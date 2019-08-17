Yatırımcı rehberi (6)17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059352
|2,37
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|537,122726
|2,14
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,039042
|1,42
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,958847
|1,41
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu
|6,076367
|1,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,013580
|4,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020750
|2,99
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025705
|2,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054588
|1,44
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029198
|1,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|51,859087
|0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,264119
|2,92
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,964747
|1,59
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,765218
|1,27
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,052895
|0,83
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,121648
|0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037250
|3,00
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu
|1,174313
|2,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114059
|2,50
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,021601
|1,75
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,092907
|1,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,325105
|4,44
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,443861
|3,83
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|245,128164
|3,81
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066222
|3,14
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039194
|3,00
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,603146
|0,37
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020346
|0,37
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056186
|0,37
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|19,505075
|0,36
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,545987
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,238013
|-1,72
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,034536
|-1,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,490201
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,689238
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|0,025577
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,021548
|-1,30
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,209532
|-0,86
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,493391
|-0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,290344
|-0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,662835
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,049009
|-4,76
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,097808
|-4,61
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)
|1,017050
|-4,44
|Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018534
|-4,33
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His.Sen. Fonu
|0,020081
|-4,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,953396
|-3,66
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,556774
|-1,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,689011
|-1,73
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006183
|-1,64
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040406
|-1,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,037470
|-2,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,292935
|-1,79
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,906114
|-1,68
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|17,717177
|-1,27
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,005404
|-1,27
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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