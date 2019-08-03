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Yatırımcı rehberi (7)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,033841,81
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0657391,57
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0404631,47
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,0647581,45
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0664651,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0524480,24
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0359710,12
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,0223420,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0156231,86
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0114691,78
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0152751,77
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0167611,70
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0151,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0162321,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0232121,83
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0114821,37
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0121911,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0134381,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0576170,48
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0605540,48
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0599990,48
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0199350,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0267600,47
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064072-3,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061389-3,10
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,044677-3,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,060306-3,02
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064638-2,93
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,015141-0,27
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,013247-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,031440-4,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,037107-4,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,043230-1,81
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,120894-1,07
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019869-0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,073543-2,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,107516-2,51
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,059427-2,26
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,073122-2,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,050403-1,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,019987-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010981-0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016377-0,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,020602-0,07
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat.Değ. EYF0,010027-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,016486-3,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027335-3,31
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,016736-3,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,024911-3,28
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028207-3,27


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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