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Yatırımcı rehberi (6)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4682131,77
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6518941,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0461431,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1918661,24
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0411851,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6349990,77
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2014860,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4897550,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2811960,25
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,2444450,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0514617,96
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,1017807,57
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF36,1527775,28
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0518445,14
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0513225,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3571093,11
HSBC Portföy Değ. Fon86,7421412,99
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,2836062,88
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1680522,61
Deniz Port. Üç. Değ. Fon0,9447542,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0393972,37
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0265272,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,3245592,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,8963571,72
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0311411,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,3598380,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0516400,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6116770,44
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5885570,43
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0198570,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF539,890841-2,98
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,058577-2,39
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,036088-2,24
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,038972-2,09
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,050997-2,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014549-6,76
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021276-4,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029828-2,34
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024290-2,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,023610-2,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)0,024471-12,61
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,026870-2,26
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076626-1,60
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041041-1,59
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,036398-1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,009931-6,61
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,971539-2,25
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,070491-1,18
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,032466-1,00
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,022596-0,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,972658-2,94
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,021546-2,56
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034858-2,39
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,100878-2,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,079453-2,32
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,021668-2,53
TEB Portföy Altın Fonu0,061951-2,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036645-2,46
İş Portföy Altın Fonu0,028439-2,45
ING Portföy Altın Fonu0,028224-2,44


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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