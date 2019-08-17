Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,05358 1,38 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040647 1,23 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036041 1,17 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051441 1,14 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035524 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01213 1,39 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016177 0,92 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,01839 0,78 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01343 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,03236 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,019999 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013714 1,02 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF 0,011718 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012394 0,90 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,01621 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028614 2,97 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027958 2,96 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017714 2,96 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030306 2,96 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029362 2,96 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,026966 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058064 0,34 Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,019262 0,34 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061911 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF 0,061157 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034365 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,014870 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,013002 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,62 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,039187 -3,32 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,22 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,021001 -2,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023364 -2,70 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011230 -1,80 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020212 -1,69 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026000 -1,29 NN Hay. Em. Karma EYF 0,102657 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010405 -1,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015513 -1,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022180 -1,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015562 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF 0,012597 -0,85

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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