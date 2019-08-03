0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (6)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6814602,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4847941,58
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0427291,40
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2164591,32
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu2,0870561,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2220550,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0443734,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0207763,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0551213,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,5480243,04
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3399012,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2355582,28
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0168201,06
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0181290,95
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0520910,95
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,2304200,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0277782,43
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0318061,96
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu1,0476351,12
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,9265071,12
Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu0,0150701,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu88,7419260,42
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5985100,41
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0201920,41
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0557590,40
TEB Portföy Para Piyasası Fonu345,0685450,39
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,025971-2,97
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu1,898822-2,85
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,035892-2,75
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,044335-2,61
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,905958-2,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,013857-4,83
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,022609-4,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024336-3,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021282-2,60
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,333148-2,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,025190-5,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034833-4,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,035101-4,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073780-3,93
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070833-3,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,070430-2,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,030734-2,29
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,967821-2,16
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,041080-1,55
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,010036-1,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034647-3,31
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,094263-3,17
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,049444-2,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,021647-2,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,280853-1,64
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,007260-3,98
TEB Portföy Altın Fonu0,061533-3,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036447-3,31
Deniz Port. Altın Fonu0,031953-3,30
ING Portföy Altın Fonu0,028049-3,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (6)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi
    1. Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak..
    2. Ataç yeni başkanlara rol model oluyor
    3. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    4. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    5. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    6. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    7. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    8. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    9. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    10. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    12. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    13. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    14. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    15. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    16. TL ile ihracatta rekor
    17. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    18. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    19. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    20. Bingöl’de en tatlı hasat
    21. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    22. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    23. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    24. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    25. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    26. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    27. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    28. Milletlerarası anlaşmalar
    29. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    30. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız