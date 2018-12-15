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Yatırımcı rehberi (7)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0812021,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0537521,66
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0818871,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0413421,63
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0440581,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,041082,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0279210,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0899541,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0597321,01
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF0,0137090,72
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF0,0155130,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0643380,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0166490,54
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0183130,38
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0118080,27
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0178880,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0147910,16
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0226740,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0234560,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0231690,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0228560,61
NN Hay. Em. Altın EYF0,0141800,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0201480,51
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0497930,51
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0360550,51
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0188850,49
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0518080,49
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,028218-2,75
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.EYF0,048767-1,69
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,014955-1,67
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,021842-1,64
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,014917-1,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013000-0,49
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,011645-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016753-2,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,023387-2,04
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,079359-1,45
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,043388-1,43
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,016478-1,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,012649-2,86
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,012843-2,71
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,013149-2,61
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,012401-2,60
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013010-2,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014245-3,91
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019622-2,76
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013597-2,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009479-2,44
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. KatılımDeğ. EYF0,011146-1,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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