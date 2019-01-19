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Yatırımcı rehberi (7)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0301432,57
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0156281,87
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF0,0511671,85
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0156341,76
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,0551221,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0134342,50
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0118640,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0181928,38
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0319476,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1068836,73
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0173846,59
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0674696,58
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,09336,94
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0221025,59
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0104394,66
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0188144,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,017244,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ.EYF0,0175971,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0177411,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0136851,70
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0142611,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0197101,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0493420,47
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0368810,45
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0568480,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0537300,44
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0509200,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,060709-2,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,057771-2,46
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,042039-2,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,034165-2,29
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,033317-1,87
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,028980-1,50
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,033810-1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,029520-1,84
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011468-1,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,065009-1,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,044814-0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,018473-2,01
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023662-2,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,014674-2,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023112-2,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024290-2,10
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,014788-2,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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