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Yatırımcı rehberi (7)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0537960,92
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051850,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0364870,74
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0219720,44
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0199040,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0130690,55
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0148020,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0391141,86
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0335831,18
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0284760,93
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0920270,47
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,0218010,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0121121,05
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0595310,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0732930,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1078850,84
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0268880,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0200921,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0185580,85
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,0126190,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0156710,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0224500,79
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0272091,81
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0265781,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0168681,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0279631,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0270161,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0444680,43
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0470430,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0264150,42
Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0189060,42
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0548350,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031839-2,81
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,016817-1,27
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,080227-1,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,040948-1,07
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,024751-1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,042932-2,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,057478-0,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019518-0,60
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,076629-0,48
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,107893-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014717-2,97
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014741-2,92
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015772-2,60
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014696-2,38
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015593-2,35


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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