0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (7)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:20
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0186320,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0512340,39
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0207660,35
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0581440,29
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF0,0180520,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0120572,24
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,0145480,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0298590,42
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0237280,38
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0130920,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0190930,55
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0154550,19
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,024161,36
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,025421,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0154891,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0247211,34
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0252581,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,043980,45
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0415680,44
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0570620,44
Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0176820,44
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0557730,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,028191-9,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015245-5,62
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,032833-5,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,015334-4,98
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,022553-4,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013610-3,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,012357-1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,067057-10,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,051394-10,25
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020707-10,09
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,068382-10,06
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,018062-10,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,013790-9,75
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013034-9,29
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,012788-9,27
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,021648-9,14
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,012966-9,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009926-5,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020542-5,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014323-5,24
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014774-5,23
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,011743-3,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:20
  1. Yatırımcı rehberi (7)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: "HDP, PKK’nın doğrudan yüzde yüz kontrolündedir"
    1. Bakan Çavuşoğlu: "HDP, PKK’nın..
    2. Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs..
    3. Bülent Yıldırım’dan bebek ve kadın..
    4. Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama!..
    5. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de..
    6. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
    7. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
    8. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
    9. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
    10. Tazelenme Üniversitesinden adının..
    11. 183 aydır devam eden mevlit
    12. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    13. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    14. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    15. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    16. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    17. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    18. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    19. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    20. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'