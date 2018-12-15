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Yatırımcı rehberi (8)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,56-17,1598,45
ABD Dolar BYF521,602,2541,51
Acıpayam Selüloz3,07-8,6318,50
Adana Çimento (A)5,95-2,6211,09
Adana Çimento (B)4,00-3,156,49
Adana Çimento (C)1,390,7277,21
Adel Kalemcilik11,14-5,75-28,25
Adese Alışveriş Ticaret3,54-11,5077,89
Afyon Çimento4,56-8,25-41,39
Ak Enerji0,61-6,15-32,97
Akbank6,35-7,84-32,76
Akçansa7,08-0,98-30,84
Akdenız Güvenlık Hız.2,00-14,89-62,29
Akfen GMYO1,45-2,03-39,83
Akın Tekstil9,458,75-33,03
Akiş GMYO2,52-4,18-9,74
Akmerkez GMYO16,64-2,69-10,77
Aksa7,44-8,26-37,92
Aksa Enerji2,62-12,67-36,56
Aksigorta3,601,6918,70
Aksu Enerji7,95-9,2550,02
Alarko Carrıer38,98-2,99-32,24
Alarko GMYO46,12-4,63-6,26
Alarko Holding2,05-5,53-41,56
Albaraka PY Batışehir GMYF1.162,500,095,18
Albaraka PY Dükkan GMYF1.097,700,095,41
Albaraka PY One Tower GMYF1.111,500,095,32
Albaraka Türk1,24-4,62-17,53
Alcatel Lucent Teletaş5,682,34-28,82
Alkim Kağıt4,03-11,62-13,07
Alkim Kimya23,50-4,08-0,88
Altınyağ0,78-2,50-34,79
Altınyunus Çeşme4,251,19-15,84
Anadolu Cam2,64-4,003,41
Anadolu Efes21,481,80-9,78
Anadolu Grubu Holding10,54-12,02-55,32
Anadolu Hayat Emek.5,94-2,46-24,01
Anadolu Isuzu6,45-8,64-29,12
Anadolu Sigorta4,33-1,1443,80
Anel Elektrik1,55-9,36-55,95
Arçelik15,661,23-24,61
Arena Bilgisayar3,70-2,63-12,53
Armada Bilgisayar9,31-2,1037,32
Arsan Tekstil1,630,62-6,86
Artı Yatırım Holding0,91-10,78-3,19
Aselsan23,88-10,07-24,66
Aslan Çimento27,80-4,20-26,03
Ata GMYO3,900,00-18,58
Atakule GMYO1,51-2,58-26,34
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,230,00-53,06
Atlas Yat. Ort.1,12-16,4214,29
AvivaSA Emeklilik Hayat12,05-4,21-31,93
Avrasya GMYO0,92-4,17-41,77
Avrasya Petrol ve Tur.1,12-3,45-33,33
Avrasya Stratejik GMYF1.234,700,38
Avrupa Yatırım Holding1,95-4,4159,84
Ayen Enerji2,48-8,49-48,65
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,40-11,39-14,55
Aygaz11,53-2,29-20,46
Bagfaş4,80-8,92-54,29
Bak Ambalaj4,737,26-2,84
Balatacılar Balatacılık0,300,00-46,43
Bantaş Ambalaj1,45-9,38-64,55
Banvit10,50-9,87-50,98
Baştaş Başkent Çimento2,085,05-12,12
Batı Çimento2,63-1,87-40,11
Batısöke Çimento1,214,31-27,08
Bera Holding1,91-9,48-38,39
Berkosan Yalıtım1,63-8,94-26,91
Beşiktaş Futbol Yat.1,64-2,96-59,90
Beyaz Filo2,70-19,40-91,97
Bilici Yatırım1,36-3,55-8,18
Bim Mağazalar87,404,2314,94
Bimeks0,0716,67-75,00
Birko Mensucat0,31-3,13-24,39
Birlik Mensucat0,87-4,40-38,30
Bizim Mağazaları6,45-2,42-16,23
Bizim Portföy Altın BYF194,000,8331,88
Bolu Çimento3,37-6,65-29,35
Bomonti Elektrik0,50-10,71-53,70
Borusan Mannesmann7,55-5,63-31,64
Borusan Yat. Paz.37,900,64-12,16
Bosch Fren Sistemleri164,50-7,64-10,20
Bossa5,73-1,7241,48
Boyner Perakende Yat.4,0413,80-7,85
Brisa6,17-0,96-15,13
Burçelik3,05-4,69-20,78
Burçelik Vana1,55-7,19-11,43
Bursa Çimento4,48-4,48-11,53
Carrefoursa3,43-9,97-38,53
Coca Cola İçecek29,98-3,41-10,49
Cosmos Yat. Holding1,0611,58-9,40
Credıtwest Faktorıng1,27-3,0513,92
Çelebi52,801,4454,97
Çelik Halat5,22-1,5139,58
Çemaş Döküm0,83-30,25-55,14
Çemtaş6,26-6,0155,00
Çimbeton26,80-7,39-27,41
Çimentaş8,15-3,44-29,68
Çimsa7,18-4,01-45,58
Çuhadaroğlu Metal1,73-6,99-40,96
