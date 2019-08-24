Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,035892 3,93 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052738 3,55 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu 6,290010 3,52 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,150802 3,36 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon 5,683069 3,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,326720 5,30 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,014291 5,24 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F 0,022460 4,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021552 3,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030253 3,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034723 6,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061982 5,94 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074363 5,94 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 68,453296 5,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,035063 5,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,998260 4,71 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996484 3,29 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,071856 3,26 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,084315 2,77 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,291213 2,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu 0,022306 3,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu 2,342593 3,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,160198 3,22 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,006804 2,60 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037980 1,96 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,864490 2,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 250,619344 2,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,977511 2,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023583 1,95 TEB Portföy Altın Fonu 0,067511 1,95 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056390 0,36 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,605318 0,36 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020419 0,36 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,547921 0,35 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,501427 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477110 -2,67 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197644 -1,76 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677404 -1,72 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,042102 -0,92 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,943206 -0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,093842 -4,05 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,047098 -3,90 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103964 -3,29 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,040362 -2,73 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF) 0,991467 -2,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,934021 -1,05 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024162 -0,79 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248084 -0,64 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. YönelikDeğ. Öz. Fon 0,019651 -0,51 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,549180 -0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF) 0,036915 -1,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF) 0,898440 -0,85 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,287533 -0,42 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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