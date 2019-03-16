0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (7)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0573521,27
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0582391,24
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0469741,19
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,08761,18
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0867951,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0124790,32
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0141160,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0308543,27
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0358022,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0558461,04
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0342830,57
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0900270,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0674142,09
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0994761,84
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0547961,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0473821,12
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0687340,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0191430,73
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0157120,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0106280,49
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0189020,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0186810,42
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0225761,59
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0151331,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0248381,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,0149941,53
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0246841,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0554420,42
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0182180,42
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0381560,42
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0436020,42
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0412110,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,030638-1,67
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,034312-0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,015970-0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,056535-0,71
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015994-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,027786-0,78
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,097707-0,19
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,051717-0,19
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,110635-0,19
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,083867-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014165-1,56
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,014037-1,50
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,013884-1,48
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015039-1,47
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,014345-1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021670-0,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015113-0,22
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,012092-0,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
  1. Yatırımcı rehberi (7)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı
    1. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    2. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    3. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    4. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    5. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    6. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    9. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    10. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    11. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    12. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    13. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    14. Saadet Partisi’nden açıklama
    15. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    16. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    17. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    18. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    19. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    20. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    21. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    22. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    23. Göz altı morlukları neden olur..
    24. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    25. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    26. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    27. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    28. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    29. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler