,33
Aksa Enerji2,817,25-31,96
Aksigorta3,671,9421,01
Aksu Enerji7,92-0,3849,45
Alarko Carrıer39,842,21-30,74
Alarko GMYO47,202,34-4,07
Alarko Holding2,123,41-39,56
Albaraka PY Batışehir GMYF1.163,700,105,29
Albaraka PY Dükkan GMYF1.098,500,075,48
Albaraka PY One Tower GMYF1.112,900,135,45
Albaraka Türk1,261,61-16,20
Alcatel Lucent Teletaş5,842,82-26,82
Alkim Kağıt4,255,46-8,32
Alkim Kimya23,600,43-0,46
Altınyağ0,73-6,41-38,97
Altınyunus Çeşme4,20-1,18-16,83
Anadolu Cam2,51-4,92-1,68
Anadolu Efes20,76-3,35-12,81
Anadolu Grubu Holding11,266,83-52,27
Anadolu Hayat Emek.5,79-2,53-25,93
Anadolu Isuzu6,541,40-28,13
Anadolu Sigorta4,24-2,0840,81
Anel Elektrik1,624,52-53,96
Arçelik15,50-1,02-25,38
Arena Bilgisayar4,1311,62-2,36
Armada Bilgisayar9,24-0,7536,28
Arsan Tekstil1,62-0,61-7,43
Artı Yatırım Holding0,89-2,20-5,32
Aselsan24,301,76-23,34
Aslan Çimento28,482,45-24,22
Ata GMYO3,992,31-16,70
Atakule GMYO1,520,66-25,85
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,230,00-53,06
Atlas Yat. Ort.0,98-12,500,00
AvivaSA Emeklilik Hayat7,65-3,16-34,08
Avrasya GMYO0,90-2,17-43,04
Avrasya Petrol ve Tur.1,120,00-33,33
Avrasya Stratejik GMYF1.239,500,39
Avrupa Yatırım Holding1,86-4,6252,46
Ayen Enerji2,636,05-45,55
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,496,43-9,05
Aygaz11,38-1,30-21,49
Bagfaş4,851,04-53,81
Bak Ambalaj4,61-2,54-5,31
Balatacılar Balatacılık0,3310,00-41,07
Bantaş Ambalaj1,503,45-63,33
Banvit10,550,48-50,75
Baştaş Başkent Çimento2,00-3,85-15,50
Batı Çimento2,50-4,94-43,07
Batısöke Çimento1,14-5,79-31,30
Bera Holding2,015,24-35,16
Berkosan Yalıtım1,767,98-21,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,640,00-59,90
Beyaz Filo2,65-1,85-92,12
Bilici Yatırım1,381,47-6,83
Bim Mağazalar87,700,3415,33
Bimeks0,06-14,29-78,57
Birko Mensucat0,310,00-24,39
Birlik Mensucat0,9711,49-31,21
Bizim Mağazaları6,500,78-15,58
Bizim Portföy Altın BYF196,351,2133,48
Bolu Çimento3,421,48-28,30
Bomonti Elektrik0,49-2,00-54,63
Borusan Mannesmann7,793,18-29,46
Borusan Yat. Paz.37,900,00-12,16
Bosch Fren Sistemleri163,90-0,36-10,53
Bossa6,269,2554,57
Boyner Perakende Yat.3,90-3,47-11,05
Brisa6,220,81-14,44
Burçelik3,225,57-16,36
Burçelik Vana1,592,58-9,14
Bursa Çimento4,44-0,89-12,32
Carrefoursa3,522,62-36,92
Coca Cola İçecek30,401,40-9,23
Cosmos Yat. Holding0,89-16,04-23,93
Credıtwest Faktorıng1,24-2,3611,23
Çelebi58,4510,7071,55
Çelik Halat5,250,5740,39
Çemaş Döküm0,76-8,43-58,92
Çemtaş6,24-0,3254,50
Çimbeton29,5010,07-20,10
Çimentaş9,9922,58-13,81
Çimsa7,605,85-42,40
Çuhadaroğlu Metal1,804,05-38,57
Dagi Giyim1,310,77-42,29
Dagi Yatırım Holding1,0710,31-25,17
Dardanel1,093,81-44,10
Datagate Bilgisayar4,02-1,23-58,65
Demirören Gazetecilik12,6835,76383,04
Demısaş Döküm2,624,8088,69
Denge Holding1,15-2,54-39,22
Deniz GMYO3,068,1313,33
Denizbank14,6547,98299,18
Denizli Cam11,78-1,83-0,76
Derimod8,80-2,5517,18
Desa Deri1,874,4785,15
