Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF 0,017196 0,60 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,054547 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050023 0,40 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.EYF 0,019383 0,38 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç.EYF 0,018113 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015645 1,09 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016727 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015979 1,00 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014494 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011536 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF 0,010222 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016956 0,99 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011677 0,96 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014453 0,88 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016899 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051072 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,03553 0,48 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,01985 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049063 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF 0,051814 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078456 -3,48 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055033 -3,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079133 -3,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051923 -3,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF 0,011559 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF 0,012967 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,027634 -3,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,032218 -2,22 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,019209 -1,62 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022132 -1,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047270 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086984 -4,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058178 -3,46 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043703 -3,19 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047906 -2,87 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063740 -2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009562 -2,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,017932 -2,12 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014248 -2,04 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019569 -1,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013555 -1,50 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022275 -0,88 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022599 -0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022106 -0,87 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013924 -0,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013827 -0,87





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(Sürecek)