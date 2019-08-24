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Yatırımcı rehberi (7)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0473932,93
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0658622,83
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0944352,81
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0370532,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,093462,80
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0131751,33
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0148710,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0361514,45
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF0,0306253,03
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0393320,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1072693,81
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0744083,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0592363,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,072963,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0508032,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,020633,16
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0229980,86
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0186720,85
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0209470,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0188520,71
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0272542,04
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0310532,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0287731,97
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0309031,97
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0299401,97
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0480950,35
Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0193290,35
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0454650,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0561560,33
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0245010,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,033196-3,40
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,052932-1,46
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,042589-1,38
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,028198-1,37
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020018-1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,112605-1,66
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,020682-1,52
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,069267-1,52
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018414-1,48
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,033601-1,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,015164-3,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015200-3,55
NN Hay. Em. Katkı EYF0,016292-3,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,015221-3,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014838-2,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010345-0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015479-0,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015444-0,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,022084-0,43
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr.EYF0,022566-0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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