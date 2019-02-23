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Yatırımcı rehberi (7)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0581681,11
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0423161,08
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0610021,08
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0569650,88
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0340330,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0139530,55
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0122640,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0344382,15
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0466161,71
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0271291,13
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0340691,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0292970,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0669371,23
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0134241,18
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,015771,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0463061,15
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0139391,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0105592,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0155782,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0212751,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0147981,59
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,0119671,58
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0256112,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0151432,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0225532,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0248642,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,0150142,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0406850,45
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0430480,44
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0556860,44
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0547340,44
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0197250,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031247-1,15
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,038828-0,31
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,058933-0,28
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016125-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,046632-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015260-1,09
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014173-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014419-1,03
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014136-0,99
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,014291-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017810-0,16

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
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