Despec Bilgisayar3,307,14-8,08
Deva Holding3,351,82-23,52
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-36,75
Ditaş Doğan5,49-0,90-8,44
DJ İstanbul 20 HY BYF32,102,33-18,67
DO-CO500,00-2,65141,98
Doğan Burda3,166,04-4,82
Doğan Holding1,05-4,5520,69
Doğtaş Kelebek Mobilya1,402,19-61,54
Doğusan2,424,3165,75
Doğuş GMYO2,23-3,04-31,17
Doğuş Otomotiv4,130,49-45,22
Döktaş Dökümcülük8,6911,41-21,00
Duran Doğan Basım5,059,3133,95
Dyo Boya2,93-2,01-61,50
Eczacıbaşı İlaç2,821,08-32,54
Eczacıbaşı Yatırım7,27-0,41-27,52
Edip Gayrimenkul0,755,63-36,44
Ege Endüstri346,60-3,2415,56
Ege Gübre22,182,21-13,09
Ege Profil9,03-0,22-6,55
Ege Seramik3,316,43-24,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,09-10,00-55,00
Egeplast4,0213,24-14,10
Ekiz Kimya0,29-3,33-49,12
Emek Elektrik0,98-1,01-37,81
Eminiş Ambalaj1,2717,59-72,63
Emlak Konut GMYO1,574,67-39,56
Enerjisa Enerji5,24-1,13
Enka İnşaat4,43-3,06-17,57
Erbosan63,803,49-19,56
Ereğli Demir Çelik7,42-1,59-20,55
Ersu Gıda0,931,09-29,01
Escort Teknoloji0,784,00-38,10
Etiler Gıda2,180,00-53,52
Euro Kapital Yat. Ort.0,75-1,32-31,63
Euro Trend Yat. Ort.0,67-2,90-28,16
Euro Yat. Ort.0,650,00-21,98
Euro Yatırım Holding0,55-1,79-9,84
Fenerbahçe Futbol6,890,58-57,76
Finans Por. Banka HY BYF12,066,26-32,09
Finans Por. BIST30 HY BYF47,542,30-16,92
Finans Portföy Altın BYF19,420,6233,93
Finans Portföy Gümüş BYF16,57-0,4820,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-5,90-81,54
F-M İzmit Piston16,993,3535,60
Fonet Bilgi Teknolojileri3,5618,67-27,64
Ford Otosan52,705,53-7,23
Formet Çelik Kapı1,4124,78
Frigo Pak Gıda1,58-20,6066,32
FTSE İst. Bono FBIST BYF262,502,82-2,23
Galatasaray Sportif1,224,27-41,84
Garanti Bankası8,114,51-21,08
Garanti Faktoring2,051,99-37,12
Garanti Yat. Ort.0,690,00-1,63
Gedik Y. Men. Değ.3,280,9230,16
Gedik Yatırım Holding2,48-1,5979,71
Gediz Ambalaj4,250,4717,57
Gentaş1,82-1,0921,33
Gersan Elektrik3,064,08-35,03
Global Men. Değ.0,470,004,44
Global Yat. Holding3,027,86-16,34
Good-Year3,450,88-17,03
Göltaş Çimento13,73-11,08-46,60
Gözde Girişim2,682,29-52,65
GSD Denizcilik1,30-1,52-3,70
GSD Holding0,825,1313,89
Gübre Fabrik.3,088,07-27,19
Güler Yat. Holding1,072,88-7,76
Güneş Sigorta1,512,03-8,48
Halk GMYO0,711,43-22,21
Halk Sigorta1,07-1,83-19,65
Hatay Tekstil4,004,71-19,52
Hedef Girişim1,206,19-39,60
Hektaş9,06-2,5829,43
HUB Girişim1,852,7855,46
Hürriyet Gzt.0,963,23-28,36
ICBC Turkey Bank5,04-44,1210,53
İdealist Danışmanlık11,101,5685,00
İdealist GMYO1,611,26-21,08
İhlas Ev Aletleri0,349,68-33,33
İhlas Gayrimenkul1,294,88-34,18
İhlas Gazetecilik0,7610,14-35,59
İhlas Holding0,349,68-35,85
İhlas Yayın Holding0,349,68-33,33
İndeks Bilgisayar5,544,73-45,79
Info Yatırım1,050,96-11,02
İntema19,000,53-21,94
İpek Doğal Enerji5,37-2,890,00
İskenderun Demir Çelik5,842,4619,71


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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