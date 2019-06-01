Yatırımcı rehberi (6)01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,413538
|1,89
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173982
|1,62
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041094
|1,36
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021110
|1,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575099
|1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,564182
|0,92
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,169210
|0,48
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,378654
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,205821
|7,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,083473
|7,19
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,042301
|7,07
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)
|0,820098
|6,74
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124324
|6,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,960894
|7,50
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,321077
|5,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,485091
|4,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038800
|4,00
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,236325
|3,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|17,070154
|6,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,221084
|5,27
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,024264
|5,02
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,036767
|3,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,847243
|3,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,242435
|0,46
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050506
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,576247
|0,45
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,245618
|0,45
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,277886
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|568,551644
|-3,51
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051822
|-3,39
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,036566
|-3,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,039072
|-3,05
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,374673
|-3,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,015519
|-5,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,350277
|-3,91
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022869
|-3,71
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022704
|-3,57
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030502
|-3,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034306
|-4,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061412
|-4,58
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076020
|-4,25
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072179
|-3,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu
|67,036998
|-3,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,994269
|-3,32
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,069691
|-2,50
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,024605
|-2,30
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,000187
|-1,75
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon
|0,010341
|-0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,022315
|-3,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|2,292282
|-3,12
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu
|1,054948
|-2,97
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033448
|-2,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,117420
|-2,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,094858
|-4,37
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|219,658319
|-3,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,885221
|-3,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035053
|-3,19
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024470
|-3,10
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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