Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062183 2,47 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083303 2,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094565 2,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066075 2,38 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095371 2,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,015182 0,95 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,013266 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF 0,029917 1,96 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF 0,035929 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066973 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067849 0,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,02582 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01538 2,32 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01541 2,15 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015319 2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014922 1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015625 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013273 1,39 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016419 1,26 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015869 1,12 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF 0,011327 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018933 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029361 0,66 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025755 0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027328 0,55 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030162 0,55 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027983 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019841 0,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF 0,060263 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061724 0,43 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024140 0,43 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023222 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,032901 -1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,038653 -0,79 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,044028 -0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF 0,058273 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat.Değ. EYF 0,010030 -0,03 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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