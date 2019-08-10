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Yatırımcı rehberi (7)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0343891,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0285661,22
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0536921,18
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0177221,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0430871,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0153351,29
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0169741,27
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0157961,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015821,23
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0157341,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,011611,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0135751,02
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0122830,75
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0166660,56
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0199430,50
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0271534,43
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,027794,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,0172044,36
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0294344,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0174644,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0578650,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0268730,42
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0608080,42
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0211240,42
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0419140,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,045761-1,57
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,065536-1,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,059450-1,42
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,026259-1,36
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063762-1,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,013014-1,76
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,014984-1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,040532-6,24
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,035154-5,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,056431-3,97
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF0,030264-3,74
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,021648-3,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,103438-3,79
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,070439-3,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,057288-3,60
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024012-2,81
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,026339-2,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015775-3,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,022414-3,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010610-3,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015707-3,23
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,021062-1,59

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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