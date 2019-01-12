0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (7)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:13
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0622451,22
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0430761,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0592271,14
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0349640,69
NN Hay. Em. Değ. EYF0,048850,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0131061,80
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0118350,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0240586,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0294215,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0343054,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0218674,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,0191154,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0209313,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0452323,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0911543,03
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0179883,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0502183,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0095125,29
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0140264,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0194013,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0134563,45
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,0112193,02
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0224910,80
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0254910,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,0149890,73
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0150990,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0263620,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0367150,44
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0205150,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0235800,43
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0542650,43
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0420240,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,045469-0,51
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,055582-0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,074557-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,084095-0,43
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,029388-0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,013391-0,41
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,013405-0,39
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,013664-0,35
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,012953-0,22
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,013163-0,20

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:13
  1. Yatırımcı rehberi (7)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Minik eller" okulu kuş evleriyle donattı
    1. "Minik eller" okulu kuş evleriyle..
    2. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni..
    3. Pankreas ameliyatlarını 100 doktor..
    4. Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre
    5. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    6. Erdoğan talimatı verdi! 19 ili..
    7. Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor
    8. Paris'te korkunç patlama! Çok sayıda..
    9. Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı..
    10. Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan..
    11. Cam kavanozları ormanda gömerken..
    12. İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine..
    13. 'Müslüm' filminin yapımcısı hakkında..
    14. Kanseri yendi obeziteyi de yenmek..
    15. Elazığlı mühendis 30 yıldır maden..
    16. 1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi
    17. Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
    18. Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara..
    19. İlk toplu konuttu, tek seçmenli..
    20. HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm