0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (6)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0593522,37
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF537,1227262,14
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0390421,42
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,9588471,41
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu6,0763671,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0135804,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0207502,99
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0257052,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0545881,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0291981,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)51,8590870,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2641192,92
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9647471,59
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,7652181,27
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0528950,83
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1216480,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0372503,00
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,1743132,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1140592,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0216011,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,0929071,47
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,3251054,44
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4438613,83
Bizim Portföy Altın Katılım BYF245,1281643,81
TEB Portföy Altın Fonu0,0662223,14
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0391943,00
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6031460,37
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0203460,37
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0561860,37
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu19,5050750,36
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5459870,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,238013-1,72
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,034536-1,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,490201-0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,689238-0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,025577-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,021548-1,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,209532-0,86
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,493391-0,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,290344-0,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,662835-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,049009-4,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,097808-4,61
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)1,017050-4,44
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018534-4,33
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His.Sen. Fonu0,020081-4,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,953396-3,66
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,556774-1,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,689011-1,73
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006183-1,64
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,040406-1,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,037470-2,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,292935-1,79
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,906114-1,68
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,717177-1,27
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu1,005404-1,27


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (6)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya Belediyesi yaya yollarını yeniliyor
    1. Tosya Belediyesi yaya yollarını..
    2. Fındık işçilerini taşıyan traktör..
    3. Dijital bağımlılıkla mücadele için..
    4. Biz ne milletiz
    5. İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu"..
    6. Kütahya’da yeşil alan düzenleme..
    7. Bolu’da, 2 gün önce kazada yaralanan..
    8. 'Sanayi kenti'nin artan cazibesi..
    9. Karacabeyliler sağlık için yürüyecek
    10. Hasta ve aç köpeklere hayvan severler..
    11. Maneviyatsız beden nefsin kölesidir
    12. Yakın ve uzak akrabalarla temâsta..
    13. İstanbul depremi nereleri etkileyecek..
    14. Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde..
    15. Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
    16. 17 Ağustos şehitleri, mezarlarında..
    17. Hadîs-i şeriflere göre amellerin..
    18. Askerin olması gereken hali!
    19. Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı..
    20. (Özel) Köylüleri şoke eden düdenlere..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var