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Yatırımcı rehberi (7)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0347242,98
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0614972,81
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0338462,74
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0560392,65
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0376252,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0117240,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0327086,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,027914,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,064392,86
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0437092,54
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0296912,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0884692,27
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0487522,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0188223,51
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0182261,39
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0103570,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0166020,34
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0147170,34
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0240144,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0246464,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0234554,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0238234,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0244624,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0365530,44
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0395500,44
Allianz Hayat Em. Emanet Para PiyasasıEYF0,0418460,43
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0204270,43
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0542040,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,012874-1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,015777-4,58
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016089-4,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,047797-3,94
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,053515-3,93
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,089141-3,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,020196-3,13
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,009696-2,55
NN Hay. Em. Karma EYF0,085377-2,53
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,017460-2,50
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,016172-1,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,013463-2,85
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009034-2,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,018738-2,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013007-2,21
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,010890-1,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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