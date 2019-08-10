Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034389 1,62 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028566 1,22 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053692 1,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017722 1,13 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043087 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015335 1,29 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016974 1,27 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015796 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01582 1,23 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015734 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF 0,01161 1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013575 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012283 0,75 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016666 0,56 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,019943 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027153 4,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,02779 4,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017204 4,36 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029434 4,35 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017464 4,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057865 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,026873 0,42 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF 0,060808 0,42 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021124 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041914 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045761 -1,57 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,065536 -1,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059450 -1,42 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026259 -1,36 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063762 -1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,013014 -1,76 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,014984 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,040532 -6,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,035154 -5,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056431 -3,97 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF 0,030264 -3,74 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,021648 -3,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103438 -3,79 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070439 -3,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057288 -3,60 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024012 -2,81 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026339 -2,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015775 -3,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022414 -3,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010610 -3,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015707 -3,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021062 -1,59 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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