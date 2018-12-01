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Yatırımcı rehberi (7)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,029362,35
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.EYF0,0539122,21
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0528841,82
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0328711,82
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0174891,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,0131341,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0243674,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0177513,64
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0171283,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0577642,90
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0450882,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0143193,05
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0133452,97
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0136632,65
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0135272,63
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136722,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0139843,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0146933,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020183,12
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0097471,93
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0151591,40
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0199450,48
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0492970,48
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0186940,47
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0356980,47
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0520560,47
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,057688-2,75
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,032645-2,62
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,040061-2,58
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,055140-2,58
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,051899-2,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,011529-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,027334-1,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,031907-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,028040-1,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,063204-0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,043355-0,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,057954-0,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,047769-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,017525-2,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,016338-0,37
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,011668-0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,017493-0,01
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014130-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,021669-2,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,021509-2,70
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,020200-2,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,013455-2,69
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,013555-2,65

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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