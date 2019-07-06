Yatırımcı rehberi (6)06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,468213
|1,77
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,651894
|1,73
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046143
|1,44
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,191866
|1,24
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041185
|1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,634999
|0,77
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,201486
|0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,489755
|0,34
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,281196
|0,25
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.
|1,244445
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,051461
|7,96
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,101780
|7,57
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF
|36,152777
|5,28
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,051844
|5,14
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051322
|5,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,357109
|3,11
|HSBC Portföy Değ. Fon
|86,742141
|2,99
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,283606
|2,88
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,168052
|2,61
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,944754
|2,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,039397
|2,37
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,026527
|2,26
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,324559
|2,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,896357
|1,72
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031141
|1,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,359838
|0,44
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051640
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,611677
|0,44
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,588557
|0,43
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019857
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|539,890841
|-2,98
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058577
|-2,39
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,036088
|-2,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,038972
|-2,09
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050997
|-2,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,014549
|-6,76
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021276
|-4,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029828
|-2,34
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024290
|-2,33
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,023610
|-2,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,024471
|-12,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu
|0,026870
|-2,26
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076626
|-1,60
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041041
|-1,59
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,036398
|-1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon
|0,009931
|-6,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,971539
|-2,25
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,070491
|-1,18
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,032466
|-1,00
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,022596
|-0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,972658
|-2,94
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,021546
|-2,56
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034858
|-2,39
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu
|1,100878
|-2,36
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,079453
|-2,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021668
|-2,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061951
|-2,47
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036645
|-2,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028439
|-2,45
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028224
|-2,44
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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