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Yatırımcı rehberi (6)

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4135381,89
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1739821,62
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0410941,36
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0211101,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5750991,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,5641820,92
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,1692100,48
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3786540,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2058217,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0834737,19
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0423017,07
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,8200986,74
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1243246,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9608947,50
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3210775,01
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,4850914,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0388004,00
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2363253,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,0701546,17
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,2210845,27
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0242645,02
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0367673,86
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,8472433,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,2424350,46
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0505060,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5762470,45
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu63,2456180,45
ING Portföy Para Piyasası Fonu85,2778860,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF568,551644-3,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051822-3,39
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,036566-3,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,039072-3,05
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,374673-3,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,015519-5,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,350277-3,91
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022869-3,71
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022704-3,57
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030502-3,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034306-4,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061412-4,58
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076020-4,25
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072179-3,84
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu67,036998-3,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,994269-3,32
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,069691-2,50
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,024605-2,30
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,000187-1,75
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,010341-0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,022315-3,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu2,292282-3,12
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın KatılımFonu1,054948-2,97
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,033448-2,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,117420-2,74
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,094858-4,37
Bizim Portföy Altın Katılım BYF219,658319-3,70
QNB Finans Portföy Altın BYF21,885221-3,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,035053-3,19
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,024470-3,10

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
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