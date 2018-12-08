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Yatırımcı rehberi (7)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:17
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0406794,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0433553,88
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0326863,85
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0798473,80
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0535933,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,0116921,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0325191,92
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0278411,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0402271,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0288873,02
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,010252,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0591362,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0484531,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0640111,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0182434,10
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0178482,03
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0165591,35
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0117760,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0148250,90
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0227174,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0225354,77
NN Hay. Em. Altın EYF0,0140944,75
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0211574,74
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0231434,72
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0187920,52
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0523270,52
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0200450,50
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0495390,49
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0358730,49
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,029016-1,17
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015209-0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,022207-0,73
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,056241-0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,053559-0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013064-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,017108-3,62
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF0,048907-2,86
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017256-2,86
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,080527-2,60
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,016692-2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,087246-2,53
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,010029-1,93
NN Hay. Em. Katkı EYF0,014090-1,60
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,029566-1,53
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,018065-1,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009716-0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013977-0,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0201790,00


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:17
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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