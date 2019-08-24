Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047393 2,93 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065862 2,83 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094435 2,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 2,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,09346 2,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,013175 1,33 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,014871 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,036151 4,45 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF 0,030625 3,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,039332 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107269 3,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 3,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059236 3,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,07296 3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050803 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,02063 3,16 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022998 0,86 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018672 0,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020947 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018852 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 2,04 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 2,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028773 1,97 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030903 1,97 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029940 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,048095 0,35 Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,019329 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,045465 0,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056156 0,33 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024501 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -3,40 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052932 -1,46 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042589 -1,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028198 -1,37 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020018 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112605 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,020682 -1,52 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069267 -1,52 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018414 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF 0,033601 -1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -3,56 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -3,55 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -3,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -3,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -2,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010345 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015479 -0,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015444 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022084 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr.EYF 0,022566 -0,04 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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