Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,07 20,87 137,98 ABD Dolar BYF 503,50 -1,45 36,60 Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47 Adana Çimento (A) 5,91 3,68 10,35 Adana Çimento (B) 4,03 2,81 7,28 Adana Çimento (C) 1,41 2,17 79,76 Adel Kalemcilik 11,87 2,24 -23,54 Adese Alışveriş Ticaret 9,00 13,92 352,26 Afyon Çimento 4,88 6,09 -37,28 Ak Enerji 0,65 4,84 -28,57 Akbank 7,66 3,23 -18,89 Akçansa 6,66 -2,35 -34,94 Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 3,06 -55,51 Akfen GMYO 1,50 -2,60 -37,76 Akın Tekstil 8,49 4,17 -39,83 Akiş GMYO 2,56 1,19 -8,30 Akmerkez GMYO 17,00 1,49 -8,84 Aksa 8,31 -2,81 -30,66 Aksa Enerji 3,09 4,04 -25,18 Aksigorta 3,66 -0,81 20,68 Aksu Enerji 9,10 -0,11 71,72 Alarko Carrıer 40,84 -2,06 -29,00 Alarko GMYO 48,34 0,79 -1,75 Alarko Holding 2,14 2,88 -38,99 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.160,50 0,09 5,00 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.095,70 0,09 5,21 Albaraka PY One Tower GMYF 1.109,50 0,09 5,13 Albaraka Türk 1,26 -3,82 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 2,06 -31,58 Alkim Kağıt 4,53 0,89 -2,28 Alkim Kimya 24,84 -0,24 4,77 Altınyağ 0,79 -3,66 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,20 6,06 -16,83 Anadolu Cam 2,80 0,36 9,68 Anadolu Efes 21,14 3,42 -11,21 Anadolu Grubu Holding 13,38 8,87 -43,28 Anadolu Hayat Emek. 6,17 6,75 -21,07 Anadolu Isuzu 7,27 4,15 -20,11 Anadolu Sigorta 4,41 -1,12 46,45 Anel Elektrik 1,76 3,61 -49,98 Anel Telekom 0,44 22,22 -12,00 Arçelik 15,64 2,96 -24,70 Arena Bilgisayar 3,95 -2,95 -6,62 Armada Bilgisayar 9,64 -5,21 42,18 Arsan Tekstil 1,63 5,16 -6,86 Artı Yatırım Holding 1,08 0,00 14,89 Aselsan 26,70 1,91 -15,85 Aslan Çimento 28,86 2,49 -23,21 Ata GMYO 3,86 0,26 -19,42 Atakule GMYO 1,56 -1,27 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,25 -13,79 -48,98 Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,06 6,26 -31,88 Avrasya GMYO 0,97 -3,00 -38,61 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -4,20 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.225,30 0,39 Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,58 42,62 Ayen Enerji 2,87 5,90 -40,58 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 3,55 6,82 Aygaz 11,71 -0,17 -19,22 Bagfaş 5,30 5,37 -49,52 Bak Ambalaj 4,42 -4,74 -9,21 Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,60 1,91 -60,88 Banvit 11,83 -1,66 -44,77 Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,48 -12,12 Batı Çimento 2,66 -1,48 -39,42 Batısöke Çimento 1,12 14,29 -32,51 Bera Holding 1,74 6,75 -43,87 Berkosan Yalıtım 1,81 11,04 -18,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 9,32 -56,97 Beyaz Filo 3,53 -1,12 -89,50 Bilici Yatırım 1,45 4,78 -2,11 Bim Mağazalar 84,50 2,42 11,12 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,89 7,23 -36,88 Bizim Mağazaları 7,01 -0,14 -8,96 Bizim Portföy Altın BYF 186,70 -1,94 26,92 Bolu Çimento 3,67 4,26 -23,06 Bomonti Elektrik 0,48 4,35 -55,56 Borusan Mannesmann 8,01 2,69 -27,47 Borusan Yat. Paz. 37,70 0,32 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 175,80 2,39 -4,03 Bossa 6,09 5,18 50,37 Boyner Perakende Yat. 7,05 0,86 -23,20 Brisa 6,25 2,63 -14,03 Burçelik 3,16 4,64 -17,92 Burçelik Vana 1,68 6,33 -4,00 Bursa Çimento 4,71 -0,84 -6,98 Carrefoursa 3,92 2,35 -29,75 Coca Cola İçecek 29,22 6,25 -12,76 Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,31 -12,67 17,51 Çelebi 52,20 0,00 53,21 Çelik Halat 5,48 2,05 46,54 Çemaş Döküm 1,66 -16,58 -10,27 Çemtaş 6,92 6,96 71,34 Çimbeton 28,92 1,76 -21,67 Çimentaş 7,74 5,59 -33,22 Çimsa 7,28 -0,41 -44,83 Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49 Dagi Giyim 1,38 -5,48 -39,21 Dagi Yatırım Holding 0,98 1,03 -31,47 Dardanel 1,06 -2,75 -45,64 