Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,492043 1,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,201044 1,36 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,690624 1,34 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.Fonu 6,827643 0,97 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,167370 0,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025198 3,54 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,443495 0,61 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F. 1,274840 0,47 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,719534 0,45 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,698873 0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,577370 1,90 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,393395 0,92 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,123391 0,90 Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF) 9,033318 0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029486 1,65 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,680500 1,37 Garanti Portföy Mutlak Getiri HedefliDeğ. Fon 1,308662 0,81 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052457 0,70 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016922 0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036164 4,38 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu 1,141797 4,34 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,086911 3,57 Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu 0,015233 1,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016781 0,91 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038051 4,40 TEB Portföy Altın Fonu 0,064209 4,35 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022471 4,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026405 4,31 Deniz Port. Altın Fonu 0,033317 4,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,600912 0,40 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055979 0,39 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020271 0,39 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 111,039963 0,37 ING Portföy Para Piyasası Fonu 89,073185 0,37 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,277253 -3,03 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,034931 -2,68 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050567 -2,44 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,866369 -2,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu 6,004293 -1,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,012990 -6,26 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020147 -5,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,228706 -4,48 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F 0,021831 -3,44 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028887 -2,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF) 58,634778 -6,32 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,041827 -5,74 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,033388 -4,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu 0,023996 -4,74 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070582 -4,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989572 -3,99 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041002 -3,08 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,718665 -2,47 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,584974 -2,10 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,949643 -1,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu 0,026567 -4,36 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF) 17,945266 -4,04 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,316566 -3,63 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF) 0,038347 -3,41 AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu 1,018295 -2,80 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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