Yatırımcı rehberi (7)12 Ocak 2019 Cumartesi 11:13
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062245
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043076
|1,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059227
|1,14
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034964
|0,69
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,04885
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,013106
|1,80
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,011835
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF
|0,024058
|6,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,029421
|5,41
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,034305
|4,88
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021867
|4,49
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF
|0,019115
|4,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020931
|3,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045232
|3,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091154
|3,03
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017988
|3,02
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050218
|3,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009512
|5,29
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014026
|4,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019401
|3,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013456
|3,45
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF
|0,011219
|3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022491
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025491
|0,79
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014989
|0,73
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015099
|0,68
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026362
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036715
|0,44
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020515
|0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,023580
|0,43
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,054265
|0,43
|Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF
|0,042024
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045469
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055582
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074557
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084095
|-0,43
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029388
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013391
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013405
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013664
|-0,35
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012953
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013163
|-0,20
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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