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Yatırımcı rehberi (7)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0325892,36
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF0,018851,83
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0171041,71
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0295141,67
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,027491,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0150391,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0132031,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0293423,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0442273,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0589872,63
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0750182,56
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0198992,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,016192,65
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015962,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0150862,34
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0145542,32
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0157782,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0163262,01
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0109461,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0158731,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0227321,26
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0212901,16
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0267420,62
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0273740,61
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0290070,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0271780,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0281120,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0600770,54
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0614590,53
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0594660,53
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0609080,53
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0231230,52
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,038959-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,033497-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012084-0,23

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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