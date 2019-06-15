Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030388 5,02 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016029 2,91 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016221 2,79 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024499 2,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023806 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,014056 0,79 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,012815 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,038591 3,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051178 2,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,099423 1,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023012 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF 0,025739 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014852 5,01 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013698 4,59 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013993 4,54 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014683 4,48 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013586 4,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009971 1,49 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014887 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012615 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020273 0,68 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017225 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 2,55 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 2,52 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 2,51 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026255 2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059996 0,48 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058636 0,46 Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,046229 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040407 0,45 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020355 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040834 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012135 -0,21 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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