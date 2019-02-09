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Yatırımcı rehberi (7)

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0562181,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,049130,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0586650,62
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0332380,61
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0854590,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0121270,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0113031,74
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0105831,12
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0131981,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,017590,90
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,012170,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0172841,61
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0183420,98
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0107110,86
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0121620,80
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,018180,73
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0232440,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0195550,44
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0553760,43
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para PiyasasıEYF0,0542590,43
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0541260,43
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0373580,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031616-0,66
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,058914-0,48
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016120-0,43
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,061461-0,42
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,038954-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013926-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,044837-3,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,054783-2,72
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018300-1,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,028775-1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,062884-1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,010928-1,09
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,019652-0,88
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,036164-0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,057504-0,76
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,018179-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020978-0,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014600-0,73
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015154-0,54
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010252-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,024721-0,14
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,021776-0,12
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,023077-0,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,014494-0,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023373-0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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