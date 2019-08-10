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Yatırımcı rehberi (6)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4920431,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2010441,36
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6906241,34
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.Fonu6,8276430,97
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,1673700,97
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0251983,54
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4434950,61
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,2748400,47
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7195340,45
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,6988730,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,5773701,90
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,3933950,92
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,1233910,90
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)9,0333180,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0294861,65
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,6805001,37
Garanti Portföy Mutlak Getiri HedefliDeğ. Fon1,3086620,81
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0524570,70
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0169220,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0361644,38
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,1417974,34
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0869113,57
Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu0,0152331,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0167810,91
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0380514,40
TEB Portföy Altın Fonu0,0642094,35
Fiba Portföy Altın Fonu0,0224714,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0264054,31
Deniz Port. Altın Fonu0,0333174,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6009120,40
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0559790,39
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0202710,39
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu111,0399630,37
ING Portföy Para Piyasası Fonu89,0731850,37
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,277253-3,03
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,034931-2,68
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,050567-2,44
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF525,866369-2,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu6,004293-1,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,012990-6,26
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020147-5,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,228706-4,48
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,021831-3,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028887-2,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)58,634778-6,32
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,041827-5,74
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,033388-4,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,023996-4,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070582-4,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,989572-3,99
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,041002-3,08
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,718665-2,47
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,584974-2,10
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,949643-1,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,026567-4,36
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,945266-4,04
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,316566-3,63
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,038347-3,41
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu1,018295-2,80

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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