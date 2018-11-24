Yatırımcı rehberi (8)24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,54
|71,62
|96,90
|ABD Dolar BYF
|510,90
|-0,99
|38,61
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|-5,25
|32,40
|Adana Çimento (A)
|5,70
|2,70
|6,42
|Adana Çimento (B)
|3,92
|0,77
|4,36
|Adana Çimento (C)
|1,38
|-0,72
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,61
|-1,28
|-25,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,90
|-5,73
|296,98
|Afyon Çimento
|4,60
|-0,65
|-40,87
|Ak Enerji
|0,62
|8,77
|-31,87
|Akbank
|7,42
|0,82
|-21,43
|Akçansa
|6,82
|-5,28
|-33,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|-2,14
|-56,83
|Akfen GMYO
|1,54
|6,94
|-36,10
|Akın Tekstil
|8,15
|-2,74
|-42,24
|Akiş GMYO
|2,53
|0,00
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,75
|0,90
|-10,18
|Aksa
|8,55
|-0,58
|-28,66
|Aksa Enerji
|2,97
|-2,30
|-28,09
|Aksigorta
|3,69
|-1,07
|21,67
|Aksu Enerji
|9,11
|0,77
|71,90
|Alarko Carrıer
|41,70
|6,05
|-27,51
|Alarko GMYO
|47,96
|-5,68
|-2,52
|Alarko Holding
|2,08
|7,77
|-40,70
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.159,50
|0,09
|4,91
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.094,70
|0,09
|5,12
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.108,50
|0,09
|5,03
|Albaraka Türk
|1,31
|-1,50
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,35
|-3,08
|-32,96
|Alkim Kağıt
|4,49
|-6,85
|-3,14
|Alkim Kimya
|24,90
|1,38
|5,02
|Altınyağ
|0,82
|28,12
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|3,96
|0,51
|-21,58
|Anadolu Cam
|2,79
|-4,78
|9,29
|Anadolu Efes
|20,44
|-0,58
|-14,15
|Anadolu Grubu Holding
|12,29
|-4,36
|-47,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-0,34
|-26,06
|Anadolu Isuzu
|6,98
|0,87
|-23,30
|Anadolu Sigorta
|4,46
|-0,45
|48,11
|Anel Elektrik
|1,82
|1,68
|-51,72
|Anel Telekom
|0,36
|2,86
|-28,00
|Arçelik
|15,19
|-4,47
|-26,87
|Arena Bilgisayar
|4,07
|4,63
|-3,78
|Armada Bilgisayar
|10,17
|7,17
|50,00
|Arsan Tekstil
|1,55
|-0,64
|-11,43
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|-5,26
|14,89
|Aselsan
|26,20
|-3,75
|-17,43
|Aslan Çimento
|28,16
|-0,14
|-25,07
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,58
|3,27
|-22,93
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|1,02
|1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,35
|-1,90
|-35,89
|Avrasya GMYO
|1,00
|-11,50
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-1,65
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.220,60
|0,39
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|-9,90
|41,80
|Ayen Enerji
|2,71
|2,65
|-43,89
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,69
|9,74
|3,15
|Aygaz
|11,73
|1,82
|-19,08
|Bagfaş
|5,03
|-3,64
|-52,10
|Bak Ambalaj
|4,64
|1,98
|-4,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|2,70
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|-1,26
|-61,61
|Banvit
|12,03
|-1,23
|-43,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,07
|-0,48
|-12,54
|Batı Çimento
|2,70
|7,57
|-38,51
|Batısöke Çimento
|0,98
|2,08
|-40,94
|Bera Holding
|1,63
|-2,40
|-47,42
|Berkosan Yalıtım
|1,63
|5,16
|-26,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|0,00
|-60,64
|Beyaz Filo
|3,57
|-2,46
|-89,38
|Bilici Yatırım
|1,43
|2,14
|-6,57
|Bim Mağazalar
|82,50
|-0,60
|8,49
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,83
|0,00
|-41,13
|Bizim Mağazaları
|7,02
|-4,36
|-8,83
|Bizim Portföy Altın BYF
|190,40
|-1,45
|29,44
|Bolu Çimento
|3,52
|-2,76
|-26,21
|Bomonti Elektrik
|0,46
|4,55
|-57,41
|Borusan Mannesmann
|7,80
|-2,62
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|-0,27
|-12,91
|Bosch Fren Sistemleri
|171,70
|-0,17
|-6,27
|Bossa
|5,79
|4,32
|42,96
|Boyner Perakende Yat.
