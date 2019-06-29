0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (6)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0261582,74
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,1538562,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu6,1965502,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4600652,38
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0448012,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0156034,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0248702,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222352,33
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2780641,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6225791,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)8,5481253,96
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,1171713,82
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0476663,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0946162,92
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0721902,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1383244,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0713312,43
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3463452,17
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0236222,07
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2209952,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0259422,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0357122,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,2980982,16
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,1274402,16
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)18,1131341,85
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0375682,25
TEB Portföy Altın Fonu0,0635222,19
Deniz Port. Altın Fonu0,0329542,10
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0260862,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0222302,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,8492330,48
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu18,9744940,44
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5860310,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6046810,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0514150,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF556,477370-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,377005-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu68,519470-0,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062830-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016230-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0306600,00
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,578745-1,42


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (6)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor
    1. (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de..
    2. İlaç kullanmak önemlidir
    3. Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana..
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    6. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    7. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    8. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    9. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    10. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    11. Jandarma Komutanlığından açıklama
    12. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    13. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    14. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    15. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    16. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    17. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    18. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    19. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    20. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    21. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    22. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    23. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    24. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    26. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    27. Kariyere KO-MEK Referansı
    28. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    29. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    30. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı