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Yatırımcı rehberi (7)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0289362,87
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0155751,94
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0238371,90
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0157811,84
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0336621,80
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0139462,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0696156,08
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0488385,85
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0923075,85
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1045045,85
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0793165,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0218234,78
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0187964,46
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0103453,87
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0141433,43
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0180013,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0147034,27
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0098254,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0144673,67
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0208123,45
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr.EYF0,0216332,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0585240,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0258400,66
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0434980,66
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0210700,65
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0583670,65
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063868-2,90
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,044436-2,70
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061097-2,66
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036850-2,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,036098-2,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,012765-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,037465-2,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,032966-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,071846-3,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012408-2,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,068983-2,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,101688-1,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,056059-1,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,020256-2,53
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,015989-2,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,026506-2,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,025801-2,09
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,025614-2,06
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,025212-2,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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