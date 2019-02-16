Yatırımcı rehberi (7)16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049513
|0,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056322
|0,68
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030414
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042941
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074669
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,012202
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF
|0,045832
|2,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,029044
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,06119
|0,53
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,105081
|0,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024273
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,052161
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045778
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,09457
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011409
|0,94
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017848
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,018473
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012228
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018457
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016591
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011649
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024213
|0,90
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014623
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023581
|0,89
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014746
|0,89
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023038
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,053870
|0,45
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050176
|0,44
|Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,042859
|0,44
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021898
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055617
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031610
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,013876
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF
|0,026825
|-1,65
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,033713
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF
|0,020965
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027953
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083626
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012560
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023218
|-0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,053815
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019622
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,057421
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014567
|-0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020938
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF
|0,011781
|-0,17
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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