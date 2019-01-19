Yatırımcı rehberi (7)19 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030143
|2,57
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015628
|1,87
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF
|0,051167
|1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015634
|1,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF
|0,055122
|1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,013434
|2,50
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,011864
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018192
|8,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF
|0,031947
|6,80
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,106883
|6,73
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017384
|6,59
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067469
|6,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,0933
|6,94
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022102
|5,59
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010439
|4,66
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018814
|4,59
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,01724
|4,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ.EYF
|0,017597
|1,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017741
|1,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013685
|1,70
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014261
|1,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019710
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049342
|0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036881
|0,45
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,056848
|0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF
|0,053730
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050920
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060709
|-2,47
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057771
|-2,46
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042039
|-2,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034165
|-2,29
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033317
|-1,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,028980
|-1,50
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,033810
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029520
|-1,84
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011468
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065009
|-1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044814
|-0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,018473
|-2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023662
|-2,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014674
|-2,10
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023112
|-2,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024290
|-2,10
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014788
|-2,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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