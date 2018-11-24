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Yatırımcı rehberi (8)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,5471,6296,90
ABD Dolar BYF510,90-0,9938,61
Acıpayam Selüloz3,43-5,2532,40
Adana Çimento (A)5,702,706,42
Adana Çimento (B)3,920,774,36
Adana Çimento (C)1,38-0,7275,94
Adel Kalemcilik11,61-1,28-25,22
Adese Alışveriş Ticaret7,90-5,73296,98
Afyon Çimento4,60-0,65-40,87
Ak Enerji0,628,77-31,87
Akbank7,420,82-21,43
Akçansa6,82-5,28-33,38
Akdenız Güvenlık Hız.2,29-2,14-56,83
Akfen GMYO1,546,94-36,10
Akın Tekstil8,15-2,74-42,24
Akiş GMYO2,530,00-9,38
Akmerkez GMYO16,750,90-10,18
Aksa8,55-0,58-28,66
Aksa Enerji2,97-2,30-28,09
Aksigorta3,69-1,0721,67
Aksu Enerji9,110,7771,90
Alarko Carrıer41,706,05-27,51
Alarko GMYO47,96-5,68-2,52
Alarko Holding2,087,77-40,70
Albaraka PY Batışehir GMYF1.159,500,094,91
Albaraka PY Dükkan GMYF1.094,700,095,12
Albaraka PY One Tower GMYF1.108,500,095,03
Albaraka Türk1,31-1,50-12,88
Alcatel Lucent Teletaş5,35-3,08-32,96
Alkim Kağıt4,49-6,85-3,14
Alkim Kimya24,901,385,02
Altınyağ0,8228,12-31,45
Altınyunus Çeşme3,960,51-21,58
Anadolu Cam2,79-4,789,29
Anadolu Efes20,44-0,58-14,15
Anadolu Grubu Holding12,29-4,36-47,90
Anadolu Hayat Emek.5,78-0,34-26,06
Anadolu Isuzu6,980,87-23,30
Anadolu Sigorta4,46-0,4548,11
Anel Elektrik1,821,68-51,72
Anel Telekom0,362,86-28,00
Arçelik15,19-4,47-26,87
Arena Bilgisayar4,074,63-3,78
Armada Bilgisayar10,177,1750,00
Arsan Tekstil1,55-0,64-11,43
Artı Yatırım Holding1,08-5,2614,89
Aselsan26,20-3,75-17,43
Aslan Çimento28,16-0,14-25,07
Ata GMYO3,850,00-19,62
Atakule GMYO1,583,27-22,93
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,29-3,33-40,82
Atlas Yat. Ort.0,991,021,02
AvivaSA Emeklilik Hayat11,35-1,90-35,89
Avrasya GMYO1,00-11,50-36,71
Avrasya Petrol ve Tur.1,19-1,65-29,17
Avrasya Stratejik GMYF1.220,600,39
Avrupa Yatırım Holding1,73-9,9041,80
Ayen Enerji2,712,65-43,89
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,699,743,15
Aygaz11,731,82-19,08
Bagfaş5,03-3,64-52,10
Bak Ambalaj4,641,98-4,69
Balatacılar Balatacılık0,382,70-32,14
Bantaş Ambalaj1,57-1,26-61,61
Banvit12,03-1,23-43,84
Baştaş Başkent Çimento2,07-0,48-12,54
Batı Çimento2,707,57-38,51
Batısöke Çimento0,982,08-40,94
Bera Holding1,63-2,40-47,42
Berkosan Yalıtım1,635,16-26,91
Beşiktaş Futbol Yat.1,610,00-60,64
Beyaz Filo3,57-2,46-89,38
Bilici Yatırım1,432,14-6,57
Bim Mağazalar82,50-0,608,49
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,33-2,94-19,51
Birlik Mensucat0,830,00-41,13
Bizim Mağazaları7,02-4,36-8,83
Bizim Portföy Altın BYF190,40-1,4529,44
Bolu Çimento3,52-2,76-26,21
Bomonti Elektrik0,464,55-57,41
Borusan Mannesmann7,80-2,62-29,37
Borusan Yat. Paz.37,58-0,27-12,91
Bosch Fren Sistemleri171,70-0,17-6,27
Bossa5,794,3242,96
Boyner Perakende Yat.6,994,33-23,86
Brisa6,09-0,98-16,23
Burçelik3,02-2,27-21,56
Burçelik Vana1,580,64-9,71
Bursa Çimento4,75-1,66-6,19
Carrefoursa3,83-12,95-31,36
Coca Cola İçecek27,50-2,76-17,89
Cosmos Yat. Holding0,86-2,27-26,50
Credıtwest Faktorıng1,5019,0534,56
Çelebi52,200,9753,21
Çelik Halat5,37-0,5643,59
Çemaş Döküm1,99-5,247,57
Çemtaş6,47-3,7260,20
Çimbeton28,420,35-23,02
Çimentaş7,331,66-36,76
Çimsa7,31-4,69-44,60
Çuhadaroğlu Metal1,89-10,00-35,49
