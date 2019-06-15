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Yatırımcı rehberi (6)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4353644,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6088164,07
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0431503,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1818523,51
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0216962,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0236273,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3756462,76
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2479131,14
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4499621,09
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304810,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0768083,65
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,1632072,58
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1077602,53
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu67,9914572,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349432,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0301484,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0189004,62
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,1791541,96
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0224581,73
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0217041,72
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0344232,53
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,0844692,44
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0400712,17
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,9617191,43
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,3818931,32
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6962883,41
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0361322,64
TEB Portföy Altın Fonu0,0612432,57
Deniz Port. Altın Fonu0,0318052,53
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0251702,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2667010,45
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5266550,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5904850,45
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0509600,45
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,0388350,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021697-1,93
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014119-1,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,440886-1,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,016285-0,28
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,099764-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,003223-0,21
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,022094-0,09


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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