|6,99
|4,33
|-23,86
|Brisa
|6,09
|-0,98
|-16,23
|Burçelik
|3,02
|-2,27
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,58
|0,64
|-9,71
|Bursa Çimento
|4,75
|-1,66
|-6,19
|Carrefoursa
|3,83
|-12,95
|-31,36
|Coca Cola İçecek
|27,50
|-2,76
|-17,89
|Cosmos Yat. Holding
|0,86
|-2,27
|-26,50
|Credıtwest Faktorıng
|1,50
|19,05
|34,56
|Çelebi
|52,20
|0,97
|53,21
|Çelik Halat
|5,37
|-0,56
|43,59
|Çemaş Döküm
|1,99
|-5,24
|7,57
|Çemtaş
|6,47
|-3,72
|60,20
|Çimbeton
|28,42
|0,35
|-23,02
|Çimentaş
|7,33
|1,66
|-36,76
|Çimsa
|7,31
|-4,69
|-44,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-10,00
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,46
|9,77
|-35,68
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|-32,17
|Dardanel
|1,09
|-5,22
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,33
|0,46
|-55,46
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,23
|234,09
|Demısaş Döküm
|2,97
|-4,19
|113,90
|Denge Holding
|1,49
|7,97
|-21,25
|Deniz GMYO
|2,68
|-0,37
|-0,74
|Denizbank
|5,12
|6,22
|39,51
|Denizli Cam
|10,00
|0,00
|-15,75
|Derimod
|9,57
|4,13
|27,43
|Desa Deri
|1,50
|5,63
|48,51
|Despec Bilgisayar
|3,38
|-3,98
|-5,85
|Deva Holding
|3,53
|3,52
|-19,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-2,60
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,70
|-1,55
|-4,94
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|32,49
|-0,95
|-17,68
|DO-CO
|458,70
|-3,84
|121,99
|Doğan Burda
|3,86
|-6,08
|16,27
|Doğan Holding
|1,14
|-5,00
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|24,72
|-69,51
|Doğusan
|2,35
|0,43
|60,96
|Doğuş GMYO
|1,94
|-0,51
|-40,12
|Doğuş Otomotiv
|4,37
|-1,13
|-42,03
|Döktaş Dökümcülük
|8,69
|-16,84
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|3,94
|-3,67
|4,51
|Dyo Boya
|3,04
|5,92
|-60,05
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-2,34
|-30,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|1,41
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|5,66
|-52,54
|Ege Endüstri
|361,90
|-5,88
|20,66
|Ege Gübre
|20,82
|-2,53
|-18,42
|Ege Profil
|9,07
|0,55
|-6,14
|Ege Seramik
|3,41
|-4,48
|-21,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-84,06
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,69
|-4,16
|-21,15
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,98
|5,38
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|-0,83
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-1,19
|-36,09
|Enerjisa Enerji
|4,85
|0,62
|Enka İnşaat
|4,64
|-2,52
|-14,42
|Erbosan
|63,30
|-2,62
|-20,19
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|-8,02
|-12,84
|Ersu Gıda
|0,91
|3,41
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,19
|2,34
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,78
|25,81
|-28,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|13,21
|-35,66
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|3,57
|-30,38
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|9,30
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|-2,99
|-58,19
|Finans Por. Banka HY BYF
|12,14
|0,66
|-31,64
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|48,07
|-0,74
|-15,99
|Finans Portföy Altın BYF
|18,72
|-1,21
|29,10
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,09
|-1,47
|16,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|7,69
|-77,70
|F-M İzmit Piston
|17,21
|-2,33
|37,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,36
|-1,18
|-31,71
|Ford Otosan
|53,30
|0,67
|-6,17
|Formet Çelik Kapı
|1,16
|-6,45
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|-0,95
|9,47
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,00
|-0,99
|-3,17
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-1,63
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,07
|1,64
|-21,47
|Garanti Faktoring
|1,95
|-2,99
|-40,18
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,21
|1,58
|27,38
|Gedik Yatırım Holding
|2,44
|4,27
|76,81
|Gediz Ambalaj
|4,48
|-1,97
|23,93
|Gentaş
|1,97
|-10,05
|31,32
|Gersan Elektrik
|3,24
|-1,52
|-31,21
|Global Men. Değ.
|0,43
|4,88
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,53
|0,40
|-29,92
|Good-Year
|3,39
|-1,45
|-18,47
|Göltaş Çimento
|35,72
|-2,24
|-44,43
|Gözde Girişim
|2,78
|3,73
|-50,88
|GSD Denizcilik
|1,11
|1,83
|-17,78
|GSD Holding
|0,71
|-5,33
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|2,83
|-1,39
|-33,10
|Güler Yat. Holding
|1,29
|3,20
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,53
|0,00
|-7,27
|Halk GMYO
|0,67
|3,08
|-26,60
|Halk Sigorta
|1,19
|-4,03
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,05
|6,30
|-18,51
|Hedef Girişim
|1,19
|8,18
|-40,10
|Hektaş
|9,00
|-2,81
|28,57
|HUB Girişim
|1,92
|-3,52
|61,34
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|2,25
|-32,09
|ICBC Turkey Bank
|9,25
|22,35
|102,85
|İdealist Danışmanlık
|13,46
|38,34
|124,33
|İdealist GMYO
|1,74
|6,75
|-14,71
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-2,31
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|0,00
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|0,00
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,30
|0,95
|-48,14
|Info Yatırım
|0,99
|-1,00
|-16,10
|İntema
|19,30
|-2,08
|-20,71
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|16,70
|13,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|-6,23
|29,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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