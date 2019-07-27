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Yatırımcı rehberi (6)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0267653,18
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,6937902,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0455222,28
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0627192,15
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,9566262,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5873951,09
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,2712181,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,6941891,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252261,05
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7148631,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0398692,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2890371,90
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,3781881,75
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0775451,74
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,9521051,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0725202,43
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0548411,68
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2534251,48
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1026461,47
Gedik Portföy Karma Fon0,8980751,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu0,0149171,17
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,4478931,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,3189011,11
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0164621,01
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. KatılımFonu0,0126911,00
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7957182,39
TEB Portföy Altın Fonu0,0636430,52
Ak Portföy Altın Fonu0,0600820,51
Fiba Portföy Altın Fonu0,0222710,51
HSBC Portföy Altın Fonu2,3032500,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0201100,42
ING Portföy Para Piyasası Fonu88,3677070,42
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0523030,42
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5960750,42
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,3805980,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,745744-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,023735-0,89
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021849-0,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055834-0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,026745-1,02
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,273023-0,65
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,052480-0,62
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)63,709254-0,46
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040717-0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2080130,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)18,548582-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF233,660315-0,46
QNB Finans Portföy Altın BYF23,272677-0,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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