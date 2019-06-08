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Yatırımcı rehberi (6)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5849992,57
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0416812,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1756862,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4171322,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu139,6172141,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,5710181,17
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,1731280,74
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3848060,51
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4342890,28
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2338780,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2236947,54
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0381096,50
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0452436,34
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1255496,30
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0221636,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9815948,73
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3243624,40
HSBC Portföy Değ. Fon80,1357103,72
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2378203,45
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0388983,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,0750964,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,2261914,46
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0243243,94
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,9481942,95
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0369992,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,2659110,65
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5834220,65
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu106,9656750,64
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0507340,64
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu63,5289480,64
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF562,347478-3,83
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,036092-3,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051233-2,99
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,350885-2,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060116-2,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014397-12,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022125-6,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,311839-4,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030199-3,05
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056077-2,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074102-6,00
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,035561-4,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040597-4,13
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072000-3,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061451-3,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,973868-4,30
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,982324-3,28
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,010386-2,29
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,069112-1,65
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,010344-0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,022113-2,75
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,273781-2,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,101982-2,35
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,005311-2,34
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,058637-2,06
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,072527-3,46
QNB Finans Portföy Altın BYF21,947559-2,59
HSBC Portföy Altın Fonu2,166945-2,14
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,024552-2,13
Fiba Portföy Altın Fonu0,020938-2,12


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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