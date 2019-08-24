Yatırımcı rehberi (6)24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,035892
|3,93
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052738
|3,55
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu
|6,290010
|3,52
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|555,150802
|3,36
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon
|5,683069
|3,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,326720
|5,30
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,014291
|5,24
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,022460
|4,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021552
|3,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030253
|3,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034723
|6,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061982
|5,94
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074363
|5,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu
|68,453296
|5,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,035063
|5,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,998260
|4,71
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,996484
|3,29
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,071856
|3,26
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,084315
|2,77
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,291213
|2,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,022306
|3,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|2,342593
|3,25
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,160198
|3,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,006804
|2,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037980
|1,96
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,864490
|2,65
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|250,619344
|2,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,977511
|2,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023583
|1,95
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067511
|1,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056390
|0,36
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,605318
|0,36
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020419
|0,36
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,547921
|0,35
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,501427
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,477110
|-2,67
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197644
|-1,76
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,677404
|-1,72
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,042102
|-0,92
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|151,943206
|-0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,093842
|-4,05
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,047098
|-3,90
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103964
|-3,29
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,040362
|-2,73
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)
|0,991467
|-2,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,934021
|-1,05
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024162
|-0,79
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,248084
|-0,64
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. YönelikDeğ. Öz. Fon
|0,019651
|-0,51
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,549180
|-0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,036915
|-1,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,898440
|-0,85
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,287533
|-0,42
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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