Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062245 1,22 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043076 1,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059227 1,14 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034964 0,69 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,04885 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,013106 1,80 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,011835 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF 0,024058 6,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,029421 5,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,034305 4,88 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021867 4,49 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,019115 4,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020931 3,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045232 3,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091154 3,03 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017988 3,02 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050218 3,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009512 5,29 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014026 4,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019401 3,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013456 3,45 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF 0,011219 3,02 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022491 0,80 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025491 0,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014989 0,73 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015099 0,68 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026362 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036715 0,44 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020515 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,023580 0,43 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054265 0,43 Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF 0,042024 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045469 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055582 -0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074557 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084095 -0,43 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029388 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013391 -0,41 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013405 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013664 -0,35 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012953 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013163 -0,20

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(Sürecek)