Yatırımcı rehberi (7)10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034389
|1,62
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028566
|1,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,053692
|1,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017722
|1,13
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043087
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015335
|1,29
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016974
|1,27
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015796
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,01582
|1,23
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015734
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF
|0,01161
|1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013575
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012283
|0,75
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016666
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,019943
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027153
|4,43
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,02779
|4,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017204
|4,36
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029434
|4,35
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017464
|4,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057865
|0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,026873
|0,42
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF
|0,060808
|0,42
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021124
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041914
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,045761
|-1,57
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,065536
|-1,45
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059450
|-1,42
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026259
|-1,36
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063762
|-1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,013014
|-1,76
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,014984
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF
|0,040532
|-6,24
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,035154
|-5,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056431
|-3,97
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF
|0,030264
|-3,74
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF
|0,021648
|-3,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103438
|-3,79
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070439
|-3,67
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057288
|-3,60
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024012
|-2,81
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026339
|-2,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015775
|-3,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022414
|-3,44
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010610
|-3,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015707
|-3,23
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021062
|-1,59
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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