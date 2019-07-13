Yatırımcı rehberi (6)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,047065
|1,33
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051614
|1,21
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,379210
|1,02
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,036424
|0,93
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059099
|0,89
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,015600
|7,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022190
|4,30
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024654
|1,50
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030110
|0,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,376631
|0,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu
|69,359245
|1,67
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063219
|1,37
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,214233
|1,26
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077543
|1,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036146
|1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,100002
|1,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,981909
|1,07
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,882652
|1,02
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028682
|0,69
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,046284
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035439
|1,67
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu
|1,118805
|1,63
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,066815
|1,46
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|2,282495
|1,39
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,021832
|1,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037290
|1,76
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022037
|1,70
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028699
|1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028917
|1,68
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032697
|1,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051864
|0,43
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019942
|0,43
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,591070
|0,43
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,535788
|0,42
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055073
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,457759
|-2,23
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045364
|-1,69
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,641210
|-1,64
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|0,025550
|-1,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189886
|-1,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|62,133514
|-2,54
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,337564
|-1,28
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034185
|-1,12
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052982
|-1,02
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,138377
|-0,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249705
|-1,68
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017383
|-1,11
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,069909
|-0,83
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023873
|-0,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041518
|-0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,026270
|-0,97
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,894438
|-0,21
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,039337
|-0,15
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031130
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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