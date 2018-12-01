THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (8)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,0720,87137,98
ABD Dolar BYF503,50-1,4536,60
Acıpayam Selüloz3,38-1,4630,47
Adana Çimento (A)5,913,6810,35
Adana Çimento (B)4,032,817,28
Adana Çimento (C)1,412,1779,76
Adel Kalemcilik11,872,24-23,54
Adese Alışveriş Ticaret9,0013,92352,26
Afyon Çimento4,886,09-37,28
Ak Enerji0,654,84-28,57
Akbank7,663,23-18,89
Akçansa6,66-2,35-34,94
Akdenız Güvenlık Hız.2,363,06-55,51
Akfen GMYO1,50-2,60-37,76
Akın Tekstil8,494,17-39,83
Akiş GMYO2,561,19-8,30
Akmerkez GMYO17,001,49-8,84
Aksa8,31-2,81-30,66
Aksa Enerji3,094,04-25,18
Aksigorta3,66-0,8120,68
Aksu Enerji9,10-0,1171,72
Alarko Carrıer40,84-2,06-29,00
Alarko GMYO48,340,79-1,75
Alarko Holding2,142,88-38,99
Albaraka PY Batışehir GMYF1.160,500,095,00
Albaraka PY Dükkan GMYF1.095,700,095,21
Albaraka PY One Tower GMYF1.109,500,095,13
Albaraka Türk1,26-3,82-16,20
Alcatel Lucent Teletaş5,462,06-31,58
Alkim Kağıt4,530,89-2,28
Alkim Kimya24,84-0,244,77
Altınyağ0,79-3,66-33,95
Altınyunus Çeşme4,206,06-16,83
Anadolu Cam2,800,369,68
Anadolu Efes21,143,42-11,21
Anadolu Grubu Holding13,388,87-43,28
Anadolu Hayat Emek.6,176,75-21,07
Anadolu Isuzu7,274,15-20,11
Anadolu Sigorta4,41-1,1246,45
Anel Elektrik1,763,61-49,98
Anel Telekom0,4422,22-12,00
Arçelik15,642,96-24,70
Arena Bilgisayar3,95-2,95-6,62
Armada Bilgisayar9,64-5,2142,18
Arsan Tekstil1,635,16-6,86
Artı Yatırım Holding1,080,0014,89
Aselsan26,701,91-15,85
Aslan Çimento28,862,49-23,21
Ata GMYO3,860,26-19,42
Atakule GMYO1,56-1,27-23,90
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,25-13,79-48,98
Atlas Yat. Ort.1,001,012,04
AvivaSA Emeklilik Hayat12,066,26-31,88
Avrasya GMYO0,97-3,00-38,61
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-4,20-32,14
Avrasya Stratejik GMYF1.225,300,39
Avrupa Yatırım Holding1,740,5842,62
Ayen Enerji2,875,90-40,58
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,753,556,82
Aygaz11,71-0,17-19,22
Bagfaş5,305,37-49,52
Bak Ambalaj4,42-4,74-9,21
Balatacılar Balatacılık0,380,00-32,14
Bantaş Ambalaj1,601,91-60,88
Banvit11,83-1,66-44,77
Baştaş Başkent Çimento2,080,48-12,12
Batı Çimento2,66-1,48-39,42
Batısöke Çimento1,1214,29-32,51
Bera Holding1,746,75-43,87
Berkosan Yalıtım1,8111,04-18,83
Beşiktaş Futbol Yat.1,769,32-56,97
Beyaz Filo3,53-1,12-89,50
Bilici Yatırım1,454,78-2,11
Bim Mağazalar84,502,4211,12
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,330,00-19,51
Birlik Mensucat0,897,23-36,88
Bizim Mağazaları7,01-0,14-8,96
Bizim Portföy Altın BYF186,70-1,9426,92
Bolu Çimento3,674,26-23,06
Bomonti Elektrik0,484,35-55,56
Borusan Mannesmann8,012,69-27,47
Borusan Yat. Paz.37,700,32-12,63
Bosch Fren Sistemleri175,802,39-4,03
Bossa6,095,1850,37
Boyner Perakende Yat.7,050,86-23,20
Brisa6,252,63-14,03
Burçelik3,164,64-17,92
Burçelik Vana1,686,33-4,00
Bursa Çimento4,71-0,84-6,98
Carrefoursa3,922,35-29,75
Coca Cola İçecek29,226,25-12,76
Cosmos Yat. Holding0,904,65-23,08
Credıtwest Faktorıng1,31-12,6717,51
Çelebi52,200,0053,21
Çelik Halat5,482,0546,54
Çemaş Döküm1,66-16,58-10,27
Çemtaş6,926,9671,34
Çimbeton28,921,76-21,67
Çimentaş7,745,59-33,22
Çimsa7,28-0,41-44,83
Çuhadaroğlu Metal1,890,00-35,49
Dagi Giyim1,38-5,48-39,21
Dagi Yatırım Holding0,981,03-31,47
Dardanel1,06-2,75-45,64
Datagate Bilgisayar4,350,46-55,25
Demirören Gazetecilik8,76-0,11233,71
Demısaş Döküm2,88-3,03107,42
Denge Holding1,532,68-19,13
Deniz GMYO2,908,217,41
Denizbank8,3262,50126,70
Denizli Cam10,575,70-10,95
Derimod9,45-1,2525,83
Desa Deri1,34-10,6732,67
Despec Bilgisayar3,503,55-2,51
Deva Holding3,50-0,85-20,09
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-36,75
Ditaş Doğan5,740,70-4,27