Dagi Giyim1,469,77-35,68
Dagi Yatırım Holding0,971,04-32,17
Dardanel1,09-5,22-44,10
Datagate Bilgisayar4,330,46-55,46
Demirören Gazetecilik8,770,23234,09
Demısaş Döküm2,97-4,19113,90
Denge Holding1,497,97-21,25
Deniz GMYO2,68-0,37-0,74
Denizbank5,126,2239,51
Denizli Cam10,000,00-15,75
Derimod9,574,1327,43
Desa Deri1,505,6348,51
Despec Bilgisayar3,38-3,98-5,85
Deva Holding3,533,52-19,41
Diriteks Diriliş Tekstil0,75-2,60-35,90
Ditaş Doğan5,70-1,55-4,94
DJ İstanbul 20 HY BYF32,49-0,95-17,68
DO-CO458,70-3,84121,99
Doğan Burda3,86-6,0816,27
Doğan Holding1,14-5,0031,03
Doğtaş Kelebek Mobilya1,1124,72-69,51
Doğusan2,350,4360,96
Doğuş GMYO1,94-0,51-40,12
Doğuş Otomotiv4,37-1,13-42,03
Döktaş Dökümcülük8,69-16,84-21,00
Duran Doğan Basım3,94-3,674,51
Dyo Boya3,045,92-60,05
Eczacıbaşı İlaç2,92-2,34-30,15
Eczacıbaşı Yatırım7,201,41-28,21
Edip Gayrimenkul0,565,66-52,54
Ege Endüstri361,90-5,8820,66
Ege Gübre20,82-2,53-18,42
Ege Profil9,070,55-6,14
Ege Seramik3,41-4,48-21,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,11-8,33-84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,090,00-55,00
Egeplast3,69-4,16-21,15
Ekiz Kimya0,33-2,94-42,11
Emek Elektrik0,985,38-37,81
Eminiş Ambalaj1,20-0,83-74,14
Emlak Konut GMYO1,66-1,19-36,09
Enerjisa Enerji4,850,62
Enka İnşaat4,64-2,52-14,42
Erbosan63,30-2,62-20,19
Ereğli Demir Çelik8,14-8,02-12,84
Ersu Gıda0,913,41-30,53
Escort Teknoloji0,670,00-46,83
Etiler Gıda2,192,34-53,30
Euro Kapital Yat. Ort.0,7825,81-28,90
Euro Trend Yat. Ort.0,6013,21-35,66
Euro Yat. Ort.0,583,57-30,38
Euro Yatırım Holding0,479,30-22,95
Fenerbahçe Futbol6,82-2,99-58,19
Finans Por. Banka HY BYF12,140,66-31,64
Finans Por. BIST30 HY BYF48,07-0,74-15,99
Finans Portföy Altın BYF18,72-1,2129,10
Finans Portföy Gümüş BYF16,09-1,4716,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,087,69-77,70
F-M İzmit Piston17,21-2,3337,36
Fonet Bilgi Teknolojileri3,36-1,18-31,71
Ford Otosan53,300,67-6,17
Formet Çelik Kapı1,16-6,45
Frigo Pak Gıda1,04-0,959,47
FTSE İst. Bono FBIST BYF260,00-0,99-3,17
Galatasaray Sportif1,21-1,63-42,31
Garanti Bankası8,071,64-21,47
Garanti Faktoring1,95-2,99-40,18
Garanti Yat. Ort.0,601,69-14,46
Gedik Y. Men. Değ.3,211,5827,38
Gedik Yatırım Holding2,444,2776,81
Gediz Ambalaj4,48-1,9723,93
Gentaş1,97-10,0531,32
Gersan Elektrik3,24-1,52-31,21
Global Men. Değ.0,434,88-4,44
Global Yat. Holding2,530,40-29,92
Good-Year3,39-1,45-18,47
Göltaş Çimento35,72-2,24-44,43
Gözde Girişim2,783,73-50,88
GSD Denizcilik1,111,83-17,78
GSD Holding0,71-5,33-1,39
Gübre Fabrik.2,83-1,39-33,10
Güler Yat. Holding1,293,2011,21
Güneş Sigorta1,530,00-7,27
Halk GMYO0,673,08-26,60
Halk Sigorta1,19-4,03-10,64
Hatay Tekstil4,056,30-18,51
Hedef Girişim1,198,18-40,10
Hektaş9,00-2,8128,57
HUB Girişim1,92-3,5261,34
Hürriyet Gzt.0,912,25-32,09
ICBC Turkey Bank9,2522,35102,85
İdealist Danışmanlık13,4638,34124,33
İdealist GMYO1,746,75-14,71
İhlas Ev Aletleri0,310,00-39,22
İhlas Gayrimenkul1,27-2,31-35,20
İhlas Gazetecilik0,690,00-41,53
İhlas Holding0,310,00-41,51
İhlas Yayın Holding0,30-3,23-41,18
İndeks Bilgisayar5,300,95-48,14
Info Yatırım0,99-1,00-16,10
İntema19,30-2,08-20,71
İpek Doğal Enerji6,0816,7013,22
İskenderun Demir Çelik6,32-6,2329,55


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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