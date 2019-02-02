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Yatırımcı rehberi (7)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0318264,11
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016192,60
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.EYF0,0591982,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF0,0528432,31
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,0570982,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0139571,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0120590,82
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0465495,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0639062,99
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0614162,79
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0197992,73
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0492952,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014384,14
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0154944,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0145073,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014673,92
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0148173,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0147081,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0211581,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0152361,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0102931,67
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0177841,58
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0231011,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0240081,30
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0146221,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0145011,29
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0247551,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0497640,45
Halk Hayat ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0170930,43
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0217200,43
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0402390,43
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0573290,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,074069-0,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,048823-0,57
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,055193-0,56
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,036809-0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,056033-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011110-1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,018164-0,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017010-0,35
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,018360-0,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
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