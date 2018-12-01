Yatırımcı rehberi (8)01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,07
|20,87
|137,98
|ABD Dolar BYF
|503,50
|-1,45
|36,60
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|-1,46
|30,47
|Adana Çimento (A)
|5,91
|3,68
|10,35
|Adana Çimento (B)
|4,03
|2,81
|7,28
|Adana Çimento (C)
|1,41
|2,17
|79,76
|Adel Kalemcilik
|11,87
|2,24
|-23,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|9,00
|13,92
|352,26
|Afyon Çimento
|4,88
|6,09
|-37,28
|Ak Enerji
|0,65
|4,84
|-28,57
|Akbank
|7,66
|3,23
|-18,89
|Akçansa
|6,66
|-2,35
|-34,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|3,06
|-55,51
|Akfen GMYO
|1,50
|-2,60
|-37,76
|Akın Tekstil
|8,49
|4,17
|-39,83
|Akiş GMYO
|2,56
|1,19
|-8,30
|Akmerkez GMYO
|17,00
|1,49
|-8,84
|Aksa
|8,31
|-2,81
|-30,66
|Aksa Enerji
|3,09
|4,04
|-25,18
|Aksigorta
|3,66
|-0,81
|20,68
|Aksu Enerji
|9,10
|-0,11
|71,72
|Alarko Carrıer
|40,84
|-2,06
|-29,00
|Alarko GMYO
|48,34
|0,79
|-1,75
|Alarko Holding
|2,14
|2,88
|-38,99
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.160,50
|0,09
|5,00
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.095,70
|0,09
|5,21
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.109,50
|0,09
|5,13
|Albaraka Türk
|1,26
|-3,82
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,46
|2,06
|-31,58
|Alkim Kağıt
|4,53
|0,89
|-2,28
|Alkim Kimya
|24,84
|-0,24
|4,77
|Altınyağ
|0,79
|-3,66
|-33,95
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|6,06
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,80
|0,36
|9,68
|Anadolu Efes
|21,14
|3,42
|-11,21
|Anadolu Grubu Holding
|13,38
|8,87
|-43,28
|Anadolu Hayat Emek.
|6,17
|6,75
|-21,07
|Anadolu Isuzu
|7,27
|4,15
|-20,11
|Anadolu Sigorta
|4,41
|-1,12
|46,45
|Anel Elektrik
|1,76
|3,61
|-49,98
|Anel Telekom
|0,44
|22,22
|-12,00
|Arçelik
|15,64
|2,96
|-24,70
|Arena Bilgisayar
|3,95
|-2,95
|-6,62
|Armada Bilgisayar
|9,64
|-5,21
|42,18
|Arsan Tekstil
|1,63
|5,16
|-6,86
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|0,00
|14,89
|Aselsan
|26,70
|1,91
|-15,85
|Aslan Çimento
|28,86
|2,49
|-23,21
|Ata GMYO
|3,86
|0,26
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,56
|-1,27
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,25
|-13,79
|-48,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,06
|6,26
|-31,88
|Avrasya GMYO
|0,97
|-3,00
|-38,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-4,20
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.225,30
|0,39
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|42,62
|Ayen Enerji
|2,87
|5,90
|-40,58
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,75
|3,55
|6,82
|Aygaz
|11,71
|-0,17
|-19,22
|Bagfaş
|5,30
|5,37
|-49,52
|Bak Ambalaj
|4,42
|-4,74
|-9,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|1,91
|-60,88
|Banvit
|11,83
|-1,66
|-44,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|0,48
|-12,12
|Batı Çimento
|2,66
|-1,48
|-39,42
|Batısöke Çimento
|1,12
|14,29
|-32,51
|Bera Holding
|1,74
|6,75
|-43,87
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|11,04
|-18,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|9,32
|-56,97
|Beyaz Filo
|3,53
|-1,12
|-89,50
|Bilici Yatırım
|1,45
|4,78
|-2,11
|Bim Mağazalar
|84,50
|2,42
|11,12
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,89
|7,23
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|7,01
|-0,14
|-8,96
|Bizim Portföy Altın BYF
|186,70
|-1,94
|26,92
|Bolu Çimento
|3,67
|4,26
|-23,06
|Bomonti Elektrik
|0,48
|4,35
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|8,01
|2,69
|-27,47
|Borusan Yat. Paz.
|37,70
|0,32
|-12,63
|Bosch Fren Sistemleri
|175,80
|2,39
|-4,03
|Bossa
|6,09
|5,18
|50,37
|Boyner Perakende Yat.
