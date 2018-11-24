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Yatırımcı rehberi (7)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0171960,60
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0545470,48
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0500230,40
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0193830,38
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF0,0181130,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,0156451,09
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0167271,05
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0159791,00
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0144940,92
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0115360,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0102221,05
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0169560,99
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0116770,96
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0144530,88
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0168990,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0510720,48
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,035530,48
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,019850,48
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0490630,48
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,0518140,47
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,078456-3,48
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,055033-3,45
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,079133-3,44
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,051923-3,43
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,042718-3,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,011559-0,88
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,012967-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,027634-3,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,032218-2,22
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,019209-1,62
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,022132-1,35
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,047270-1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086984-4,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,058178-3,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,043703-3,19
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,047906-2,87
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,063740-2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009562-2,26
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,017932-2,12
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014248-2,04
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019569-1,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013555-1,50
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,022275-0,88
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,022599-0,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,022106-0,87
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,013924-0,87
NN Hay. Em. Altın EYF0,013827-0,87


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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