Yatırımcı rehberi (6)03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,681460
|2,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,484794
|1,58
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042729
|1,40
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,216459
|1,32
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,087056
|1,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,222055
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,044373
|4,52
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,020776
|3,70
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,055121
|3,40
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,548024
|3,04
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,339901
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,235558
|2,28
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016820
|1,06
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,018129
|0,95
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,052091
|0,95
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,230420
|0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,027778
|2,43
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031806
|1,96
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,047635
|1,12
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,926507
|1,12
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu
|0,015070
|1,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,741926
|0,42
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,598510
|0,41
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020192
|0,41
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055759
|0,40
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|345,068545
|0,39
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|0,025971
|-2,97
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|1,898822
|-2,85
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,035892
|-2,75
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.
|0,044335
|-2,61
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|1,905958
|-2,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,013857
|-4,83
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,022609
|-4,74
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024336
|-3,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021282
|-2,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,333148
|-2,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu
|0,025190
|-5,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034833
|-4,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,035101
|-4,56
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073780
|-3,93
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070833
|-3,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,070430
|-2,88
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,030734
|-2,29
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,967821
|-2,16
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,041080
|-1,55
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon
|0,010036
|-1,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034647
|-3,31
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu
|1,094263
|-3,17
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,049444
|-2,61
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,021647
|-2,05
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|2,280853
|-1,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,007260
|-3,98
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061533
|-3,32
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036447
|-3,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031953
|-3,30
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028049
|-3,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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