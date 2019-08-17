Yatırımcı rehberi (7)17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,05358
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040647
|1,23
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036041
|1,17
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051441
|1,14
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035524
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01213
|1,39
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016177
|0,92
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,01839
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,01343
|0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,03236
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,019999
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013714
|1,02
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF
|0,011718
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012394
|0,90
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,01621
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028614
|2,97
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027958
|2,96
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017714
|2,96
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030306
|2,96
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029362
|2,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,026966
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058064
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,019262
|0,34
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061911
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF
|0,061157
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034365
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,014870
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,013002
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054388
|-3,62
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018588
|-3,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF
|0,039187
|-3,32
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088937
|-3,22
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF
|0,021001
|-2,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023364
|-2,70
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011230
|-1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020212
|-1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026000
|-1,29
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,102657
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010405
|-1,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015513
|-1,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022180
|-1,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015562
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF
|0,012597
|-0,85
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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