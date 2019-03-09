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Yatırımcı rehberi (7)

09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0347631,68
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0507651,67
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0490741,50
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,034391,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0379791,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0124390,58
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0298771,51
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0350871,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0476380,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0117412,18
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0680921,08
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0538361,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0976820,97
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0304440,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0190052,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0175650,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0123560,50
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0188150,47
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,011340,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para PiyasasıEYF0,0519430,44
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0561700,43
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0198960,43
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0410400,43
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0552100,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031159-1,33
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,056938-0,72
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016108-0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,055587-0,63
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,058965-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,014098-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055271-3,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF0,054524-2,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,074738-2,30
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,024834-2,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,063602-2,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,011997-3,99
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,014310-1,90
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,023300-1,55
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014093-1,48
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,013734-1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010576-2,06
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015635-1,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021747-0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015146-0,84
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr.EYF0,021693-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,025245-0,81
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,022223-0,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023804-0,68
NN Hay. Em. Altın EYF0,014768-0,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023259-0,67

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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