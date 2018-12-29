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Yatırımcı rehberi (7)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0175370,57
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0176690,56
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF0,0167780,53
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0224040,53
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,0540440,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0116210,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0405670,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0115160,90
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0131370,67
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,0283290,57
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0135350,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0133790,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0181830,69
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0179760,40
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017120,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0148990,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014750,33
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0229861,94
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0228051,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0234171,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0235911,92
NN Hay. Em. Altın EYF0,0142591,92
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0502650,50
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0523020,49
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0203390,49
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0363930,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0233800,48
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013060-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,030846-1,18
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,021736-1,16
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,079581-1,14
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,100177-1,05
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025083-1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,022357-1,29
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ.Gr. EYF0,012914-0,89
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012459-0,80
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,017907-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,020848-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,013858-1,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019176-1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013301-1,06
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009263-0,81
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,011004-0,66

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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