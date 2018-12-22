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Yatırımcı rehberi (7)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0291733,38
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF0,0498162,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0152212,04
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0222862,03
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0152481,96
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0130630,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0805021,44
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0169891,41
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0166611,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0253471,03
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0299130,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0133063,61
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0130873,46
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0135673,18
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0133093,15
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0127863,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0102860,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0148490,39
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0146640,39
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0118540,39
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0112190,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0520460,46
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0202400,46
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0189710,46
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0500170,45
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0362170,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,033599-1,20
NN Hay. Em. Değ. EYF0,047153-0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,059713-0,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,056992-0,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,032822-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,011603-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,026769-4,13
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,031213-3,71
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,040328-1,83
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,023329-0,25
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,046774-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086915-3,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,042671-2,48
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,062789-2,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,047828-1,47
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,022650-1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014020-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009339-1,48
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,018058-1,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019398-1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013444-1,13
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,022549-1,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,013991-1,33
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,022373-1,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,022975-1,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023146-1,32

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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