Yatırımcı rehberi (7)01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,02936
|2,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF
|0,053912
|2,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,052884
|1,82
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032871
|1,82
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017489
|1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF
|0,013134
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF
|0,024367
|4,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017751
|3,64
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017128
|3,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057764
|2,90
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,045088
|2,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014319
|3,05
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013345
|2,97
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013663
|2,65
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013527
|2,63
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013672
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013984
|3,16
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014693
|3,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,02018
|3,12
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009747
|1,93
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015159
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019945
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049297
|0,48
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018694
|0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035698
|0,47
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF
|0,052056
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057688
|-2,75
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032645
|-2,62
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,040061
|-2,58
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,055140
|-2,58
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051899
|-2,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF
|0,011529
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF
|0,027334
|-1,09
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF
|0,031907
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028040
|-1,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063204
|-0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043355
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,057954
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047769
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF
|0,017525
|-2,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016338
|-0,37
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011668
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017493
|-0,01
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014130
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021669
|-2,72
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021509
|-2,70
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020200
|-2,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013455
|-2,69
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013555
|-2,65
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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