Dagi Giyim1,30-5,11-42,73
Dagi Yatırım Holding0,970,00-32,17
Dardanel1,052,94-46,15
Datagate Bilgisayar4,07-4,01-58,13
Demirören Gazetecilik9,346,74255,80
Demısaş Döküm2,50-11,3580,05
Denge Holding1,18-13,87-37,63
Deniz GMYO2,83-12,114,81
Denizbank9,90-11,61169,75
Denizli Cam12,0010,601,10
Derimod9,03-3,9420,24
Desa Deri1,790,5677,23
Despec Bilgisayar3,08-9,68-14,21
Deva Holding3,29-5,73-24,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-37,61
Ditaş Doğan5,54-1,60-7,61
DJ İstanbul 20 HY BYF31,37-3,63-20,52
DO-CO513,60-0,66148,56
Doğan Burda2,98-8,87-10,24
Doğan Holding1,10-3,5126,44
Doğtaş Kelebek Mobilya1,3713,22-62,36
Doğusan2,32-3,7358,90
Doğuş GMYO2,301,32-29,01
Doğuş Otomotiv4,11-9,07-45,48
Döktaş Dökümcülük7,80-8,02-29,09
Duran Doğan Basım4,626,2122,55
Dyo Boya2,99-7,14-60,71
Eczacıbaşı İlaç2,79-5,74-33,26
Eczacıbaşı Yatırım7,302,38-27,22
Edip Gayrimenkul0,712,90-39,83
Ege Endüstri358,20-2,2619,43
Ege Gübre21,70-4,99-14,97
Ege Profil9,051,12-6,34
Ege Seramik3,11-8,80-28,85
Egeli & Co Tarım Girişim0,12-7,69-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast3,554,11-24,15
Ekiz Kimya0,30-6,25-47,37
Emek Elektrik0,99-8,33-37,17
Eminiş Ambalaj1,08-9,24-76,72
Emlak Konut GMYO1,50-6,83-42,25
Enerjisa Enerji5,302,51
Enka İnşaat4,571,33-14,96
Erbosan61,65-5,59-22,27
Ereğli Demir Çelik7,54-3,70-19,27
Ersu Gıda0,92-1,08-29,77
Escort Teknoloji0,757,14-40,48
Etiler Gıda2,18-1,80-53,52
Euro Kapital Yat. Ort.0,76-5,00-30,72
Euro Trend Yat. Ort.0,696,15-26,01
Euro Yat. Ort.0,6510,17-21,98
Euro Yatırım Holding0,569,80-8,20
Fenerbahçe Futbol6,855,55-58,01
Finans Por. Banka HY BYF11,35-5,73-36,09
Finans Por. BIST30 HY BYF46,47-3,79-18,79
Finans Portföy Altın BYF19,301,1533,10
Finans Portföy Gümüş BYF16,651,7720,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-11,44-80,38
F-M İzmit Piston16,44-9,4731,21
Fonet Bilgi Teknolojileri3,00-7,69-39,02
Ford Otosan49,94-3,12-12,09
Formet Çelik Kapı1,13-3,42
Frigo Pak Gıda1,99-4,33109,47
FTSE İst. Bono FBIST BYF255,30-1,88-4,92
Galatasaray Sportif1,17-3,31-44,22
Garanti Bankası7,76-2,63-24,49
Garanti Faktoring2,01-0,99-38,34
Garanti Yat. Ort.0,694,55-1,63
Gedik Y. Men. Değ.3,25-5,8028,97
Gedik Yatırım Holding2,521,2082,61
Gediz Ambalaj4,23-5,1617,01
Gentaş1,84-9,3622,66
Gersan Elektrik2,94-12,50-37,58
Global Men. Değ.0,472,174,44
Global Yat. Holding2,80-0,36-22,44
Good-Year3,42-1,16-17,75
Göltaş Çimento38,604,10-39,95
Gözde Girişim2,62-7,09-53,71
GSD Denizcilik1,3210,92-2,22
GSD Holding0,78-4,888,33
Gübre Fabrik.2,85-4,36-32,62
Güler Yat. Holding1,04-0,95-10,34
Güneş Sigorta1,48-9,76-10,30
Halk GMYO0,70-1,41-23,31
Halk Sigorta1,09-8,40-18,15
Hatay Tekstil3,82-6,83-23,14
Hedef Girişim1,13-5,04-43,12
Hektaş9,30-2,0032,86
HUB Girişim1,80-10,8951,26
Hürriyet Gzt.0,93-5,10-30,60
ICBC Turkey Bank9,02-15,9497,81
İdealist Danışmanlık10,932,1582,17
İdealist GMYO1,59-3,64-22,06
İhlas Ev Aletleri0,31-3,13-39,22
İhlas Gayrimenkul1,23-5,38-37,24
İhlas Gazetecilik0,69-6,76-41,53
İhlas Holding0,31-3,13-41,51
İhlas Yayın Holding0,310,00-39,22
İndeks Bilgisayar5,29-4,51-48,24
Info Yatırım1,04-7,96-11,86
İntema18,90-6,62-22,35
İpek Doğal Enerji5,53-7,832,98
İskenderun Demir Çelik5,70-6,2516,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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