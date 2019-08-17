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Yatırımcı rehberi (7)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053581,38
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0406471,23
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0360411,17
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0514411,14
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0355240,84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012131,39
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0161770,92
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,018390,78
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,013430,77
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032360,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0199991,64
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0137141,02
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0117180,93
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0123940,90
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016210,85
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0286142,97
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0279582,96
NN Hay. Em. Altın EYF0,0177142,96
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0303062,96
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0293622,96
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0269660,35
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0580640,34
Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0192620,34
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0619110,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0611570,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,034365-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,014870-0,76
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,013002-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,054388-3,62
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,018588-3,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,039187-3,32
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,088937-3,22
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,021001-2,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023364-2,70
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011230-1,80
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020212-1,69
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,026000-1,29
NN Hay. Em. Karma EYF0,102657-1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010405-1,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015513-1,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,022180-1,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015562-0,92
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,012597-0,85


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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