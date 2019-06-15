0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (7)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0303885,02
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0160292,91
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0162212,79
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0244992,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0238062,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0140560,79
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0128150,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0385913,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0511782,05
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,0994231,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0230121,26
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0257391,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0148525,01
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136984,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0139934,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0146834,48
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0135864,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0099711,49
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0148871,25
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0126150,85
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0202730,68
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0172250,67
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0163992,56
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0271832,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0264522,52
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0258442,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0262552,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0599960,48
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586360,46
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0462290,46
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0404070,45
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0203550,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040834-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012135-0,21

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (7)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bocce turnuvasında yetişkin gençler yarıştı
    1. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    2. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    3. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    4. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    5. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    6. Erzurum’da huzur toplantısı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    8. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    9. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    10. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    11. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    13. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    14. Karne heyecanına ortak oldular
    15. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    16. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    17. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    18. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    19. Dünyada 3,8 milyar kişi "online"
    20. Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!