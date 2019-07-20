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Yatırımcı rehberi (6)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4685262,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6545712,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1934041,85
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0417991,67
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu1,9178761,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0249641,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5118141,08
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5702351,06
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,2579821,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,6765841,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)64,0039243,01
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,3303592,97
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu(H.S.Y.F)0,0265512,89
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,9361012,88
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0544332,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2080204,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0425622,51
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3625242,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2546791,99
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4574431,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0269592,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,3541891,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,9092211,65
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)18,5575071,55
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu1,0287211,47
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,3333436,29
QNB Finans Portföy Altın BYF23,3635461,14
Bizim Portföy Altın Katılım BYF234,7435280,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0375130,60
İş Portföy Altın Fonu0,0290870,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu87,9958060,47
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5380600,42
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5935720,42
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0520830,42
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0553050,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014421-7,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021980-0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,374243-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076745-1,03
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,036505-0,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040868-0,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,485856-0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,101113-0,31
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,763339-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030997-0,43


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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