Datagate Bilgisayar 4,35 0,46 -55,25 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,11 233,71 Demısaş Döküm 2,88 -3,03 107,42 Denge Holding 1,53 2,68 -19,13 Deniz GMYO 2,90 8,21 7,41 Denizbank 8,32 62,50 126,70 Denizli Cam 10,57 5,70 -10,95 Derimod 9,45 -1,25 25,83 Desa Deri 1,34 -10,67 32,67 Despec Bilgisayar 3,50 3,55 -2,51 Deva Holding 3,50 -0,85 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75 Ditaş Doğan 5,74 0,70 -4,27 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,27 2,40 -15,71 DO-CO 523,80 14,19 153,49 Doğan Burda 3,68 -4,66 10,84 Doğan Holding 1,15 0,88 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 6,31 -67,58 Doğusan 2,36 0,43 61,64 Doğuş GMYO 2,21 13,92 -31,79 Doğuş Otomotiv 4,69 7,32 -37,79 Döktaş Dökümcülük 8,40 -3,34 -23,64 Duran Doğan Basım 3,93 -0,25 4,24 Dyo Boya 3,06 0,66 -59,79 Eczacıbaşı İlaç 3,02 3,42 -27,76 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 1,11 -27,42 Edip Gayrimenkul 0,70 25,00 -40,68 Ege Endüstri 367,90 1,66 22,67 Ege Gübre 23,24 11,62 -8,94 Ege Profil 9,03 -0,44 -6,55 Ege Seramik 3,50 2,64 -19,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,68 -0,27 -21,37 Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35 Emek Elektrik 1,00 2,04 -36,54 Eminiş Ambalaj 1,19 -0,83 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,62 -2,41 -37,63 Enerjisa Enerji 4,98 2,68 Enka İnşaat 4,69 1,08 -13,50 Erbosan 65,80 3,95 -17,04 Ereğli Demir Çelik 7,59 -6,76 -18,73 Ersu Gıda 0,93 2,20 -29,01 Escort Teknoloji 0,71 5,97 -43,65 Etiler Gıda 2,24 2,28 -52,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -8,97 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -10,00 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,55 -5,17 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,79 -0,44 -58,38 Finans Por. Banka HY BYF 12,58 3,62 -29,17 Finans Por. BIST30 HY BYF 49,09 2,12 -14,21 Finans Portföy Altın BYF 18,43 -1,55 27,10 Finans Portföy Gümüş BYF 15,62 -2,92 13,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 0,65 -77,55 F-M İzmit Piston 17,72 2,96 41,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -2,38 -33,33 Ford Otosan 54,05 1,41 -4,85 Formet Çelik Kapı 1,17 0,86 Frigo Pak Gıda 1,47 41,35 54,74 FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,90 1,50 -1,71 Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84 Garanti Bankası 8,27 2,48 -19,52 Garanti Faktoring 1,97 1,03 -39,57 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,12 -2,80 23,81 Gedik Yatırım Holding 2,14 -12,30 55,07 Gediz Ambalaj 4,39 -2,01 21,44 Gentaş 2,03 3,05 35,32 Gersan Elektrik 3,56 9,88 -24,42 Global Men. Değ. 0,44 2,33 -2,22 Global Yat. Holding 2,73 7,91 -24,38 Good-Year 3,48 2,65 -16,31 Göltaş Çimento 36,50 2,18 -43,21 Gözde Girişim 2,97 6,83 -47,53 GSD Denizcilik 1,14 2,70 -15,56 GSD Holding 0,74 4,23 2,78 Gübre Fabrik. 2,89 2,12 -31,68 Güler Yat. Holding 1,05 -18,60 -9,48 Güneş Sigorta 1,58 3,27 -4,24 Halk GMYO 0,69 2,99 -24,40 Halk Sigorta 1,20 0,84 -9,89 Hatay Tekstil 4,14 2,22 -16,70 Hedef Girişim 1,22 2,52 -38,59 Hektaş 9,47 5,22 35,29 HUB Girişim 1,91 -0,52 60,50 Hürriyet Gzt. 1,01 10,99 -24,63 ICBC Turkey Bank 10,06 8,76 120,61 İdealist Danışmanlık 10,90 -19,02 81,67 İdealist GMYO 1,65 -5,17 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,33 6,45 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,30 2,36 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,75 8,70 -36,44 İhlas Holding 0,33 6,45 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 10,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,64 6,42 -44,81 Info Yatırım 0,98 -1,01 -16,95 İntema 20,36 5,49 -16,35 İpek Doğal Enerji 6,08 0,00 13,22 İskenderun Demir Çelik 6,06 -4,11 24,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)