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Yatırımcı rehberi (6)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,0470651,33
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0516141,21
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3792101,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0364240,93
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0590990,89
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0156007,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0221904,30
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0246541,50
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0301100,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3766310,79
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu69,3592451,67
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0632191,37
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2142331,26
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0775431,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361461,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1000021,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9819091,07
Gedik Portföy Karma Fon0,8826521,02
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0286820,69
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0462840,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0354391,67
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,1188051,63
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0668151,46
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,2824951,39
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0218321,33
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0372901,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0220371,70
ING Portföy Altın Fonu0,0286991,68
İş Portföy Altın Fonu0,0289171,68
Deniz Port. Altın Fonu0,0326971,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0518640,43
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0199420,43
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5910700,43
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5357880,42
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0550730,42
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,457759-2,23
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,045364-1,69
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,641210-1,64
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,025550-1,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,189886-1,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)62,133514-2,54
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,337564-1,28
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,034185-1,12
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,052982-1,02
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,138377-0,84
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,249705-1,68
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,017383-1,11
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,069909-0,83
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,023873-0,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,041518-0,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,026270-0,97
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,894438-0,21
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,039337-0,15
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,031130-0,04


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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