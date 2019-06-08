Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584999 2,57 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041681 2,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175686 2,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417132 2,13 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 139,617214 1,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,571018 1,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,173128 0,74 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,384806 0,51 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434289 0,28 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,233878 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223694 7,54 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,038109 6,50 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045243 6,34 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125549 6,30 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022163 6,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981594 8,73 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324362 4,40 HSBC Portföy Değ. Fon 80,135710 3,72 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,237820 3,45 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038898 3,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF) 17,075096 4,88 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,226191 4,46 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu 0,024324 3,94 AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu 0,948194 2,95 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF) 0,036999 2,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,265911 0,65 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,583422 0,65 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 106,965675 0,64 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050734 0,64 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,528948 0,64 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,347478 -3,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,036092 -3,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051233 -2,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,350885 -2,90 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060116 -2,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,014397 -12,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022125 -6,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,311839 -4,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030199 -3,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056077 -2,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074102 -6,00 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,035561 -4,29 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040597 -4,13 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072000 -3,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061451 -3,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973868 -4,30 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,982324 -3,28 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,010386 -2,29 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,069112 -1,65 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon 0,010344 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu 0,022113 -2,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu 2,273781 -2,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,101982 -2,35 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005311 -2,34 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu 1,058637 -2,06 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,072527 -3,46 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,947559 -2,59 HSBC Portföy Altın Fonu 2,166945 -2,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024552 -2,13 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020938 -2,12

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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