DJ İstanbul 20 HY BYF33,272,40-15,71
DO-CO523,8014,19153,49
Doğan Burda3,68-4,6610,84
Doğan Holding1,150,8832,18
Doğtaş Kelebek Mobilya1,186,31-67,58
Doğusan2,360,4361,64
Doğuş GMYO2,2113,92-31,79
Doğuş Otomotiv4,697,32-37,79
Döktaş Dökümcülük8,40-3,34-23,64
Duran Doğan Basım3,93-0,254,24
Dyo Boya3,060,66-59,79
Eczacıbaşı İlaç3,023,42-27,76
Eczacıbaşı Yatırım7,281,11-27,42
Edip Gayrimenkul0,7025,00-40,68
Ege Endüstri367,901,6622,67
Ege Gübre23,2411,62-8,94
Ege Profil9,03-0,44-6,55
Ege Seramik3,502,64-19,93
Egeli & Co Tarım Girişim0,129,09-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,1011,11-50,00
Egeplast3,68-0,27-21,37
Ekiz Kimya0,343,03-40,35
Emek Elektrik1,002,04-36,54
Eminiş Ambalaj1,19-0,83-74,35
Emlak Konut GMYO1,62-2,41-37,63
Enerjisa Enerji4,982,68
Enka İnşaat4,691,08-13,50
Erbosan65,803,95-17,04
Ereğli Demir Çelik7,59-6,76-18,73
Ersu Gıda0,932,20-29,01
Escort Teknoloji0,715,97-43,65
Etiler Gıda2,242,28-52,24
Euro Kapital Yat. Ort.0,71-8,97-35,28
Euro Trend Yat. Ort.0,54-10,00-42,10
Euro Yat. Ort.0,55-5,17-33,98
Euro Yatırım Holding0,470,00-22,95
Fenerbahçe Futbol6,79-0,44-58,38
Finans Por. Banka HY BYF12,583,62-29,17
Finans Por. BIST30 HY BYF49,092,12-14,21
Finans Portföy Altın BYF18,43-1,5527,10
Finans Portföy Gümüş BYF15,62-2,9213,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,100,65-77,55
F-M İzmit Piston17,722,9641,43
Fonet Bilgi Teknolojileri3,28-2,38-33,33
Ford Otosan54,051,41-4,85
Formet Çelik Kapı1,170,86
Frigo Pak Gıda1,4741,3554,74
FTSE İst. Bono FBIST BYF263,901,50-1,71
Galatasaray Sportif1,220,83-41,84
Garanti Bankası8,272,48-19,52
Garanti Faktoring1,971,03-39,57
Garanti Yat. Ort.0,600,00-14,46
Gedik Y. Men. Değ.3,12-2,8023,81
Gedik Yatırım Holding2,14-12,3055,07
Gediz Ambalaj4,39-2,0121,44
Gentaş2,033,0535,32
Gersan Elektrik3,569,88-24,42
Global Men. Değ.0,442,33-2,22
Global Yat. Holding2,737,91-24,38
Good-Year3,482,65-16,31
Göltaş Çimento36,502,18-43,21
Gözde Girişim2,976,83-47,53
GSD Denizcilik1,142,70-15,56
GSD Holding0,744,232,78
Gübre Fabrik.2,892,12-31,68
Güler Yat. Holding1,05-18,60-9,48
Güneş Sigorta1,583,27-4,24
Halk GMYO0,692,99-24,40
Halk Sigorta1,200,84-9,89
Hatay Tekstil4,142,22-16,70
Hedef Girişim1,222,52-38,59
Hektaş9,475,2235,29
HUB Girişim1,91-0,5260,50
Hürriyet Gzt.1,0110,99-24,63
ICBC Turkey Bank10,068,76120,61
İdealist Danışmanlık10,90-19,0281,67
İdealist GMYO1,65-5,17-19,12
İhlas Ev Aletleri0,336,45-35,29
İhlas Gayrimenkul1,302,36-33,67
İhlas Gazetecilik0,758,70-36,44
İhlas Holding0,336,45-37,74
İhlas Yayın Holding0,3310,00-35,29
İndeks Bilgisayar5,646,42-44,81
Info Yatırım0,98-1,01-16,95
İntema20,365,49-16,35
İpek Doğal Enerji6,080,0013,22
İskenderun Demir Çelik6,06-4,1124,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
  1. Yatırımcı rehberi (8)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim
    1. Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi..
    2. Bu ilçe, 7'inci kez taşınacak!..
    3. Kanserle savaşı çocukları için kazandı
    4. Kasım ayıihracat rakamları açıklandı
    5. İran yeni savaş gemisini Basra..
    6. İran yeni savaş gemisini Basra..
    7. Görme engelli haltercinin hedefi dünya..
    8. Türkiye DAEŞ'in kökünü kazıyor
    9. İYİ Parti'de adaylık müracaatları..
    10. Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    11. "Yeni nesil ders" önerisi Bakan Ziya..
    12. Ankara Barosu Başkanı Sağkan'dan HSK..
    13. Büyük gün 1 Ocak! İşsiz kalana 2 bin..
    14. Diyarbakır'ın "Erol Taş"ı,..
    15. G-20’nin ilgi odağı Erdoğan
    16. Finansal fair play kulüplere kâr ettirdi
    17. Türkiye yeni sezonda kış sporlarına..
    18. Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    19. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    20. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi