Yatırımcı rehberi (7)08 Aralık 2018 Cumartesi 11:17
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040679
|4,09
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043355
|3,88
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032686
|3,85
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,079847
|3,80
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053593
|3,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,011692
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,032519
|1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,027841
|1,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF
|0,040227
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028887
|3,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,01025
|2,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059136
|2,04
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048453
|1,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064011
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,018243
|4,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017848
|2,03
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016559
|1,35
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011776
|0,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014825
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022717
|4,84
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022535
|4,77
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014094
|4,75
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021157
|4,74
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023143
|4,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018792
|0,52
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF
|0,052327
|0,52
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020045
|0,50
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049539
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035873
|0,49
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029016
|-1,17
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015209
|-0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022207
|-0,73
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF
|0,056241
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF
|0,053559
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,013064
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017108
|-3,62
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF
|0,048907
|-2,86
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017256
|-2,86
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080527
|-2,60
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016692
|-2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087246
|-2,53
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010029
|-1,93
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014090
|-1,60
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,029566
|-1,53
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018065
|-1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009716
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013977
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020179
|0,00
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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