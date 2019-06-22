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Yatırımcı rehberi (6)

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:24
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6285813,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4493873,22
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0445363,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1862192,40
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0221131,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0149876,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0242372,58
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0239361,55
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6056961,49
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4709081,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0919298,70
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0461968,30
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)8,2226265,10
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,8688875,08
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1030635,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0891105,72
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3389893,63
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0404083,11
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0231443,05
HSBC Portföy Değ. Fon83,2450542,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0252353,26
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,7847112,84
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,2706302,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,5615291,87
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0380351,79
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8456102,09
QNB Finans Portföy Altın BYF23,1048951,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0367421,69
İş Portföy Altın Fonu0,0285621,53
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0255491,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,4374470,46
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5834410,45
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0511880,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5975950,45
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0543660,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,396943-1,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051202-1,03
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,059618-1,01
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,038938-0,77
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,940673-0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055928-0,57
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030417-0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,985820-0,46
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016266-0,12
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,041614-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,992455-1,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,021889-0,93
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,100839-0,54
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,268940-0,51

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:24
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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