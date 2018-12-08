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Yatırımcı rehberi (8)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:18
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,090,65139,53
ABD Dolar BYF510,101,3138,39
Acıpayam Selüloz3,36-0,5929,70
Adana Çimento (A)6,113,3814,08
Adana Çimento (B)4,132,489,95
Adana Çimento (C)1,38-2,1375,94
Adel Kalemcilik11,82-0,42-23,87
Adese Alışveriş Ticaret4,00-55,56101,01
Afyon Çimento4,971,84-36,12
Ak Enerji0,650,00-28,57
Akbank6,89-10,05-27,04
Akçansa7,157,36-30,15
Akdenız Güvenlık Hız.2,35-0,42-55,70
Akfen GMYO1,48-1,33-38,59
Akın Tekstil8,692,36-38,41
Akiş GMYO2,632,73-5,80
Akmerkez GMYO17,100,59-8,30
Aksa8,11-2,41-32,33
Aksa Enerji3,00-2,91-27,36
Aksigorta3,54-3,2816,72
Aksu Enerji8,76-3,7465,30
Alarko Carrıer40,18-1,62-30,15
Alarko GMYO48,360,04-1,71
Alarko Holding2,171,40-38,14
Albaraka PY Batışehir GMYF1.161,500,095,09
Albaraka PY Dükkan GMYF1.096,700,095,31
Albaraka PY One Tower GMYF1.110,500,095,22
Albaraka Türk1,303,17-13,54
Alcatel Lucent Teletaş5,551,65-30,45
Alkim Kağıt4,560,66-1,63
Alkim Kimya24,50-1,373,33
Altınyağ0,801,27-33,12
Altınyunus Çeşme4,200,00-16,83
Anadolu Cam2,75-1,797,72
Anadolu Efes21,10-0,19-11,38
Anadolu Grubu Holding11,98-10,46-49,22
Anadolu Hayat Emek.6,09-1,30-22,09
Anadolu Isuzu7,06-2,89-22,42
Anadolu Sigorta4,38-0,6845,46
Anel Elektrik1,71-2,84-51,40
Arçelik15,47-1,09-25,52
Arena Bilgisayar3,80-3,80-10,17
Armada Bilgisayar9,51-1,3540,27
Arsan Tekstil1,62-0,61-7,43
Artı Yatırım Holding1,02-5,568,51
Aselsan26,58-0,45-16,23
Aslan Çimento29,020,55-22,78
Ata GMYO3,901,04-18,58
Atakule GMYO1,55-0,64-24,39
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,23-8,00-53,06
Atlas Yat. Ort.1,3434,0036,73
AvivaSA Emeklilik Hayat12,584,31-28,94
Avrasya GMYO0,96-1,03-39,24
Avrasya Petrol ve Tur.1,161,75-30,95
Avrasya Stratejik GMYF1.230,000,38
Avrupa Yatırım Holding2,0417,2467,21
Ayen Enerji2,71-5,57-43,89
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,58-9,71-3,56
Aygaz11,800,77-18,60
Bagfaş5,27-0,57-49,81
Bak Ambalaj4,41-0,23-9,41
Balatacılar Balatacılık0,30-21,05-46,43
Bantaş Ambalaj1,600,00-60,88
Banvit11,65-1,52-45,61
Baştaş Başkent Çimento1,98-4,81-16,34
Batı Çimento2,680,75-38,97
Batısöke Çimento1,163,57-30,10
Bera Holding2,1121,26-31,94
Berkosan Yalıtım1,79-1,10-19,73
Beşiktaş Futbol Yat.1,69-3,98-58,68
Beyaz Filo3,35-5,10-90,03
Bilici Yatırım1,41-2,76-4,81
Bim Mağazalar83,85-0,7710,27
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,32-3,03-21,95
Birlik Mensucat0,912,25-35,46
Bizim Mağazaları6,61-5,71-14,16
Bizim Portföy Altın BYF192,403,0530,80
Bolu Çimento3,61-1,63-24,32
Bomonti Elektrik0,5616,67-48,15
Borusan Mannesmann8,00-0,12-27,56
Borusan Yat. Paz.37,66-0,11-12,72
Bosch Fren Sistemleri178,101,31-2,77
Bossa5,83-4,2743,95
Boyner Perakende Yat.3,555,43-19,03
Brisa6,23-0,32-14,31
Burçelik3,201,27-16,88
Burçelik Vana1,67-0,60-4,57
Bursa Çimento4,69-0,42-7,38
Carrefoursa3,81-2,81-31,72
Coca Cola İçecek31,046,23-7,32
Cosmos Yat. Holding0,955,56-18,80
Credıtwest Faktorıng1,310,0017,51
Çelebi52,05-0,2952,77
Çelik Halat5,30-3,2841,72
Çemaş Döküm1,19-28,31-35,68
Çemtaş6,66-3,7664,90
Çimbeton28,940,07-21,61
Çimentaş8,449,04-27,18
Çimsa7,482,75-43,31
Çuhadaroğlu Metal1,86-1,59-36,52
Dagi Giyim1,37-0,72-39,65
Dagi Yatırım Holding0,97-1,02-32,17
Dardanel1,02-3,77-47,69
Datagate Bilgisayar4,24-2,53-56,38
Demirören Gazetecilik8,75-0,11233,33
Demısaş Döküm2,82-2,08103,10
Denge Holding1,37-10,46-27,59
Deniz GMYO3,2211,0319,26
Denizbank11,2034,62205,18
Denizli Cam10,852,65-8,59
Derimod9,40-0,5325,17
Desa Deri1,7832,8476,24
Despec Bilgisayar3,41-2,57-5,01
Deva Holding3,49-0,29-20,32
Diriteks Diriliş Tekstil0,740,00-36,75
Ditaş Doğan5,63-1,92-6,11
DJ İstanbul 20 HY BYF32,55-2,16-17,53
DO-CO517,00-1,30150,20
Doğan Burda3,27-11,14-1,51
Doğan Holding1,14-0,8731,03
Doğtaş Kelebek Mobilya1,212,54-66,76
Doğusan2,412,1265,07
Doğuş GMYO2,272,71-29,94
Doğuş Otomotiv4,52-3,62-40,04
Döktaş Dökümcülük8,480,95-22,91
Duran Doğan Basım4,3510,6915,38
Dyo Boya3,225,23-57,69
Eczacıbaşı İlaç2,96-1,99-29,19
Eczacıbaşı Yatırım7,13-2,06-28,91
Edip Gayrimenkul0,69-1,43-41,53
Ege Endüstri366,50-0,3822,20
Ege Gübre22,84-1,72-10,50
Ege Profil8,95-0,89-7,38
Ege Seramik3,41-2,57-21,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,138,33-81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast3,41-7,34-27,14
Ekiz Kimya0,32-5,88-43,86
Emek Elektrik1,088,00-31,46
Eminiş Ambalaj1,190,00-74,35
Emlak Konut GMYO1,61-0,62-38,02
Enerjisa Enerji5,173,82
Enka İnşaat4,55-2,99-16,08
Erbosan65,30-0,76-17,67
Ereğli Demir Çelik7,833,16-16,16
Ersu Gıda0,930,00-29,01
Escort Teknoloji0,70-1,41-44,44
Etiler Gıda2,22-0,89-52,67
Euro Kapital Yat. Ort.0,8012,68-27,07
Euro Trend Yat. Ort.0,6520,37-30,30
Euro Yat. Ort.0,597,27-29,18
Euro Yatırım Holding0,518,51-16,39
Fenerbahçe Futbol6,49-4,42-60,21
Finans Por. Banka HY BYF12,04-4,29-32,21
Finans Por. BIST30 HY BYF48,30-1,61-15,59
Finans Portföy Altın BYF19,083,5331,59
Finans Portföy Gümüş BYF16,364,7418,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,06-1,29-77,84
F-M İzmit Piston18,162,4844,94
Fonet Bilgi Teknolojileri3,25-0,91-33,94
Ford Otosan51,55-4,63-9,25
Formet Çelik Kapı1,170,00
Frigo Pak Gıda2,0841,50118,95
FTSE İst. Bono FBIST BYF260,20-1,40-3,09
Galatasaray Sportif1,21-0,82-42,31
Garanti Bankası7,97-3,63-22,44
Garanti Faktoring2,033,05-37,73
Garanti Yat. Ort.0,6610,00-5,91
Gedik Y. Men. Değ.3,4510,5836,90
Gedik Yatırım Holding2,4916,3680,43
Gediz Ambalaj4,461,5923,37
Gentaş2,030,0035,32
Gersan Elektrik3,36-5,62-28,66
Global Men. Değ.0,464,552,22
Global Yat. Holding2,812,93-22,16
Good-Year3,46-0,57-16,79
Göltaş Çimento37,081,59-42,31
Gözde Girişim2,82-5,05-50,18
GSD Denizcilik1,194,39-11,85
GSD Holding0,8210,8113,89
Gübre Fabrik.2,983,11-29,55
Güler Yat. Holding1,050,00-9,48
Güneş Sigorta1,643,80-0,61
Halk GMYO0,712,90-22,21
Halk Sigorta1,19-0,83-10,64
Hatay Tekstil4,10-0,97-17,51
Hedef Girişim1,19-2,46-40,10
Hektaş9,490,2135,57
HUB Girişim2,025,7669,75
Hürriyet Gzt.0,98-2,97-26,87
ICBC Turkey Bank10,736,66135,31
İdealist Danışmanlık10,70-1,8378,33
İdealist GMYO1,650,00-19,12
İhlas Ev Aletleri0,32-3,03-37,25
İhlas Gayrimenkul1,300,00-33,67
İhlas Gazetecilik0,74-1,33-37,29
İhlas Holding0,32-3,03-39,62
İhlas Yayın Holding0,31-6,06-39,22
İndeks Bilgisayar5,54-1,77-45,79
Info Yatırım1,1315,31-4,24
İntema20,24-0,59-16,84
İpek Doğal Enerji6,00-1,3211,73
İskenderun Demir Çelik6,080,3324,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:18
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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