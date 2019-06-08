Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028936 2,87 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015575 1,94 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023837 1,90 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015781 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033662 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,013946 2,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069615 6,08 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048838 5,85 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092307 5,85 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104504 5,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079316 5,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021823 4,78 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018796 4,46 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010345 3,87 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014143 3,43 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018001 3,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014703 4,27 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009825 4,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014467 3,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020812 3,45 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr.EYF 0,021633 2,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF 0,058524 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,025840 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,043498 0,66 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021070 0,65 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058367 0,65 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063868 -2,90 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044436 -2,70 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061097 -2,66 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036850 -2,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036098 -2,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,012765 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,037465 -2,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,032966 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071846 -3,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012408 -2,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,068983 -2,03 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101688 -1,86 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056059 -1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,020256 -2,53 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015989 -2,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026506 -2,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025801 -2,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025614 -2,06 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025212 -2,05 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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