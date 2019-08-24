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Yatırımcı rehberi (6)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0358923,93
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0527383,55
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu6,2900103,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,1508023,36
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon5,6830693,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3267205,30
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0142915,24
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0224604,23
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215523,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0302533,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0347236,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0619825,94
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0743635,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu68,4532965,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,0350635,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,9982604,71
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9964843,29
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0718563,26
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0843152,77
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2912132,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0223063,26
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,3425933,25
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1601983,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0068042,60
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0379801,96
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,8644902,65
Bizim Portföy Altın Katılım BYF250,6193442,24
QNB Finans Portföy Altın BYF24,9775112,18
Fiba Portföy Altın Fonu0,0235831,95
TEB Portföy Altın Fonu0,0675111,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0563900,36
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6053180,36
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0204190,36
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5479210,35
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,5014270,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,477110-2,67
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,197644-1,76
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,677404-1,72
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,042102-0,92
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu151,943206-0,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,093842-4,05
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,047098-3,90
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,103964-3,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,040362-2,73
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,991467-2,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Üç. Değ. Fon0,934021-1,05
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,024162-0,79
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,248084-0,64
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. YönelikDeğ. Öz. Fon0,019651-0,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,549180-0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,036915-1,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,898440-0,85
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,287533-0,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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