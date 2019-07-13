Yatırımcı rehberi (7)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053796
|0,92
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,05185
|0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036487
|0,74
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.EYF
|0,021972
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF
|0,019904
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,013069
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,014802
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,039114
|1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,033583
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF
|0,028476
|0,93
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092027
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF
|0,021801
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012112
|1,05
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059531
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073293
|0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107885
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026888
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,020092
|1,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018558
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF
|0,012619
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015671
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022450
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027209
|1,81
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026578
|1,75
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016868
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027963
|1,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027016
|1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,044468
|0,43
|Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,047043
|0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,026415
|0,42
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,018906
|0,42
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,054835
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031839
|-2,81
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016817
|-1,27
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080227
|-1,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,040948
|-1,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024751
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF
|0,042932
|-2,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057478
|-0,83
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019518
|-0,60
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076629
|-0,48
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,107893
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014717
|-2,97
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014741
|-2,92
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015772
|-2,60
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014696
|-2,38
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015593
|-2,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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