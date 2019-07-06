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Yatırımcı rehberi (7)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0327592,07
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF0,0562211,42
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0170331,40
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0413911,35
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,0626451,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0147761,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0579574,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0511564,50
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1029184,35
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1165194,35
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0544464,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0243323,94
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0113733,59
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0205113,41
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0194482,68
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0151672,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015542,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0222752,37
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0106631,94
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0159111,75
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0129701,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0442790,44
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0468440,44
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0214650,44
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0596270,43
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0206570,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,035752-2,59
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036219-2,53
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064666-2,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061914-2,16
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045018-2,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,012998-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,033191-1,85
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,038400-1,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011986-2,55
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032281-1,27
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,050693-0,84
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074321-0,66
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,016075-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,019860-2,39
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026725-2,56
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026121-2,46
NN Hay. Em. Altın EYF0,016584-2,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027494-2,43
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028379-2,37


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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