|7,05
|0,86
|-23,20
|Brisa
|6,25
|2,63
|-14,03
|Burçelik
|3,16
|4,64
|-17,92
|Burçelik Vana
|1,68
|6,33
|-4,00
|Bursa Çimento
|4,71
|-0,84
|-6,98
|Carrefoursa
|3,92
|2,35
|-29,75
|Coca Cola İçecek
|29,22
|6,25
|-12,76
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|4,65
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|-12,67
|17,51
|Çelebi
|52,20
|0,00
|53,21
|Çelik Halat
|5,48
|2,05
|46,54
|Çemaş Döküm
|1,66
|-16,58
|-10,27
|Çemtaş
|6,92
|6,96
|71,34
|Çimbeton
|28,92
|1,76
|-21,67
|Çimentaş
|7,74
|5,59
|-33,22
|Çimsa
|7,28
|-0,41
|-44,83
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|0,00
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,38
|-5,48
|-39,21
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|1,03
|-31,47
|Dardanel
|1,06
|-2,75
|-45,64
|Datagate Bilgisayar
|4,35
|0,46
|-55,25
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,11
|233,71
|Demısaş Döküm
|2,88
|-3,03
|107,42
|Denge Holding
|1,53
|2,68
|-19,13
|Deniz GMYO
|2,90
|8,21
|7,41
|Denizbank
|8,32
|62,50
|126,70
|Denizli Cam
|10,57
|5,70
|-10,95
|Derimod
|9,45
|-1,25
|25,83
|Desa Deri
|1,34
|-10,67
|32,67
|Despec Bilgisayar
|3,50
|3,55
|-2,51
|Deva Holding
|3,50
|-0,85
|-20,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,74
|0,70
|-4,27
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|33,27
|2,40
|-15,71
|DO-CO
|523,80
|14,19
|153,49
|Doğan Burda
|3,68
|-4,66
|10,84
|Doğan Holding
|1,15
|0,88
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|6,31
|-67,58
|Doğusan
|2,36
|0,43
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,21
|13,92
|-31,79
|Doğuş Otomotiv
|4,69
|7,32
|-37,79
|Döktaş Dökümcülük
|8,40
|-3,34
|-23,64
|Duran Doğan Basım
|3,93
|-0,25
|4,24
|Dyo Boya
|3,06
|0,66
|-59,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|3,42
|-27,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,28
|1,11
|-27,42
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|25,00
|-40,68
|Ege Endüstri
|367,90
|1,66
|22,67
|Ege Gübre
|23,24
|11,62
|-8,94
|Ege Profil
|9,03
|-0,44
|-6,55
|Ege Seramik
|3,50
|2,64
|-19,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,68
|-0,27
|-21,37
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|-40,35
|Emek Elektrik
|1,00
|2,04
|-36,54
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|-0,83
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|-2,41
|-37,63
|Enerjisa Enerji
|4,98
|2,68
|Enka İnşaat
|4,69
|1,08
|-13,50
|Erbosan
|65,80
|3,95
|-17,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,59
|-6,76
|-18,73
|Ersu Gıda
|0,93
|2,20
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,71
|5,97
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,24
|2,28
|-52,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-8,97
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|-10,00
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|-5,17
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|0,00
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,79
|-0,44
|-58,38
|Finans Por. Banka HY BYF
|12,58
|3,62
|-29,17
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|49,09
|2,12
|-14,21
|Finans Portföy Altın BYF
|18,43
|-1,55
|27,10
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,62
|-2,92
|13,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|0,65
|-77,55
|F-M İzmit Piston
|17,72
|2,96
|41,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|-2,38
|-33,33
|Ford Otosan
|54,05
|1,41
|-4,85
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|0,86
|Frigo Pak Gıda
|1,47
|41,35
|54,74
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|263,90
|1,50
|-1,71
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,83
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,27
|2,48
|-19,52
|Garanti Faktoring
|1,97
|1,03
|-39,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,12
|-2,80
|23,81
|Gedik Yatırım Holding
|2,14
|-12,30
|55,07
|Gediz Ambalaj
|4,39
|-2,01
|21,44
|Gentaş
|2,03
|3,05
|35,32
|Gersan Elektrik
|3,56
|9,88
|-24,42
|Global Men. Değ.
|0,44
|2,33
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,73
|7,91
|-24,38
|Good-Year
|3,48
|2,65
|-16,31
|Göltaş Çimento
|36,50
|2,18
|-43,21
|Gözde Girişim
|2,97
|6,83
|-47,53
|GSD Denizcilik
|1,14
|2,70
|-15,56
|GSD Holding
|0,74
|4,23
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,89
|2,12
|-31,68
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-18,60
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,58
|3,27
|-4,24
|Halk GMYO
|0,69
|2,99
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,20
|0,84
|-9,89
|Hatay Tekstil
|4,14
|2,22
|-16,70
|Hedef Girişim
|1,22
|2,52
|-38,59
|Hektaş
|9,47
|5,22
|35,29
|HUB Girişim
|1,91
|-0,52
|60,50
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|10,99
|-24,63
|ICBC Turkey Bank
|10,06
|8,76
|120,61
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|-19,02
|81,67
|İdealist GMYO
|1,65
|-5,17
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|6,45
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|8,70
|-36,44
|İhlas Holding
|0,33
|6,45
|-37,74
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|10,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,64
|6,42
|-44,81
|Info Yatırım
|0,98
|-1,01
|-16,95
|İntema
|20,36
|5,49
|-16,35
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|0,00
|13,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|-4,11
|24,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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